SanAlex:

2020年というのは、まさに適切な数字でしょう。

1グラム4370ルーブルで少し売られ、お金が必要.よくわからないが、さらに上昇すると思う。数週間の集約。

 
修正が来ると私は思っています。水曜日 21:00

 

すでに時代遅れのニュース ですが、興味深いです。

Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью
  • ruposters.ru
В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью.
 
前回の危機では、金メッキのWolframという噂もあった )しっぽが犬を振り回す))

 
Aleksey Mavrin:

前回の危機では、金色のタングステンが投げ込まれたこともありました )しっぽが犬を振り回す))

だから、金塊はまったくなかったのか、それとも盗まれたのか、とにかく買ったところで......。

 
少し前になりますが、中国で元警察官のトップが逮捕されたことがありました。地下室には、数トンとは言わないまでも、数百キログラムの金塊を銀行で預かっていた。この値は、ヨーロッパの小国のGDPに匹敵するものです。

 
このデータはどこから来ているのですか？誰かが売りに行くのでしょうか？
 
Mikhail Simakov:
このデータはどこから来ているのですか？誰かが売りに行くのでしょうか？


前回のミーティング（6月10日）の後、約3％の修正があった。そして、シナリオは曇る

 
もう22なんだから、21で修正待ちしてた理由を説明しろよ。

 
Алексей Тарабанов:

もう22なんだけど、なんで21で補正がかかると予想してたのか説明してくれ。

21で修正ではなく、FRB会合の結果発表、それに金が反応する。

この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった

