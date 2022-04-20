GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...100 新しいコメント Mikhail Simakov 2019.10.13 05:15 #141 Vitaly Muzichenko: 私はもっと好きだ。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェット風に）。 バフェットは、一度買った資産を安値で買うことで利益を得ています。 Mikhail Simakov 2019.10.13 16:49 #142 私は、クローズドなグループを作り、メンバーがゴールドについて独自の分析を行うことを提案します。 Dmitriy Skub 2019.10.13 17:14 #143 Mikhail Simakov: 私は、クローズドなグループを作り、メンバーが金についての分析を行うことを提案します。 なぜ閉じるのか？後で恥をかかないように？)) prostotrader 2019.10.13 21:07 #144 Mikhail Simakov: 誰が言ったか覚えていない。"壊すには安値が必要 "ということですね。 そんな考えで、金を取引するのはやめたほうがいい...。 Mikhail Simakov 2019.10.14 14:51 #145 prostotrader: そのような金取引の考え方では、金取引をしない方が良いのでは...。 私の考えは、その言葉だけでは終わらない。今のところ金に関する限り、私はむしろキャッシュに腰を据えていたい。トレンドは下だと思います。COTレポートをチェックしてみてください。でも、短期的な買いはあるかもね。 Mikhail Simakov 2019.10.14 15:08 #146 以下は、EAのテストです。移動平均線より60pips上（1時間足チャート、期間=48）になったら買い、60pips下になったら売ります。今日はシグナルだけですが、このまま価格が下がり続けるとは何も言っていません、ただ確率的な分析です。EAでは2016年初頭のデータです Mikhail Simakov 2019.10.14 15:11 #147 そして、波動分析に基づくEAのテストと、再び本日の売りシグナルです。 prostotrader 2019.10.14 18:11 #148 ミハイル・シマコフ チャート分析との関係は？ 金はチャート分析によって取引されるのではなく、政治的な要因によって取引される。 と経済的な状況を考慮しています。つい最近、FRBが金利を引き下げたが、それ故に ドルが安くなったから、金が上がるんだよ。 Roman Ivanov 2019.10.14 20:24 #149 売りに出します）金は2日間で1451円まで下がります 15-16 Mikhail Simakov 2019.10.15 00:58 #150 prostotrader: ミハイル・シマコフ チャート分析との関係は？ 金はチャート分析によって取引されるのではなく、政治的な要因によって取引される。 と経済的な状況を考慮しています。つい最近、FRBが金利を引き下げたが、それ故に ドルが安くなったので、金が上がる！ということです。 結論は、逆に言えば、そうならざるを得ない 1...8910111213141516171819202122...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はもっと好きだ。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェット風に）。
バフェットは、一度買った資産を安値で買うことで利益を得ています。
私は、クローズドなグループを作り、メンバーが金についての分析を行うことを提案します。
誰が言ったか覚えていない。"壊すには安値が必要 "ということですね。
そんな考えで、金を取引するのはやめたほうがいい...。
そのような金取引の考え方では、金取引をしない方が良いのでは...。
私の考えは、その言葉だけでは終わらない。今のところ金に関する限り、私はむしろキャッシュに腰を据えていたい。トレンドは下だと思います。COTレポートをチェックしてみてください。でも、短期的な買いはあるかもね。
以下は、EAのテストです。移動平均線より60pips上（1時間足チャート、期間=48）になったら買い、60pips下になったら売ります。今日はシグナルだけですが、このまま価格が下がり続けるとは何も言っていません、ただ確率的な分析です。EAでは2016年初頭のデータです
そして、波動分析に基づくEAのテストと、再び本日の売りシグナルです。
ミハイル・シマコフ
チャート分析との関係は？
金はチャート分析によって取引されるのではなく、政治的な要因によって取引される。
と経済的な状況を考慮しています。つい最近、FRBが金利を引き下げたが、それ故に
ドルが安くなったから、金が上がるんだよ。
結論は、逆に言えば、そうならざるを得ない