また買うの？
 
Serqey Nikitin:

H3 に関する分析 :

もちろん、トレンドは上向きですが...。

しかし、今は-プルバック。

最適解は、今のところ、市場から撤退すること...1時間足チャートを 含め、すべての 指標が一方向に変わるのを待つこと...です。

Uladzimir Izerski:

チャートにはトレンドの兆しはないですね。当面の間、統合する)運命の出会いはどこにあるかわからない。

そうなんです...。プルバックが新しいトレンドに変わるかもしれない。でも、なかなかそうもいかず...。

そういうときは、他のチャートで確認できるまで（市場から離れて）待つ必要がありますね。

"God protects the well-spent, but not the well-spent..." ("神はよく使う者を守る")。(一般的な常識)。

 
価格はどこまで行ってもおかしくないが、私はショートすることを考える。
 
何か急いでるのか、どこかに絞ってるのか？
 

分析する。

トレンドは上向きだが...

決断を下すには、すべての指標が1つの方向に反転するような、完全な透明性が必要だ...

1840を挟み込むような形で、そこから上段へ

XAUUSDH4

その逆転の発想で、1840を踏みつけてピンチを迎えるのが早いはずです。

 
焦ることはない、はっきりした、というか、正しいショーツのシグナルは過ぎているのだ。ロングの続きが見えてこない。また、そのような状況では、楽器が急落することもあり、急ぐ必要がない場合もあること。
P.s. でも、何度も間違えました・・・)
 
マーケットがREALLYなトレンドなら3時間はない...遅刻はできない...。

主な間違いは、強いプルバックとトレンドを混同することです...12時間足チャートを見て、前回のトレンドにおけるプルバックの数に注目してください...そしてそれらのプルバックは現在のトレンドに劣らないものでした!

 
