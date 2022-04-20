GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 32 1...252627282930313233343536373839...100 新しいコメント Alexandr Andreev 2020.08.21 16:10 #311 Renat Fatkhullin:エディターパネルのボタンで、こんなことができるようになりました。 jsは徐々に世界を席巻しつつある と、オブジェクトのパラメータの1つを垂直に変更する方法を理解していませんでしたが、なぜか両方とも上がってしまいます。自分も同じウィジェットを書きました)) 削除済み 2020.08.22 12:35 #312 の準備が整いつつあるようです。しかし、すべてのシグナルがまだ準備できているわけではありません。 ファイル: XAUUSDDaily.png 52 kb 削除済み 2020.08.25 04:57 #313 行かない！ 下がらない。すべてが良い秋のために準備されているようです ファイル: XAUUSDH2.png 43 kb 削除済み 2020.08.26 06:09 #314 1分足でもう一段の上値追い-売りに開眼 ファイル: XAUUSDM1.png 55 kb XAUUSDM1x.png 56 kb 削除済み 2020.08.26 07:00 #315 SanAlex: 1分足でもう一段上昇～売りに開く ずれていると思う（不快に思っているのは私だけだろう）、さもなくば不快に思うだろう ファイル: XAUUSDM1x1.png 57 kb Nikolai Karetnikov 2020.08.26 09:23 #316 SanAlex:動いたのは私だけか、そうでないと怒られそうですね。 よっしゃー) 写真だけでは、どこが入り口で、どこが停留所なのかわかりませんね 削除済み 2020.08.26 09:28 #317 Nikolai Karetnikov:ノーム！)写真だけでは、どこに入り口があって、どこに停留所があるのか、わかりにくいですね。 入り口は......みんな自分で決めるんです。Expert Advisorの 設定で設定された利益に従って、出口を設定しています。 ファイル: XAUUSDM30.png 56 kb XAUUSDM30x.png 61 kb 削除済み 2020.08.26 16:04 #318 さあ、ここからが本番です ファイル: XAUUSDH2x.png 30 kb Алексей Тарабанов 2020.08.26 17:49 #319 SanAlex: あそこはいいエントリーポイントになりますね。 アーリー 買っていた1750円台で推移することになる。 削除済み 2020.08.26 18:35 #320 Алексей Тарабанов:アーリー買っていた1750円台になりそう。 まだ、まだ、日足 チャートでは弱気トレンドです。 - は午前中に利食いしました。夕方にも誰かが入ってきました。 ファイル: XAUUSDDaily.png 64 kb XAUUSDH2.png 73 kb 1...252627282930313233343536373839...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エディターパネルのボタンで、こんなことができるようになりました。
jsは徐々に世界を席巻しつつある
と、オブジェクトのパラメータの1つを垂直に変更する方法を理解していませんでしたが、なぜか両方とも上がってしまいます。
自分も同じウィジェットを書きました))
1分足でもう一段上昇～売りに開く
ずれていると思う（不快に思っているのは私だけだろう）、さもなくば不快に思うだろう
動いたのは私だけか、そうでないと怒られそうですね。
よっしゃー)
写真だけでは、どこが入り口で、どこが停留所なのかわかりませんね
ノーム！)
写真だけでは、どこに入り口があって、どこに停留所があるのか、わかりにくいですね。
入り口は......みんな自分で決めるんです。Expert Advisorの 設定で設定された利益に従って、出口を設定しています。
あそこはいいエントリーポイントになりますね。
アーリー
買っていた1750円台で推移することになる。
アーリー
買っていた1750円台になりそう。
まだ、まだ、日足 チャートでは弱気トレンドです。
- は午前中に利食いしました。夕方にも誰かが入ってきました。