GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 80

Mikhail Simakov 2021.06.11 18:13 #791
また買うの？

Uladzimir Izerski 2021.06.11 19:43 #792
Serqey Nikitin:H3 に関する分析 :もちろん、トレンドは上向きですが...。しかし、今は-プルバック。最適解は、今のところ、市場から撤退すること...1時間足チャートを 含め、すべての 指標が一方向に変わるのを待つこと...です。

チャートにはトレンドの兆しはないですね。とりあえず統合)運命はどこに転がるかわからない。

Serqey Nikitin 2021.06.12 04:40 #793
Uladzimir Izerski:チャートにはトレンドの兆しはないですね。当面の間、統合する)運命の出会いはどこにあるかわからない。

そうなんです...。プルバックが新しいトレンドに変わるかもしれない。でも、なかなかそうもいかず...。

そういうときは、他のチャートで確認できるまで（市場から離れて）待つ必要がありますね。

"God protects the well-spent, but not the well-spent..." ("神はよく使う者を守る")。(一般的な常識)。

Mikhail Simakov 2021.06.12 04:43 #794
Serqey Nikitin:そうなんです...。プルバックが新しいトレンドに発展することもある。でも、こんなことは滅多にない...。そういうときは、他のチャートで確認できるまで（市場から離れて）待つ必要がありますね...。"God protects the well-spent, but not the well-spent..." ("神はよく使う者を守る")。(一般的な常識)。

価格はどこまで行ってもおかしくないが、私はショートすることを考える。

Serqey Nikitin 2021.06.12 04:46 #795
Mikhail Simakov: 価格はどこまで行ってもおかしくないが、私はショートで考えている。

何か急いでるのか、どこかに絞ってるのか？

Serqey Nikitin 2021.06.12 05:20 #796
分析する。

トレンドは上向きだが...

決断を下すには、すべての指標が1つの方向に反転するような、完全な透明性が必要だ...

削除済み 2021.06.12 07:06 #797
1840を挟み込むような形で、そこから上段へ

その逆転の発想で、1840を踏みつけてピンチを迎えるのが早いはずです。

Mikhail Simakov 2021.06.12 07:46 #798
Serqey Nikitin: 何を焦っているのか...どこかに絞りがあるのか...。

焦ることはない、はっきりした、というか、正しいショーツのシグナルは過ぎているのだ。ロングの続きが見えてこない。また、そのような状況では、楽器が急落することもあり、急ぐ必要がない場合もあること。P.s. でも、何度も間違えました・・・)

Serqey Nikitin 2021.06.12 08:05 #799
Mikhail Simakov: 焦ることはありません。私にとってはすべてがクリアというか、ショートの必要なシグナルは過ぎました。ロングの続きは見えません。また、そのような状況では、楽器が急落し、駆けつけが不要になることもあります。 。 P.s. でも、何度も間違えました・・・)

マーケットがREALLYなトレンドなら3時間はない...遅刻はできない...。

主な間違いは、強いプルバックとトレンドを混同することです...12時間足チャートを見て、前回のトレンドにおけるプルバックの数に注目してください...そしてそれらのプルバックは現在のトレンドに劣らないものでした!

Mikhail Simakov 2021.06.12 08:49 #800
Serqey Nikitin:マーケットがREALLYなトレンドなら3時間はない...遅刻はできない...。主な間違いは、強いプルバックとトレンドを混同することです...12時間チャートを見て、前回のトレンドにおけるプルバックの回数に注目してください...そしてそれらのプルバックは現在のものに劣りません!
H3 に関する分析 :
もちろん、トレンドは上向きですが...。
しかし、今は-プルバック。
最適解は、今のところ、市場から撤退すること...1時間足チャートを 含め、すべての 指標が一方向に変わるのを待つこと...です。
チャートにはトレンドの兆しはないですね。とりあえず統合)運命はどこに転がるかわからない。
チャートにはトレンドの兆しはないですね。当面の間、統合する)運命の出会いはどこにあるかわからない。
そうなんです...。プルバックが新しいトレンドに変わるかもしれない。でも、なかなかそうもいかず...。
そういうときは、他のチャートで確認できるまで（市場から離れて）待つ必要がありますね。
"God protects the well-spent, but not the well-spent..." ("神はよく使う者を守る")。(一般的な常識)。
そうなんです...。プルバックが新しいトレンドに発展することもある。でも、こんなことは滅多にない...。
そういうときは、他のチャートで確認できるまで（市場から離れて）待つ必要がありますね...。
"God protects the well-spent, but not the well-spent..." ("神はよく使う者を守る")。(一般的な常識)。
価格はどこまで行ってもおかしくないが、私はショートで考えている。
分析する。
トレンドは上向きだが...
決断を下すには、すべての指標が1つの方向に反転するような、完全な透明性が必要だ...
1840を挟み込むような形で、そこから上段へ
その逆転の発想で、1840を踏みつけてピンチを迎えるのが早いはずです。
何を焦っているのか...どこかに絞りがあるのか...。
焦ることはありません。私にとってはすべてがクリアというか、ショートの必要なシグナルは過ぎました。ロングの続きは見えません。また、そのような状況では、楽器が急落し、駆けつけが不要になることもあります。 。
マーケットがREALLYなトレンドなら3時間はない...遅刻はできない...。
主な間違いは、強いプルバックとトレンドを混同することです...12時間足チャートを見て、前回のトレンドにおけるプルバックの数に注目してください...そしてそれらのプルバックは現在のトレンドに劣らないものでした!
マーケットがREALLYなトレンドなら3時間はない...遅刻はできない...。
主な間違いは、強いプルバックとトレンドを混同することです...12時間チャートを見て、前回のトレンドにおけるプルバックの回数に注目してください...そしてそれらのプルバックは現在のものに劣りません!