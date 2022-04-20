GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 66

Djbl:
ブラックフライデーについて何か思うところがある人はいますか？何年か前に見て、全部違うし、大きな動きもない。

そろそろ彼女が来る頃だ、そしたらフライデーが来るぞ！」。

XAUUSDWeekly 1728.56

SanAlex:

そろそろ彼女が来る頃だ、そしたらフライデーが来るぞ！」。


カーブって何？n1では日中に構築しているのでしょうか？
Djbl:
カーブとは何ですか？n1では日中に構築しているのでしょうか？

トップが望んでいるのは、おそらく

XAUUSDH1

 
SanAlex:

トップが望んでいるのは、おそらく


そうではなく、日中、つまりその日のうちに開始し、オーストラリア人が開始するのと同じように午前5時に開始し、ビルド時間までに開始します。例えば昼の12時は7本のキャンドル、1時間だとおそらく荒い、m15でいい。ご迷惑でなければ月曜に投稿します。スキンをありがとうございました)
Djbl:
そうではなく、日中、つまりその日のうちに開始し、オーストラリア人が開始するのと同じように午前5時に開始し、ビルド時間までに開始します。例えば昼の12時は7本のキャンドル、1時間だとおそらく荒い、m15なら問題ない。面倒でなければ月曜日に投稿します。スキンをありがとうございました)

15分

XAUUSDM15.png

 
Lesorubは明確で簡潔です。
このポイント1881.81に到達すると、そのあとは
現状を分析する。


日中のトレンドは上向き...(すべての指標はプラスに傾いています。）

しかし、大きな時間枠との関係で、それは平らな領域（水平部）であり、状況はまだ明確ではありません：価格は長い間、水平チャネルで変動することがありますか、十分に強力な突破口があるかもしれません...

最良の選択肢：一方向にすべての指標の 反転を待つ（大規模なチャートを含む）、そして唯一のその後オープン...

 

さて、ここでSTOP!



今日は1823.06に届くのか、届かないのか。
