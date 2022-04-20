GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 7 1234567891011121314...100 新しいコメント prostotrader 2017.07.17 12:51 #61 セルゲイ・チャリシェフなぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。ルーブルでの金の価値。実は、金の価値はドルインデックスと密接にリンクしているのです。今、ドルインデックスは95.17で、これは最近の中ではVERY LOWな値です。インデックスが上がり、ゴールドが上がれば、成長の可能性があることを示す時がある、BUT指数が上記で上昇すると同時に、金が急落し始める（利益確定・キャッシュアウト）追加金に関する興味深い記事をご紹介します。http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi Vasiliy Sokolov 2017.07.17 14:52 #62 プロストトレーダー 実は、金の価値はドルインデックスと密接にリンクしているのです。...これを数学的に正当化できるのか？少なくとも相関のレベルでは？ prostotrader 2017.07.17 15:02 #63 ワシリー・ソコロフこれを数学的に正当化できるのか？少なくとも相関のレベルでは？不思議なことに、ヴァシリー、説明が必要なんだ...。http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/追加金の価値はドル建てであり、それゆえドルが安いということは金が高いということであり、その逆も然りである。 Как и от чего зависят цены на золото Викентий Липскеровgolden-inform.ru Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного... Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:19 #64 プロストトレーダー不思議なもので、ヴァシリー、あなたがこれを説明する必要があるとは...。http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/追加金の価値はドル建てであり、それゆえ安いドルは高い金、その逆もしかり。あなたは私たちのキャプテンオブアビリティーズですそして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？もちろん、金の価格は、通貨、ビットコイン、指数などを含む他の商品と同様、ドル建てである。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金の価値はドルインデックスに直結していると言ってよいでしょう。 prostotrader 2017.07.17 15:25 #65 ワシリー・ソコロフあなたは私たちのキャプテンオブライトです。そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？もちろん、金の価格は、通貨、ビットコイン、指数などを含む他の商品と同様、ドル建てである。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金の価値はドルインデックスに直接的に依存していると言ってよいでしょう。よく言った、でもなぜ？そうでないという論拠はどこにあるのですか？ Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:54 #66 第一近似値として> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F) > summary(lmd) Call: lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F) Residuals: Min 1 Q Median 3 Q Max -0.047555 -0.019711 -0.002173 0.019627 0.047391 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.8181715 0.0249617 32.78 <2 e-16 *** tbl$GOLD.F 0.0002259 0.0000200 11.29 <2 e-16 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2856, Adjusted R-squared: 0.2834 F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF, p-value: < 2.2 e-16p値は低く、相関はあるが弱い。このテストは、金がドルに直接依存していることを何ら証明するものではないが、市場にあるすべての商品は多かれ少なかれ互いに相関しているという当たり前のことを述べているのである。 prostotrader 2017.07.17 16:10 #67 ワシリー・ソコロフ第一近似値としてp値は低く、相関はあるが弱い。このテストは、金がドルに直接依存していることを何ら証明するものではないが、市場にあるすべての商品は多かれ少なかれ相関しているという、当たり前のことを述べているのである。カッコイイ!これからもよろしくお願いします。このデータを利用します。 Mikhail Simakov 2017.07.18 02:17 #68 ワシリー・ソコロフ第一近似値としてp値は低く、相関はあるが弱い。このテストは、金が直接ドルに依存していることを証明するものではなく、市場にあるすべての商品は程度の差こそあれ互いに相関しているという当たり前のことを言っているのである。Vasily、Larry Williamsは金とドルインデックスの関係について書いている。 Vasiliy Sokolov 2017.07.18 12:30 #69 ミハイル・シマコフ ワシリー 親父のラリー・ウィリアムズも、金とドルインデックスの相関性について書いているね。 私には偶像がありません。でも、トレーダーとしてラリーを尊敬しています。この依存性について、より感覚的、技術的なレベルで書かれています。金のドルインデックス依存性を否定はしないが、ミーシャが示すのは2つの異なるチャートを重ね合わせたものだ。 prostotrader 2017.07.18 12:53 #70 ヴァシリー 片方ともう片方の依存性は、どのように判断するのですか？それは誰もがやっていることで、あるグラフを他のグラフに重ね合わせるのです。それが当たり前なら、お願いします...。 1234567891011121314...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ金が下落するのか不明、こんなイメージです。
ルーブルでの金の価値。
実は、金の価値はドルインデックスと密接にリンクしているのです。
今、ドルインデックスは95.17で、これは最近の中ではVERY LOWな値です。
インデックスが上がり、ゴールドが上がれば、成長の可能性があることを示す時がある、BUT
指数が上記で上昇すると同時に、金が急落し始める（利益確定・キャッシュアウト）
金に関する興味深い記事をご紹介します。
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
これを数学的に正当化できるのか？少なくとも相関のレベルでは？
不思議なことに、ヴァシリー、説明が必要なんだ...。
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
金の価値はドル建てであり、それゆえ
ドルが安いということは金が高いということであり、その逆も然りである。
安いドルは高い金、その逆もしかり。
そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？
もちろん、金の価格は、通貨、ビットコイン、指数などを含む他の商品と同様、ドル建てである。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金の価値はドルインデックスに直結していると言ってよいでしょう。
もちろん、金の価格は、通貨、ビットコイン、指数などを含む他の商品と同様、ドル建てである。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金の価値はドルインデックスに直接的に依存していると言ってよいでしょう。
よく言った、でもなぜ？
そうでないという論拠はどこにあるのですか？
p値は低く、相関はあるが弱い。
このテストは、金がドルに直接依存していることを何ら証明するものではないが、市場にあるすべての商品は多かれ少なかれ互いに相関しているという当たり前のことを述べているのである。
p値は低く、相関はあるが弱い。
このテストは、金がドルに直接依存していることを何ら証明するものではないが、市場にあるすべての商品は多かれ少なかれ相関しているという、当たり前のことを述べているのである。
カッコイイ!
これからもよろしくお願いします。
このデータを利用します。
p値は低く、相関はあるが弱い。
このテストは、金が直接ドルに依存していることを証明するものではなく、市場にあるすべての商品は程度の差こそあれ互いに相関しているという当たり前のことを言っているのである。
Vasily、Larry Williamsは金とドルインデックスの関係について書いている。
ヴァシリー 片方ともう片方の依存性は、どのように判断するのですか？
それは誰もがやっていることで、あるグラフを他のグラフに重ね合わせるのです。
それが当たり前なら、お願いします...。