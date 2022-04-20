GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 77 1...707172737475767778798081828384...100 新しいコメント 削除済み 2021.02.18 03:40 #761 金は反転上昇を試みる-少し早く、まず1765.92まで - しかし、すでに反転が始まっているのかもしれない-しかし、ピンクのレベルはまだ征服されていないのだ。 削除済み 2021.02.18 05:27 #762 今日は1791.32に決定したようです。 Serqey Nikitin 2021.02.18 06:52 #763 分析する。 現在の 市況：下降トレンドだが、ひとまず引き戻し - ind.プラスアルファで3... 視点：今のところ市場からは離れている - すべての 指標が一方向に変わるのを待つ... 削除済み 2021.02.18 16:47 #764 SanAlex:1791.32にすることを今日決めたようです。 この時、私の下にあった黄色い線が頂上まで届かなかったことです。 削除済み 2021.03.02 07:41 #765 ここから買って1752.81を目指すと言うことでいいのでしょうか？ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 理解できない !- なぜ上の他の画像上のインジケータは - ポイントは、この画像と一致しない。どうしてでしょう？ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 月の数字も見れば、すべてが一致することがわかりました。 削除済み 2021.03.03 04:26 #766 SanAlex:ここから買って1752.81を目指すと言うことでいいのでしょうか？\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\理解できない !- なぜ上の他の画像上のインジケータは - ポイントは、この画像と一致しない。どうしてでしょう？\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\月の日付も見てみると、すべて一致しています。 昨日は目標を逃したので、今日はそこにあるはずです。 Serqey Nikitin 2021.03.03 11:19 #767 私の意見では、戦略は明確でシンプルであり、誤ったシグナルを出さないものでなければなりません。 ポジションを開く - すべてのインジケータが一方向に回転することによって。 ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの回転（その時点）。 P.S. インジケータの反転 - ゼロラインの交差：値 "+" - トレンドがアップしている、値 "-" - トレンドがダウンしています。 インドZig-Zagは解析に関与していません。 Ramiz Mavludov 2021.03.03 11:37 #768 Serqey Nikitin:私の意見では、戦略は明確でシンプルであり、誤ったシグナルを出さないものでなければなりません。ポジションを開く - すべてのインジケータが一方向に回転することによって。ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの回転（その時点）。P.S. インジケータの反転 - ゼロラインの交差：値 "+" - トレンドがアップしている、値 "-" - トレンドがダウンしています。 スクリーンショットから判断すると、1番目のインジケータは冗長です。) Serqey Nikitin 2021.03.03 12:12 #769 Ramiz Mavludov:スクリーンショットを見る限り、1番目のインジケータは冗長です。) 1位- Zig-Zagの場合は、トピックの一番最初に、このインジケータは分析に参加しないが、唯一の - 比較のための画像...と書きました。 分析では - Indのみ。3, 4, 7... Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:15 #770 Serqey Nikitin:1位- Zig-Zagなら、スレッドの一番最初に、このInd.は解析の一部ではなく、比較のための絵に過ぎないと書いたのですが......。分析では - Indのみ。3, 4, 7... 地下からということで、一番上のやつです。TD 3_ 1...707172737475767778798081828384...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金は反転上昇を試みる-少し早く、まず1765.92まで
- しかし、すでに反転が始まっているのかもしれない-しかし、ピンクのレベルはまだ征服されていないのだ。
今日は1791.32に決定したようです。
分析する。
現在の 市況：下降トレンドだが、ひとまず引き戻し - ind.プラスアルファで3...
視点：今のところ市場からは離れている - すべての 指標が一方向に変わるのを待つ...
この時、私の下にあった黄色い線が頂上まで届かなかったことです。
ここから買って1752.81を目指すと言うことでいいのでしょうか？
理解できない !- なぜ上の他の画像上のインジケータは - ポイントは、この画像と一致しない。どうしてでしょう？
月の数字も見れば、すべてが一致することがわかりました。
昨日は目標を逃したので、今日はそこにあるはずです。
私の意見では、戦略は明確でシンプルであり、誤ったシグナルを出さないものでなければなりません。
ポジションを開く - すべてのインジケータが一方向に回転することによって。
ポジションを閉じる - 最速のインジケーターの回転（その時点）。
P.S. インジケータの反転 - ゼロラインの交差：値 "+" - トレンドがアップしている、値 "-" - トレンドがダウンしています。
インドZig-Zagは解析に関与していません。
スクリーンショットから判断すると、1番目のインジケータは冗長です。)
1位- Zig-Zagの場合は、トピックの一番最初に、このインジケータは分析に参加しないが、唯一の - 比較のための画像...と書きました。
分析では - Indのみ。3, 4, 7...
地下からということで、一番上のやつです。TD 3_