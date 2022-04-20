GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 14 1...789101112131415161718192021...100 新しいコメント Vladimir Kononenko 2019.09.09 20:16 #131 Igor Makanu: ドルインデックスは毎年再計算されます。「markit_iboxxfx_index」でググってみてください。 fxusd eur 41.55％ （注）1． FIXUSD CAD 28.73 fxusd jpy 15.76％ （注）1． fxusd gbp 8.69％ （注）1． fxusd chf 5.27％ （注）1． すなわち、DXY計算＝50.14348112×EUR/USD^(-0.4155)×USD/CAD^(0.2873)×USD/JPY^(0.1576)×GBP/USD^(-0.0869)×USD/CHF^(0.0527)となる。 この表を使えば、どんな通貨でもインデックスを作ることができますが、これはファンダメンタルズのデータであり、取引には適しません。 現時点では、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、Bxインデックスは1.170303になるはずです。 現実にはDXY＝98.24 で、「旧」レートでは0.9824という計算になります。 Igor Makanu 2019.09.09 20:46 #132 Vladimir Kononenko: 現在、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、クオードインデックスは= 1.170303となるはずです。 現実にはDXY＝98.24 で、「旧」オッズによると0.9824という計算になります。 残念ながら、私はドルインデックスを発明していない、理論的には、それは前年のドルの売上高を示しており、端末または前述のサイトは、私がそれを認識しているWikiの記事からドルインデックスをカウントします。 さて、実データに頼るのか、参考資料を並べたのか、数式を繰り返すのか、判断が必要です しかし、ドルインデックスは、グローバルなトレンドであり、それは現在の状況を示していない、私はTSイントラデイを探している、それはイントラデイに必要ではありません、イミフ Vladimir Karputov 2019.09.19 05:30 #133 このトピックに関係のないコメントは、「FOREX - Trends, Forecast and Consequences 2019」に移動しました。 Mikhail Simakov 2019.10.10 15:20 #134 買い時？ Sergey Chalyshev 2019.10.10 18:07 #135 Mikhail Simakov: 買い時？ OK、Sold! Mikhail Simakov 2019.10.11 01:19 #136 Sergey Chalyshev: OK、Sold! で、今がその時？) prostotrader 2019.10.11 20:15 #137 Mikhail Simakov: で、今がその時？) 1495で買い、1525に期待 Mikhail Simakov 2019.10.12 11:19 #138 prostotrader: 1495で買い、1525に期待 誰が言ったか覚えていない。「下克上には下克上が必要だ Dmitriy Skub 2019.10.12 16:58 #139 Mikhail Simakov: 誰が言ったか覚えていない。"突破するためにはミニマムが必要" 高音は？) Vitaly Muzichenko 2019.10.12 18:34 #140 Mikhail Simakov: 誰が言ったか覚えていない。"安値は破られるためにある "と。 私はもっと好きです。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェットだったと思う）。 1...789101112131415161718192021...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ドルインデックスは毎年再計算されます。「markit_iboxxfx_index」でググってみてください。
fxusd eur 41.55％ （注）1．
FIXUSD CAD 28.73
fxusd jpy 15.76％ （注）1．
fxusd gbp 8.69％ （注）1．
fxusd chf 5.27％ （注）1．
すなわち、DXY計算＝50.14348112×EUR/USD^(-0.4155)×USD/CAD^(0.2873)×USD/JPY^(0.1576)×GBP/USD^(-0.0869)×USD/CHF^(0.0527)となる。
この表を使えば、どんな通貨でもインデックスを作ることができますが、これはファンダメンタルズのデータであり、取引には適しません。
現時点では、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、Bxインデックスは1.170303になるはずです。
現実にはDXY＝98.24
で、「旧」レートでは0.9824という計算になります。
現在、あなたのウェイトを使ってインデックスを計算すると、クオードインデックスは= 1.170303となるはずです。
現実にはDXY＝98.24
で、「旧」オッズによると0.9824という計算になります。
残念ながら、私はドルインデックスを発明していない、理論的には、それは前年のドルの売上高を示しており、端末または前述のサイトは、私がそれを認識しているWikiの記事からドルインデックスをカウントします。
さて、実データに頼るのか、参考資料を並べたのか、数式を繰り返すのか、判断が必要です
しかし、ドルインデックスは、グローバルなトレンドであり、それは現在の状況を示していない、私はTSイントラデイを探している、それはイントラデイに必要ではありません、イミフ
買い時？
OK、Sold!
で、今がその時？)
1495で買い、1525に期待
誰が言ったか覚えていない。「下克上には下克上が必要だ
私はもっと好きです。「今日多くの価値があるものは、明日はもっと価値があるかもしれない」（バフェットだったと思う）。