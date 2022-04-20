GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 37

新しいコメント
 
Serqey Nikitin:

分析:

トレンドは上昇中で、2年前からずっと上昇中です。オープンポジションは買いだけです。リスクは最小限です


それなら、売るだけ売ってしまえ!

 
Evgeny Belyaev:

その時は売り物だけにしてください

)))

ところで、そうなんです。買うのは1800円くらいかな。

 

ショーツに少し細工をした。



 
Александр:

ショートパンツに少し手を入れました。



粒で)

買いの取り方はわかるが、ストップが気になる。

それとも......最初に開けて、次に止める？

 
Алексей Тарабанов:

粒の大きさによって )

テイクの置き方-なるほど、でもストップが気になる。

それとも - 最初に開いて、次に止める？

私たちは市場とともに歩んでいます。エントリー後、STOP!時＋フラクタルの後にストップを置いています（誤って引き下げるのを防ぐため）)))

 
なぜこのレベルでエントリーするのか？もっと悪くても、もっと確実に入力していたはずです。
 
Алексей Тарабанов:
なぜこのレベルでエントリーするのか？もっと悪くても、もっと確実に入力していたはずです。

時間足のインパルスブレイクダウン後、ピボット・デイリーゾーンからエントリー。


 
詮索してすみません：なぜ、前の信号で入らなかったのですか？一昨日のことです。
 
Алексей Тарабанов:
失礼ですが、なぜ前の信号で入らなかったのですか？一昨日のことです。

質問を具体化する。一昨日のシグナルはどのように理解されたのでしょうか？

 
Serqey Nikitin:

分析:

トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）...

小さいチャート（H2やH3）でエントリーポイントを探す...さて、プルバックは...。

ズームを小さくして、チャートを見ると、ヒストリカル最大値を作っています。どこに行くんだ？ダウン！もう少しつまずいたら、下がるでしょう。秋になると必ず落ちますね。

1...303132333435363738394041424344...100
新しいコメント