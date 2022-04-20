GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...100 新しいコメント Алексей Тарабанов 2020.07.28 22:56 #281 SanAlex:2020年というのは、まさに適切な数字でしょう。 1グラム4370ルーブルで少し売られ、お金が必要.よくわからないが、さらに上昇すると思う。数週間の集約。 Nikolai Karetnikov 2020.07.29 00:27 #282 SanAlex:2020年というのは、まさに適切な数字でしょう。 修正が来ると私は思っています。水曜日 21:00 Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 12:12 #283 すでに時代遅れのニュース ですが、興味深いです。 Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью ruposters.ru В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью. Aleksey Mavrin 2020.07.29 13:31 #284 Aleksey Vyazmikin:すでに時代遅れのニュース ですが、興味深いです。 前回の危機では、金メッキのWolframという噂もあった )しっぽが犬を振り回す)) Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 14:22 #285 Aleksey Mavrin:前回の危機では、金色のタングステンが投げ込まれたこともありました )しっぽが犬を振り回す)) だから、金塊はまったくなかったのか、それとも盗まれたのか、とにかく買ったところで......。 Edgar Akhmadeev 2020.07.29 14:47 #286 Aleksey Vyazmikin:だから、金塊はまったくなかったのか、それとも盗まれたのか、とにかく買ったところで......。 少し前になりますが、中国で元警察官のトップが逮捕されたことがありました。地下室には、数トンとは言わないまでも、数百キログラムの金塊を銀行で預かっていた。この値は、ヨーロッパの小国のGDPに匹敵するものです。 Mikhail Simakov 2020.07.29 17:38 #287 Nikolai Karetnikov:修正が来ると私は思っています。水曜日 21:00 このデータはどこから来ているのですか？誰かが売りに行くのでしょうか？ Nikolai Karetnikov 2020.07.29 18:27 #288 Mikhail Simakov: このデータはどこから来ているのですか？誰かが売りに行くのでしょうか？ 前回のミーティング（6月10日）の後、約3％の修正があった。そして、シナリオは曇る Алексей Тарабанов 2020.07.29 21:06 #289 Nikolai Karetnikov:修正が来ると私は思っています。水曜日 21:00 もう22なんだから、21で修正待ちしてた理由を説明しろよ。 Nikolai Karetnikov 2020.07.30 20:16 #290 Алексей Тарабанов:もう22なんだけど、なんで21で補正がかかると予想してたのか説明してくれ。 21で修正ではなく、FRB会合の結果発表、それに金が反応する。 この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった 1...222324252627282930313233343536...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1グラム4370ルーブルで少し売られ、お金が必要.よくわからないが、さらに上昇すると思う。数週間の集約。
修正が来ると私は思っています。水曜日 21:00
すでに時代遅れのニュース ですが、興味深いです。
前回の危機では、金メッキのWolframという噂もあった )しっぽが犬を振り回す))
だから、金塊はまったくなかったのか、それとも盗まれたのか、とにかく買ったところで......。
少し前になりますが、中国で元警察官のトップが逮捕されたことがありました。地下室には、数トンとは言わないまでも、数百キログラムの金塊を銀行で預かっていた。この値は、ヨーロッパの小国のGDPに匹敵するものです。
このデータはどこから来ているのですか？誰かが売りに行くのでしょうか？
前回のミーティング（6月10日）の後、約3％の修正があった。そして、シナリオは曇る
もう22なんだから、21で修正待ちしてた理由を説明しろよ。
21で修正ではなく、FRB会合の結果発表、それに金が反応する。
この結果から、金が下落する理由はなく、上昇する理由しかないことがわかった