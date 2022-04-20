GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 55

SanAlex:

何かが起こり、価格が下がるであろうことは、チャートを見れば明らかです。

これは妥当な推定であり、200年から25年のチャートを見れば（いくつかある）、この結論は確認される。

価格は、木と同じように無限に成長することはできず、休息も必要です。

 

8月の高値を下回る。どこに行くのでしょうか？

VVT:

後付けチャートを見せて、どこに行けばいいのか、というのはあまり正しいことではありません。このグラフは現在から過去に向かっており、金本位制の 崩壊という一つの基準点を持っている。

よし、答えよう。金本位制に戻ると、現在のドル建て金価格は1オンスあたり5000ドルから7000ドルで、上昇している。

世界的な大災害であることは理解していますが、そうなんです。

 
Vasiliy Sokolov:

あなたは私たちのキャプテンオブライトです。

そして、もし私がフェンスに、金の価格は太陽周期に、銀は月の満ち欠けに左右されると書いたら、信じてもらえるでしょうか？

もちろん、金の価格は、通貨、ビットコイン、指数などを含む他の商品と同様、ドル建てである。そしてもちろん、金は悪名高いドルインデックスを含む、世界中のあらゆる精神的、非精神的な商品と相関している。しかし、この相関は非常に弱く、特殊なものです。従って、金の価値はドルインデックスに直結していると言ってよいでしょう。

しかし、ここで不思議なことに、太陽周期といくつかの歴史的な出来事との間に関連性を見出すことができるのです。(また、マーケットイベントも）。

もちろんフェンスに書いてはいけない（誤解される可能性がある）)))

 
Алексей Тарабанов:

いや、金はもっと高い、ではロシアはどうやって金持ちになるのか、実際、彼らはそこに大量の現金を持っていて、自分たちのお菓子を印刷している、サンタでさえそれを全部包むほどのお菓子を持っていない、彼らはそれをどこに投資したらいいか分からない、彼らはキャッシュに何千億もあると言っている・・・。戦争を起こしたいから、金やビットコインに投じるのです。 ビットコインもテロリストがデータセンターを攻撃したら終わりです。これは諸刃の剣で、金は宝石の原料でもあるので、法外な値段で小売から買い戻すにはどうしたらいいか......。

 
solar:

しかし、ここで不思議なことに、太陽の周期とある歴史的な出来事との間に関連性が見いだされるのです。(また、マーケットイベントも）。

もちろん、フェンスに書かないこと（誤解される可能性があります）)))

久しぶりの登場です。火星に飛んでいたんですか？

そして、私の考える太陽はまだ生きている）。

 
Сергей Криушин:

いいえ、金ははるかに高いです、その後、どのようにロシアは金持ちになる、実際には、彼らはそこに多くのお金を持っていると彼らは独自のノートを印刷し、印刷、でもサンタはそれらをすべてラップするように多くのお菓子を持っていない、彼らは投資する場所を知らない、彼らはキャッシュの数千億があると言う...戦争を起こしたいから、金やビットコインに投じるのだ。 ビットコインも選択肢に入らない。テロリストがデータセンターを襲えば、すべてが終わる。これは諸刃の剣だ。金は宝石の原料でもあり、法外な値段で小売から買い戻すだろう......。

世界の状況はもっと良くなりたいと願っているのです。

もうすぐお金がどんどん刷られて、貴金属が簡単に高値で買われるようになる。

紙の価値はゼロになるかもしれないし、金属の価値は残る。もちろん、世の中の賢い頭脳が作り出したペーパーメタルではありません。

 

しかし、ここで気になるのは、金を手放した国・・・今後の動向はどうなるのだろうか？

質問

 
solar:

しかし、ここで気になるのは、金を手放した国・・・今後の動向はどうなるのだろうか？

質問

これからのトレンドは、四角い三位一体のようなものです。想像することすら不可能なのです。

 
Алексей Тарабанов:

今後のトレンドは、スクエアトリプレットのようなものです。想像すらできない。

あなたは...

