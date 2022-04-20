GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 66 1...596061626364656667686970717273...100 新しいコメント 削除済み 2020.11.22 09:43 #651 Djbl: ブラックフライデーについて何か思うところがある人はいますか？何年か前に見て、全部違うし、大きな動きもない。 そろそろ彼女が来る頃だ、そしたらフライデーが来るぞ！」。 ファイル: XAUUSDH2_1728.56.PNG 52 kb Djbl 2020.11.22 10:26 #652 SanAlex:そろそろ彼女が来る頃だ、そしたらフライデーが来るぞ！」。 カーブって何？n1では日中に構築しているのでしょうか？ 削除済み 2020.11.22 10:34 #653 Djbl: カーブとは何ですか？n1では日中に構築しているのでしょうか？ トップが望んでいるのは、おそらく Djbl 2020.11.22 10:49 #654 SanAlex:トップが望んでいるのは、おそらく そうではなく、日中、つまりその日のうちに開始し、オーストラリア人が開始するのと同じように午前5時に開始し、ビルド時間までに開始します。例えば昼の12時は7本のキャンドル、1時間だとおそらく荒い、m15でいい。ご迷惑でなければ月曜に投稿します。スキンをありがとうございました) 削除済み 2020.11.22 11:03 #655 Djbl: そうではなく、日中、つまりその日のうちに開始し、オーストラリア人が開始するのと同じように午前5時に開始し、ビルド時間までに開始します。例えば昼の12時は7本のキャンドル、1時間だとおそらく荒い、m15なら問題ない。面倒でなければ月曜日に投稿します。スキンをありがとうございました) 15分 Алексей Тарабанов 2020.11.22 21:00 #656 Lesorubは明確で簡潔です。 削除済み 2020.11.23 07:12 #657 このポイント1881.81に到達すると、そのあとは ファイル: XAUUSDH1_1881.81.png 50 kb Serqey Nikitin 2020.11.23 07:59 #658 現状を分析する。 日中のトレンドは上向き...(すべての指標はプラスに傾いています。） しかし、大きな時間枠との関係で、それは平らな領域（水平部）であり、状況はまだ明確ではありません：価格は長い間、水平チャネルで変動することがありますか、十分に強力な突破口があるかもしれません... 最良の選択肢：一方向にすべての指標の 反転を待つ（大規模なチャートを含む）、そして唯一のその後オープン... Александр 2020.11.23 16:04 #659 さて、ここでSTOP! 削除済み 2020.11.23 16:09 #660 今日は1823.06に届くのか、届かないのか。 ファイル: XAUUSDDaily.png 65 kb 1...596061626364656667686970717273...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブラックフライデーについて何か思うところがある人はいますか？何年か前に見て、全部違うし、大きな動きもない。
そろそろ彼女が来る頃だ、そしたらフライデーが来るぞ！」。
カーブとは何ですか？n1では日中に構築しているのでしょうか？
トップが望んでいるのは、おそらく
そうではなく、日中、つまりその日のうちに開始し、オーストラリア人が開始するのと同じように午前5時に開始し、ビルド時間までに開始します。例えば昼の12時は7本のキャンドル、1時間だとおそらく荒い、m15なら問題ない。面倒でなければ月曜日に投稿します。スキンをありがとうございました)
15分
現状を分析する。
日中のトレンドは上向き...(すべての指標はプラスに傾いています。）
しかし、大きな時間枠との関係で、それは平らな領域（水平部）であり、状況はまだ明確ではありません：価格は長い間、水平チャネルで変動することがありますか、十分に強力な突破口があるかもしれません...
最良の選択肢：一方向にすべての指標の 反転を待つ（大規模なチャートを含む）、そして唯一のその後オープン...
さて、ここでSTOP!