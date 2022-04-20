GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 27 1...202122232425262728293031323334...100 新しいコメント Александр 2020.06.30 20:13 #261 Mikhail Simakov:ペンを売っているのですか？ はい Mikhail Simakov 2020.07.03 12:12 #262 Александр: はい 負けトレードをするのは当たり前で、トレードの結果全体がプラスになればいいのです。しかし、取引をするためには、鉄壁の理由が必要です。例えば、統計は過去3年間をスクロールします。たとえ誰かが何かの解析を言ったとしても、それが正しいかどうか、履歴で確認する必要もあるのです。 Mikhail Simakov 2020.07.16 15:30 #263 買い時 Mikhail Simakov 2020.07.23 16:44 #264 ゴールドラッシュは続くのか!!!! Mikhail Simakov 2020.07.24 15:34 #265 はまた伸びているのか......2000人の紳士たちよ Vitaly Muzichenko 2020.07.24 17:24 #266 Mikhail Simakov: また上がるのか～2000人の紳士たち 金は落ちないはずです。金は、何千年にもわたって、火事や洪水など、すべての計算において、まさに最初の資産です。 また、どんな危機に陥ってもいくらでも刷れて切り下げられる紙ではないことも忘れてはならない。 Mikhail Simakov 2020.07.24 17:48 #267 Vitaly Muzichenko:金は落ちないはずです。金は、何千年にもわたって、火事や洪水など、すべての計算において、まさに最初の資産です。 また、どんな危機的状況でも、いくらでも刷って減価償却できる紙ではないことも忘れてはならない。 これはすべての理論、金の投機で儲ける方法 Mikhail Simakov 2020.07.24 17:50 #268 さらに1時間保持した後、閉じる Sergey Lazarenko 2020.07.27 18:17 #269 Mikhail Simakov: 再び上昇中-2000人？ もう、歴史的な水準がないのだから、日中の反転から Vitaly Muzichenko 2020.07.27 19:16 #270 Sergey Lazarenko:もう、歴史的な水準がないので、日中の反転がありました。 1000ドルという歴史的な水準もなかったのに、それが現れて、今、歴史に残っている。 2000ドルを 待っても、3年後にはこんなにも金価格が下がっていることを思い出します。 1...202122232425262728293031323334...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ペンを売っているのですか？
はい
負けトレードをするのは当たり前で、トレードの結果全体がプラスになればいいのです。しかし、取引をするためには、鉄壁の理由が必要です。例えば、統計は過去3年間をスクロールします。たとえ誰かが何かの解析を言ったとしても、それが正しいかどうか、履歴で確認する必要もあるのです。
また上がるのか～2000人の紳士たち
金は落ちないはずです。金は、何千年にもわたって、火事や洪水など、すべての計算において、まさに最初の資産です。
また、どんな危機に陥ってもいくらでも刷れて切り下げられる紙ではないことも忘れてはならない。
もう、歴史的な水準がないのだから、日中の反転から
1000ドルという歴史的な水準もなかったのに、それが現れて、今、歴史に残っている。
2000ドルを 待っても、3年後にはこんなにも金価格が下がっていることを思い出します。