GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...100 新しいコメント Evgeny Belyaev 2020.09.15 19:51 #361 Serqey Nikitin:分析:トレンドは上昇中で、2年前からずっと上昇中です。オープンポジションは買いだけです。リスクは最小限です。 それなら、売るだけ売ってしまえ! Алексей Тарабанов 2020.09.15 20:25 #362 Evgeny Belyaev:その時は売り物だけにしてください ))) ところで、そうなんです。買うのは1800円くらいかな。 Александр 2020.09.17 19:15 #363 ショーツに少し細工をした。 Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:23 #364 Александр:ショートパンツに少し手を入れました。 粒で) 買いの取り方はわかるが、ストップが気になる。 それとも......最初に開けて、次に止める？ Александр 2020.09.17 19:28 #365 Алексей Тарабанов:粒の大きさによって )テイクの置き方-なるほど、でもストップが気になる。それとも - 最初に開いて、次に止める？ 私たちは市場とともに歩んでいます。エントリー後、STOP!時＋フラクタルの後にストップを置いています（誤って引き下げるのを防ぐため）))) Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:37 #366 なぜこのレベルでエントリーするのか？もっと悪くても、もっと確実に入力していたはずです。 Александр 2020.09.17 19:57 #367 Алексей Тарабанов: なぜこのレベルでエントリーするのか？もっと悪くても、もっと確実に入力していたはずです。 時間足のインパルスブレイクダウン後、ピボット・デイリーゾーンからエントリー。 Алексей Тарабанов 2020.09.17 20:14 #368 詮索してすみません：なぜ、前の信号で入らなかったのですか？一昨日のことです。 Александр 2020.09.18 21:08 #369 Алексей Тарабанов: 失礼ですが、なぜ前の信号で入らなかったのですか？一昨日のことです。 質問を具体化する。一昨日のシグナルはどのように理解されたのでしょうか？ VVT 2020.09.18 22:48 #370 Serqey Nikitin:分析:トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）...小さいチャート（H2やH3）でエントリーポイントを探す...さて、プルバックは...。 ズームを小さくして、チャートを見ると、ヒストリカル最大値を作っています。どこに行くんだ？ダウン！もう少しつまずいたら、下がるでしょう。秋になると必ず落ちますね。 1...303132333435363738394041424344...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
分析:
トレンドは上昇中で、2年前からずっと上昇中です。オープンポジションは買いだけです。リスクは最小限です。
それなら、売るだけ売ってしまえ!
その時は売り物だけにしてください
)))
ところで、そうなんです。買うのは1800円くらいかな。
ショーツに少し細工をした。
ショートパンツに少し手を入れました。
粒で)
買いの取り方はわかるが、ストップが気になる。
それとも......最初に開けて、次に止める？
粒の大きさによって )
テイクの置き方-なるほど、でもストップが気になる。
それとも - 最初に開いて、次に止める？
私たちは市場とともに歩んでいます。エントリー後、STOP!時＋フラクタルの後にストップを置いています（誤って引き下げるのを防ぐため）)))
なぜこのレベルでエントリーするのか？もっと悪くても、もっと確実に入力していたはずです。
時間足のインパルスブレイクダウン後、ピボット・デイリーゾーンからエントリー。
失礼ですが、なぜ前の信号で入らなかったのですか？一昨日のことです。
質問を具体化する。一昨日のシグナルはどのように理解されたのでしょうか？
分析:
トレンドは上昇中であり、長い間そうでした - 2年間... オープンポジションは買いだけです - リスクは最小限です（トレンドは常に出てきます！）...
小さいチャート（H2やH3）でエントリーポイントを探す...さて、プルバックは...。
ズームを小さくして、チャートを見ると、ヒストリカル最大値を作っています。どこに行くんだ？ダウン！もう少しつまずいたら、下がるでしょう。秋になると必ず落ちますね。