GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 14

新しいコメント
 
Igor Makanu:

ドルインデックスは毎年再計算されます。「markit_iboxxfx_index」でググってみてください。

fxusd eur 41.55％ （注）1．

FIXUSD CAD 28.73

fxusd jpy 15.76％ （注）1．

fxusd gbp 8.69％ （注）1．

fxusd chf 5.27％ （注）1．

すなわち、DXY計算＝50.14348112×EUR/USD^(-0.4155)×USD/CAD^(0.2873)×USD/JPY^(0.1576)×GBP/USD^(-0.0869)×USD/CHF^(0.0527)となる。

この表を使えば、どんな通貨でもインデックスを作ることができますが、これはファンダメンタルズのデータであり、取引には適しません。

現時点では、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、Bxインデックスは1.170303になるはずです。

現実にはDXY＝98.24

で、「旧」レートでは0.9824という計算になります。

 
Vladimir Kononenko:

現在、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、クオードインデックスは= 1.170303となるはずです。

現実にはDXY＝98.24

で、「旧」オッズによると0.9824という計算になります。

残念ながら、私はドルインデックスを発明していない、理論的には、それは前年のドルの売上高を示しており、端末または前述のサイトは、私がそれを認識しているWikiの記事からドルインデックスをカウントします。

さて、実データに頼るのか、参考資料を並べたのか、数式を繰り返すのか、判断が必要です

しかし、ドルインデックスは、グローバルなトレンドであり、それは現在の状況を示していない、私はTSイントラデイを探している、それはイントラデイに必要ではありません、イミフ

 
このトピックに関係のないコメントは、「FOREX - Trends, Forecast and Consequences 2019」に移動しました。
 
買い時？
 
Mikhail Simakov:
買い時？
OK、Sold!
 
Sergey Chalyshev:
OK、Sold!

で、今がその時？)

 
Mikhail Simakov:

で、今がその時？)


1495で買い、1525に期待

 
prostotrader:


1495で買い、1525に期待

誰が言ったか覚えていない。「下克上には下克上が必要だ

 
Mikhail Simakov:

誰が言ったか覚えていない。"突破するためにはミニマムが必要"

高音は？)
 
Mikhail Simakov:

誰が言ったか覚えていない。"安値は破られるためにある "と。

私はもっと好きです。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェットだったと思う）。

1...789101112131415161718192021...100
新しいコメント