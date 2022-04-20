GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 77

金は反転上昇を試みる-少し早く、まず1765.92まで

- しかし、すでに反転が始まっているのかもしれない-しかし、ピンクのレベルはまだ征服されていないのだ。

xauusdh2 1765.92

今日は1791.32に決定したようです。

xauusdh1 1791.32

 

分析する。

現在の 市況：下降トレンドだが、ひとまず引き戻し - ind.プラスアルファで3...

視点：今のところ市場からは離れている - すべての 指標が一方向に変わるのを待つ...

SanAlex:

1791.32にすることを今日決めたようです。


この時、私の下にあった黄色い線が頂上まで届かなかったことです。

XAUUSDH2 90

ここから買って1752.81を目指すと言うことでいいのでしょうか

xauusdh2 1752.81

理解できない !- なぜ上の他の画像上のインジケータは - ポイントは、この画像と一致しない。どうしてでしょう？

月の数字も見れば、すべてが一致することがわかりました。

昨日は目標を逃したので、今日はそこにあるはずです。

XAUUSDH2 hhh

 

私の意見では、戦略は明確でシンプルであり、誤ったシグナルを出さないものでなければなりません。


ポジションを開く - すべてのインジケータが一方向に回転することによって。

ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの回転（その時点）。


P.S. インジケータの反転 - ゼロラインの交差：値 "+" - トレンドがアップしている、値 "-" - トレンドがダウンしています。

インドZig-Zagは解析に関与していません。

 
Serqey Nikitin:

私の意見では、戦略は明確でシンプルであり、誤ったシグナルを出さないものでなければなりません。


ポジションを開く - すべてのインジケータが一方向に回転することによって。

ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの回転（その時点）。


P.S. インジケータの反転 - ゼロラインの交差：値 "+" - トレンドがアップしている、値 "-" - トレンドがダウンしています。

スクリーンショットから判断すると、1番目のインジケータは冗長です。)

 
地下からということで、一番上のやつです。TD 3_

