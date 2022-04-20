GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 26 1...192021222324252627282930313233...100 新しいコメント Александр 2020.06.03 21:10 #251 Alexsandr San:今日はスランプなんですね？ - そうでなければ、自慢していたでしょう。 リミッターは狂わなかった。そういうこともあり得ます。そんなわけで、今日は私抜きでゴールドが出動しました( 削除済み 2020.06.03 21:17 #252 Александр:リミッターはスクランブルではない（。そうなるんです。 よくあることで、とてもよくあることなのですが......私も、今日は取り上げられませんでした。ホリゾンタルの黄色は出ませんでした。 lliioonnss 2020.06.04 09:48 #253 Александр:彼のTSによると ) それは理解できるが、ここにトレードの結果を掲載することに何の意味があるのだろうか。 Vitalii Ananev 2020.06.04 10:20 #254 lliioonnss: これは理解できるのですが、では、ここに案件の結果を掲載することに意味があるのでしょうか？ 要は、なぜ今日値段が上がって、下がらないのか、あるいはその逆なのか、誰でも簡単に説明できるのです。が、それは後から考えればいいこと。すべてがすでに起こってしまった時。 Александр 2020.06.04 11:25 #255 Vitalii Ananev:要は、なぜ今日値段が上がって、下がらないのか、あるいはその逆なのか、誰でも簡単に説明できるのです。が、それは後から考えればいいこと。すべてがすでに起こってしまった時。 まったくその通りです!私は、自分のトレード戦略の中に、自分のビジョンとマーケットへの理解を示しています。値動きする前に自分のビジョンを示すために指値注文をした最後の画面です今後は、ストップをかけたトレードも掲載していきます!!!私も持ってますよー。これがないとダメなんです。今、私は金を買い（日足レベルからの跳ね返り）で見ています。そこに私のエントリーポイントがある--私は入る。追伸：リミッターを使うのは、電話でもマーケットを追える可能性がない場合、ごくまれです。私はマーケットエントリーが好きです。 Александр 2020.06.05 21:04 #256 今日、STOPを手に入れました。 Александр 2020.06.23 21:31 #257 日足レベルのブレイクダウン後のスモールトレード。 Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:01 #258 Alexsandr San:よくあることで、私もそうなのですが、今日は 拾えませんでした。ホリゾンタルの黄色は出ませんでした。 心配しないで、いつかあなたも手に入れることができますよ。 後知恵で賢く なる」のはあなただけじゃない Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:04 #259 Александр:今日、STOPを手に入れました。 ごめん、みんなすごく心配してるんだ、君のストップはみんなを動揺させてるんだ Mikhail Simakov 2020.06.29 15:17 #260 Александр:今日、STOPを手に入れました。 ペンの交換ですか？ 1...192021222324252627282930313233...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
