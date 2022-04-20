GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 35 1...282930313233343536373839404142...100 新しいコメント Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:38 #341 参加ルール：手榴弾、アサルトライフル、私。混ぜないことが最大のポイントです。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:47 #342 クソ、1ドル買って残りを売ればいいんだよ、もちろん ) 削除済み 2020.09.04 00:03 #343 Алексей Тарабанов: 応募規定：手榴弾、アサルトライフル、私。混ぜないことが最大のポイントです。 そうすると、挨拶する人がいないじゃないですか。それともペイントボール/ストライクボール？ Алексей Тарабанов 2020.09.04 00:40 #344 gobirzharf:そうすると、挨拶する人がいないじゃないですか。それともペイントボール/ストライクボール？ ペイントボール Vitaly Muzichenko 2020.09.04 00:50 #345 Алексей Тарабанов: 入場規則：手榴弾、サブマシンガン、セルフ。要は混同しないようにすることです。 金融市場 全体、任意：手榴弾、自身、機械 Алексей Тарабанов 2020.09.04 00:56 #346 Vitaly Muzichenko:金融市場 全体、任意：手榴弾、自分、機関銃 Confused：手榴弾、マシンガン、自分。死んだ、残念。 Алексей Тарабанов 2020.09.04 00:58 #347 まず手榴弾を投げて、次に機関銃を撃って、それから自分で中に入っていく。 Алексей Тарабанов 2020.09.04 01:08 #348 Vitaly Muzichenko:金融市場 全体、任意：手榴弾、自身、機関銃 ヴィニツァは何を望んでいたのか？ Александр 2020.09.08 20:09 #349 またもや金の取引が成立。TIME ! Алексей Тарабанов 2020.09.08 20:34 #350 Александр:またもや金の取引が成立。TIME ! おめでとうございます。 次のエントリーポイントは、この資産をプレイするのが好きなら、1750-1800です。それ以降は2400です。 1...282930313233343536373839404142...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
