Mikhail Simakov

ロックペインティング 「見たものを、歌う！」...。

そこでは、そんな定規を1000個も作り上げることができる...そして、その流れはまだ続いている...。

下の5本のローソク足も全く同じ状況...、下の5本のローソク足も同じ...、そして最後のアートワークがactually reversalだと言いたいのか...。

 

金のあり方

webgopnik:

金の取引方法

正解 トレンドの始まりにポジションをオープンし、反転したらポジションをクローズ する...これだけです。余計な仕草がなく、リスクも最小限です。

そして、それ以外のものは......これは、トレンドを判断する能力への自信のなさからくるものだ......。

webgopnik:

金の取引方法

うん、まあ、後から見ると簡単そうだけどね！（笑）。

Serqey Nikitin:

上昇トレンドに 少なくとも1つの偽を描く（日足で直近の2つの安値を結ぶ直線を交差させる）。そして、この支配者は、要因のひとつに過ぎない
 
Mikhail Simakov:
これ以上、トレンドが続かないというケースを作る...あなたのSUBJECTIVE WANTSは省略してもいい...。
 
Serqey Nikitin:
カードで確認し、コインを5回ひっくり返したって言ってるんだ。

 
FOMCやバイデン-プーチン会談までは、金は横ばいで推移すると思う。
 
webgopnik:
ええ、ええ、そして、まるで地獄のようです。
 

ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-)



個人的意見 - 1880年の訂正です。修正がさらにどのように進むかは、どのように、どのようなスピードで進むかによります。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。

ターゲットが許容MMの範囲外（写真のグレー）なのが残念

