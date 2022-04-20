GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 27

Mikhail Simakov:

ペンを売っているのですか？

はい
 
Александр:
はい

負けトレードをするのは当たり前で、トレードの結果全体がプラスになればいいのです。しかし、取引をするためには、鉄壁の理由が必要です。例えば、統計は過去3年間をスクロールします。たとえ誰かが何かの解析を言ったとしても、それが正しいかどうか、履歴で確認する必要もあるのです。

 
買い時
 
ゴールドラッシュは続くのか!!!!
 
はまた伸びているのか......2000人の紳士たちよ
 
Mikhail Simakov:
また上がるのか～2000人の紳士たち

金は落ちないはずです。金は、何千年にもわたって、火事や洪水など、すべての計算において、まさに最初の資産です。

また、どんな危機に陥ってもいくらでも刷れて切り下げられる紙ではないことも忘れてはならない。

 
Vitaly Muzichenko:

これはすべての理論、金の投機で儲ける方法
 
さらに1時間保持した後、閉じる
 
Mikhail Simakov:
再び上昇中-2000人？

もう、歴史的な水準がないのだから、日中の反転から

 
Sergey Lazarenko:

もう、歴史的な水準がないので、日中の反転がありました。

1000ドルという歴史的な水準もなかったのに、それが現れて、今、歴史に残っている。

2000ドルを 待っても、3年後にはこんなにも金価格が下がっていることを思い出します。

