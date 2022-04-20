GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 15

Vitaly Muzichenko:

私はもっと好きだ。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェット風に）。

バフェットは、一度買った資産を安値で買うことで利益を得ています。

 
私は、クローズドなグループを作り、メンバーがゴールドについて独自の分析を行うことを提案します。
 
Mikhail Simakov:
なぜ閉じるのか？後で恥をかかないように？))
 
Mikhail Simakov:

誰が言ったか覚えていない。"壊すには安値が必要 "ということですね。

そんな考えで、金を取引するのはやめたほうがいい...。

 
私の考えは、その言葉だけでは終わらない。今のところ金に関する限り、私はむしろキャッシュに腰を据えていたい。トレンドは下だと思います。COTレポートをチェックしてみてください。でも、短期的な買いはあるかもね。

 

以下は、EAのテストです。移動平均線より60pips上（1時間足チャート、期間=48）になったら買い、60pips下になったら売ります。今日はシグナルだけですが、このまま価格が下がり続けるとは何も言っていません、ただ確率的な分析です。EAでは2016年初頭のデータです



 

そして、波動分析に基づくEAのテストと、再び本日の売りシグナルです。


 

ミハイル・シマコフ

チャート分析との関係は？

金はチャート分析によって取引されるのではなく、政治的な要因によって取引される。

と経済的な状況を考慮しています。つい最近、FRBが金利を引き下げたが、それ故に

ドルが安くなったから、金が上がるんだよ。

 
売りに出します）金は2日間で1451円まで下がります 15-16
 
結論は、逆に言えば、そうならざるを得ない

