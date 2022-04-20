GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 91

Yuriy Zaytsev #:

要するに、何かアイデアはありませんか？

VVT #:

+++

朝から金買い!

 
Yuriy Zaytsev #:

無駄なこと

 
prostotrader #:

無駄なこと

この間はもう内輪売りでした。

日中の小さな、生意気な投機だった :)

 
トレーダーは皆、市場の現状を判断するために自分なりの方法論を持っています。そして、ほとんどの場合、十分な細かいニュアンスがあり、さらに経験も豊富です......。
 

.

ロングの方が多いですね。

と、こちらは違う写真です。


 
GOLD-6.22朝から空売り。
 

金に関する分析。



現状は横ばい（指標の方向がバラバラ）なので、チャネルで、ボーダーからボーダーへ...、スキャルピングで...といった作業も可能です。

最良の選択肢 - 市場外で、一方向にすべての指標の反転を待つために...それははるかに信頼性の高いです。

XAUUSDH2 目標1955.76

1955.76

 
今のところ、GOLD-6.22の日中売りは順調です。
