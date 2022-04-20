GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 91 1...848586878889909192939495969798...100 新しいコメント VVT 2022.03.16 20:41 #901 Yuriy Zaytsev #:要するに、何かアイデアはありませんか？ いっせいけんめい） Yuriy Zaytsev 2022.03.17 12:54 #902 VVT #:いっせいけんめい） +++ 朝から金買い! prostotrader 2022.03.17 13:50 #903 Yuriy Zaytsev #:+++朝から金買い! 無駄なこと Yuriy Zaytsev 2022.03.20 08:03 #904 prostotrader #:無駄なこと この間はもう内輪売りでした。 日中の小さな、生意気な投機だった :) Serqey Nikitin 2022.03.20 08:44 #905 トレーダーは皆、市場の現状を判断するために自分なりの方法論を持っています。そして、ほとんどの場合、十分な細かいニュアンスがあり、さらに経験も豊富です......。 Yuriy Zaytsev 2022.03.20 09:23 #906 . ロングの方が多いですね。 と、こちらは違う写真です。 Yuriy Zaytsev 2022.03.21 11:01 #907 GOLD-6.22朝から空売り。 Serqey Nikitin 2022.03.21 11:21 #908 金に関する分析。 現状は横ばい（指標の方向がバラバラ）なので、チャネルで、ボーダーからボーダーへ...、スキャルピングで...といった作業も可能です。 最良の選択肢 - 市場外で、一方向にすべての指標の反転を待つために...それははるかに信頼性の高いです。 削除済み 2022.03.21 22:03 #909 XAUUSDH2 目標1955.76 Yuriy Zaytsev 2022.03.22 08:09 #910 今のところ、GOLD-6.22の日中売りは順調です。 1...848586878889909192939495969798...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要するに、何かアイデアはありませんか？
いっせいけんめい）
いっせいけんめい）
+++
朝から金買い!
+++
朝から金買い!
無駄なこと
無駄なこと
この間はもう内輪売りでした。
日中の小さな、生意気な投機だった :)
.
ロングの方が多いですね。
と、こちらは違う写真です。
金に関する分析。
現状は横ばい（指標の方向がバラバラ）なので、チャネルで、ボーダーからボーダーへ...、スキャルピングで...といった作業も可能です。
最良の選択肢 - 市場外で、一方向にすべての指標の反転を待つために...それははるかに信頼性の高いです。
XAUUSDH2 目標1955.76