Renat Fatkhullin:

エディターパネルのボタンで、こんなことができるようになりました。


jsは徐々に世界を席巻しつつある

と、オブジェクトのパラメータの1つを垂直に変更する方法を理解していませんでしたが、なぜか両方とも上がってしまいます。

自分も同じウィジェットを書きました))

の準備が整いつつあるようです。しかし、すべてのシグナルがまだ準備できているわけではありません。
XAUUSDDaily.png  52 kb
行かない！ 下がらない。すべてが良い秋のために準備されているようです
XAUUSDH2.png  43 kb
1分足でもう一段の上値追い-売りに開眼
XAUUSDM1.png  55 kb
XAUUSDM1x.png  56 kb
SanAlex:
1分足でもう一段上昇～売りに開く

ずれていると思う（不快に思っているのは私だけだろう）、さもなくば不快に思うだろう

XAUUSDM1x1.png  57 kb
 
SanAlex:

動いたのは私だけか、そうでないと怒られそうですね。

よっしゃー)

写真だけでは、どこが入り口で、どこが停留所なのかわかりませんね

Nikolai Karetnikov:

ノーム！)

写真だけでは、どこに入り口があって、どこに停留所があるのか、わかりにくいですね。

入り口は......みんな自分で決めるんです。Expert Advisorの 設定で設定された利益に従って、出口を設定しています。

XAUUSDM30.png  56 kb
XAUUSDM30x.png  61 kb
さあ、ここからが本番です
XAUUSDH2x.png  30 kb
 
SanAlex:
あそこはいいエントリーポイントになりますね。

アーリー

買っていた1750円台で推移することになる。

Алексей Тарабанов:

アーリー

買っていた1750円台になりそう。

まだ、まだ、日足 チャートでは弱気トレンドです。

- は午前中に利食いしました。夕方にも誰かが入ってきました。

XAUUSDDaily.png  64 kb
XAUUSDH2.png  73 kb
