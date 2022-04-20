GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 81 1...747576777879808182838485868788...100 新しいコメント Serqey Nikitin 2021.06.12 11:10 #801 Mikhail Simakov: Screenshot_20210612-134803.png ロックペインティング 「見たものを、歌う！」...。 そこでは、そんな定規を1000個も作り上げることができる...そして、その流れはまだ続いている...。 下の5本のローソク足も全く同じ状況...、下の5本のローソク足も同じ...、そして最後のアートワークがactually reversalだと言いたいのか...。 Satan Claws 2021.06.12 11:24 #802 金のあり方 ファイル: fm6G2wYXf1j.png 87 kb Serqey Nikitin 2021.06.12 11:38 #803 webgopnik:金の取引方法 正解： トレンドの始まりにポジションをオープンし、反転したらポジションをクローズ する...これだけです。余計な仕草がなく、リスクも最小限です。 そして、それ以外のものは......これは、トレンドを判断する能力への自信のなさからくるものだ......。 削除済み 2021.06.12 12:58 #804 webgopnik:金の取引方法 うん、まあ、後から見ると簡単そうだけどね！（笑）。 Mikhail Simakov 2021.06.12 18:12 #805 Serqey Nikitin:ロックペインティング 「見たものを、歌う！」...。そこでこの定規を1000枚作り上げればいい...という流れがまだ続いている...。下のローソク足5本が同じ状況...、下のローソク足5本が同じ...、そして最後のアートワークがREALリバーサルだと言いたいのか...。上昇トレンドに 少なくとも1つの偽を描く（日足で直近の2つの安値を結ぶ直線を交差させる）。そして、この支配者は、要因のひとつに過ぎない Serqey Nikitin 2021.06.12 18:35 #806 Mikhail Simakov: 上昇トレンドに 少なくとも1本の偽ラインを引く（日足で直近の2つの極小値を結ぶラインと交差させる）。そして、このラインは要因のひとつに過ぎません これ以上、トレンドが続かないというケースを作る...あなたのSUBJECTIVE WANTSは省略してもいい...。 Mikhail Simakov 2021.06.15 13:38 #807 Serqey Nikitin: これ以上トレンドが続かないことを論証してください...あなたのSUBJECTIVE WISHSは省略できます...。 カードで確認し、コインを5回ひっくり返したって言ってるんだ。 Satan Claws 2021.06.15 14:23 #808 FOMCやバイデン-プーチン会談までは、金は横ばいで推移すると思う。 Mikhail Simakov 2021.06.16 15:22 #809 webgopnik: FOMCかバイデン-プーチン会談までは、金は横ばいだと思う。 ええ、ええ、そして、まるで地獄のようです。 Maxim Kuznetsov 2021.06.16 15:54 #810 ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-) 個人的意見 - 1880年の訂正です。修正がさらにどのように進むかは、どのように、どのようなスピードで進むかによります。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。 ターゲットが許容MMの範囲外（写真のグレー）なのが残念 1...747576777879808182838485868788...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
ロックペインティング 「見たものを、歌う！」...。
そこでは、そんな定規を1000個も作り上げることができる...そして、その流れはまだ続いている...。
下の5本のローソク足も全く同じ状況...、下の5本のローソク足も同じ...、そして最後のアートワークがactually reversalだと言いたいのか...。
金のあり方
金の取引方法
正解： トレンドの始まりにポジションをオープンし、反転したらポジションをクローズ する...これだけです。余計な仕草がなく、リスクも最小限です。
そして、それ以外のものは......これは、トレンドを判断する能力への自信のなさからくるものだ......。
金の取引方法
うん、まあ、後から見ると簡単そうだけどね！（笑）。
ロックペインティング 「見たものを、歌う！」...。
そこでこの定規を1000枚作り上げればいい...という流れがまだ続いている...。
下のローソク足5本が同じ状況...、下のローソク足5本が同じ...、そして最後のアートワークがREALリバーサルだと言いたいのか...。
上昇トレンドに 少なくとも1本の偽ラインを引く（日足で直近の2つの極小値を結ぶラインと交差させる）。そして、このラインは要因のひとつに過ぎません
これ以上トレンドが続かないことを論証してください...あなたのSUBJECTIVE WISHSは省略できます...。
カードで確認し、コインを5回ひっくり返したって言ってるんだ。
FOMCかバイデン-プーチン会談までは、金は横ばいだと思う。
ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-)
個人的意見 - 1880年の訂正です。修正がさらにどのように進むかは、どのように、どのようなスピードで進むかによります。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。
ターゲットが許容MMの範囲外（写真のグレー）なのが残念