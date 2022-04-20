GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 100 1...93949596979899100 新しいコメント Serqey Nikitin 2022.04.20 13:51 #991 Alexander Ivanov #:こんにちは。インジケーターによると、ダイバージェンスが発生していますね。 つまり、金を売ったのです。)) 私の指標では、プラスは上昇傾向、マイナスは下降傾向...。 Alexander Ivanov 2022.04.20 13:55 #992 このように Alexander Ivanov 2022.04.20 13:56 #993 GLOBALのテイクオフの前に、これでいいのだと思う。 ご指摘ありがとうございます :)) Serqey Nikitin 2022.04.20 13:57 #994 Alexander Ivanov #: このように 売ってください！大満足です。 Alexander Ivanov 2022.04.20 14:09 #995 利確している間に、ストップをブイに移動しておく。 そして、猫が踊りまくる。 1...93949596979899100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。
インジケーターによると、ダイバージェンスが発生していますね。
つまり、金を売ったのです。))
このように
GLOBALのテイクオフの前に、これでいいのだと思う。ご指摘ありがとうございます :))
このように
利確している間に、ストップをブイに移動しておく。
そして、猫が踊りまくる。