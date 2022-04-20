GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 71

新しいコメント
 
Uladzimir Izerski:
印刷機のスイッチが入ると金は上がる。冬の間、コビトがこけると、各国は紙を印刷しなければならなくなる。それだけでメタルは高騰する。

今は電源が切れているのでしょうか？


 

今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。とりあえず上向きで終了 )


 
Александр:

今日の金の取引は終了。前作では小さなStopがあった。上昇に転じた )

を、ジグザグに描きながらまっすぐ降りる )

 

...

波動[III]初動の 頂点から50%の引値水準から上昇を開始し、この波動水準のアンドリュース・ピッチフォークの中央値に到達しました。
しかし、波動[IV]一次が 形成されるかどうかが問題です。
また、複雑なイレギュラー補正の形成も十分に可能です。しかし、このテーマについては、当面の間、検討しないことにします。

そして、波動[iii]分 足の頂点を形成した後、複雑な深い修正としてダブルジグザグが続いています。
そして、同じ質問ですが、波動-[iv]分足の 形成は終わったのでしょうか？

波動[iv]分 足の形成が完了したという変形を考えてみましょう。

反転時の抵抗帯の現在値：
分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークの中央を試した結果、分波 レベルのアンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンを超えて価格が抜ける可能性があれば、その仮定を確認または反証することになります。


 

クリアになった時のジレンマ

分波の 上位では道が開けるが、下位の分波と 下位の分波では 抵抗帯のブロックがある。

  • を統合しました。
  • プルバック
  • reversal; reversal; reversal

    削除済み  
    Igor Bebeshin:

    クリアになった時のジレンマ

    分波の 上位では道が開けるが、下位の分波と 下位の分波では 抵抗帯のブロックがある。

    • を統合しました。
    • プルバック
    • reversal; reversal; reversal

      買え！レハ！買え！みんな持ってるんだ;)
       
      Vladimir Baskakov:
      買え！レハ！買え！もうわかったよ;)

      挑発は適切ではない、要点を絞って売れ!

      削除済み  
      Igor Bebeshin:

      挑発は適切ではない、要点を絞って売れ!

      やってみなはれ、図面を縫うだけだ
       
      Vladimir Baskakov:
      試してみると、チャートにも表示されるようになりますよ。

      どうしてそんなに断定的なんですか？

      私は16歳ですが、システムには何の不満もありません

      そして、私以外にもこのシステムを使っているトレーダーが、何十人もいるわけではないのですが・・・。

      削除済み  
      Igor Bebeshin:

      どうしてそんなに断定的なんですか？

      私は16歳ですが、システムには何の不満もありません

      そして、私以外にもこのシステムを使っているトレーダーが、何十人もいるわけではないのですが・・・。

      А 0.チャートにすべての既知の指標を添付すると、システム上で取引することを意味するものではありません、それは混乱です
      1...646566676869707172737475767778...100
      新しいコメント