Alexsandr San:

今日はスランプなんですね？

- そうでなければ、自慢していたでしょう。

リミッターは狂わなかった。そういうこともあり得ます。そんなわけで、今日は私抜きでゴールドが出動しました(



Александр:

リミッターはスクランブルではない（。そうなるんです。

よくあることで、とてもよくあることなのですが......私も、今日は取り上げられませんでした。ホリゾンタルの黄色は出ませんでした。

XAUUSDH2

 
Александр:

彼のTSによると )

それは理解できるが、ここにトレードの結果を掲載することに何の意味があるのだろうか。
 
lliioonnss:
要は、なぜ今日値段が上がって、下がらないのか、あるいはその逆なのか、誰でも簡単に説明できるのです。が、それは後から考えればいいこと。すべてがすでに起こってしまった時。

 
Vitalii Ananev:

まったくその通りです!私は、自分のトレード戦略の中に、自分のビジョンとマーケットへの理解を示しています。値動きする前に自分のビジョンを示すために指値注文をした最後の画面です今後は、ストップをかけたトレードも掲載していきます!!!私も持ってますよー。これがないとダメなんです。今、私は金を買い（日足レベルからの跳ね返り）で見ています。そこに私のエントリーポイントがある--私は入る。
追伸：リミッターを使うのは、電話でもマーケットを追える可能性がない場合、ごくまれです。私はマーケットエントリーが好きです。
 

今日、STOPを手に入れました。


 

日足レベルのブレイクダウン後のスモールトレード。


 
Alexsandr San:

よくあることで、私もそうなのですが、今日は 拾えませんでした。ホリゾンタルの黄色は出ませんでした。

心配しないで、いつかあなたも手に入れることができますよ。

後知恵で賢く なる」のはあなただけじゃない

 
Александр:

今日、STOPを手に入れました。

ごめん、みんなすごく心配してるんだ、君のストップはみんなを動揺させてるんだ

 
Александр:

今日、STOPを手に入れました。


ペンの交換ですか？

