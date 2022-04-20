GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 100

Alexander Ivanov #:

こんにちは。

インジケーターによると、ダイバージェンスが発生していますね。

つまり、金を売ったのです。))

私の指標では、プラスは上昇傾向、マイナスは下降傾向...。
 

このように

 

GLOBALのテイクオフの前に、これでいいのだと思う。

ご指摘ありがとうございます :))
 
Alexander Ivanov #:

このように

売ってください！大満足です。
 

利確している間に、ストップをブイに移動しておく。

そして、猫が踊りまくる。

