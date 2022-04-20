GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 71 1...646566676869707172737475767778...100 新しいコメント Sergey Lazarenko 2020.11.30 06:16 #701 Uladzimir Izerski: 印刷機のスイッチが入ると金は上がる。冬の間、コビトがこけると、各国は紙を印刷しなければならなくなる。それだけでメタルは高騰する。 今は電源が切れているのでしょうか？ Александр 2020.12.03 15:56 #702 今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。とりあえず上向きで終了 ) VVT 2020.12.03 16:19 #703 Александр:今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。上昇に転じた ) を、ジグザグに描きながらまっすぐ降りる ) Igor Bebeshin 2020.12.08 11:00 #704 ... 波動[III]初動の 頂点から50%の引値水準から上昇を開始し、この波動水準のアンドリュース・ピッチフォークの中央値に到達しました。 しかし、波動[IV]一次が 形成されるかどうかが問題です。 また、複雑なイレギュラー補正の形成も十分に可能です。しかし、このテーマについては、当面の間、検討しないことにします。 そして、波動[iii]分 足の頂点を形成した後、複雑な深い修正としてダブルジグザグが続いています。 そして、同じ質問ですが、波動-[iv]分足の 形成は終わったのでしょうか？ 波動[iv]分 足の形成が完了したという変形を考えてみましょう。 反転時の抵抗帯の現在値： 分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークの中央を試した結果、分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンを超えて価格が抜ける可能性があれば、その仮定を確認または反証することになります。 Igor Bebeshin 2020.12.17 18:07 #705 クリアになった時のジレンマ 分波の 上位では道が開けるが、下位の分波と 下位の分波では 抵抗帯のブロックがある。 を統合しました。 プルバック reversal; reversal; reversal 削除済み 2020.12.17 18:22 #706 Igor Bebeshin:クリアになった時のジレンマ分波の 上位では道が開けるが、下位の分波と 下位の分波では 抵抗帯のブロックがある。 を統合しました。 プルバック reversal; reversal; reversal 買え！レハ！買え！みんな持ってるんだ;) Igor Bebeshin 2020.12.18 08:41 #707 Vladimir Baskakov: 買え！レハ！買え！もうわかったよ;) 挑発は適切ではない、要点を絞って売れ! 削除済み 2020.12.18 08:58 #708 Igor Bebeshin:挑発は適切ではない、要点を絞って売れ! やってみなはれ、図面を縫うだけだ Igor Bebeshin 2020.12.18 16:58 #709 Vladimir Baskakov: 試してみると、チャートにも表示されるようになりますよ。 どうしてそんなに断定的なんですか？ 私は16歳ですが、システムには何の不満もありません そして、私以外にもこのシステムを使っているトレーダーが、何十人もいるわけではないのですが・・・。 削除済み 2020.12.18 17:14 #710 Igor Bebeshin:どうしてそんなに断定的なんですか？私は16歳ですが、システムには何の不満もありませんそして、私以外にもこのシステムを使っているトレーダーが、何十人もいるわけではないのですが・・・。 А 0.チャートにすべての既知の指標を添付すると、システム上で取引することを意味するものではありません、それは混乱です 1...646566676869707172737475767778...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
印刷機のスイッチが入ると金は上がる。冬の間、コビトがこけると、各国は紙を印刷しなければならなくなる。それだけでメタルは高騰する。
今は電源が切れているのでしょうか？
今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。とりあえず上向きで終了 )
今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。上昇に転じた )
を、ジグザグに描きながらまっすぐ降りる )
...
波動[III]初動の 頂点から50%の引値水準から上昇を開始し、この波動水準のアンドリュース・ピッチフォークの中央値に到達しました。
しかし、波動[IV]一次が 形成されるかどうかが問題です。
また、複雑なイレギュラー補正の形成も十分に可能です。しかし、このテーマについては、当面の間、検討しないことにします。
そして、波動[iii]分 足の頂点を形成した後、複雑な深い修正としてダブルジグザグが続いています。
そして、同じ質問ですが、波動-[iv]分足の 形成は終わったのでしょうか？
波動[iv]分 足の形成が完了したという変形を考えてみましょう。
反転時の抵抗帯の現在値：
分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークの中央を試した結果、分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンを超えて価格が抜ける可能性があれば、その仮定を確認または反証することになります。
クリアになった時のジレンマ
分波の 上位では道が開けるが、下位の分波と 下位の分波では 抵抗帯のブロックがある。
買え！レハ！買え！もうわかったよ;)
挑発は適切ではない、要点を絞って売れ!
挑発は適切ではない、要点を絞って売れ!
試してみると、チャートにも表示されるようになりますよ。
どうしてそんなに断定的なんですか？
私は16歳ですが、システムには何の不満もありません
そして、私以外にもこのシステムを使っているトレーダーが、何十人もいるわけではないのですが・・・。
