はしっかりと下落したものの、上昇トレンドを崩すには至りませんでした。

Sergey Lazarenko:

本当に上昇気流なのか？
 
denis.eremin:

コロナウイルスワクチンが発表されました。第3段階の試験を成功裏に終了 - 有効性90％以上。

飛躍はすでに始まっているのです。保護資産ってなんだ、みんな株式なんだ！？インデックスを見る。

バイデン効果＋ニュースを言い訳に新たなバブルのインフレ万歳!

もうバブルがあまり新しくないことを考えると、弾けるのは半年後、1年後くらいだと思います。

トピック：金、私の意見では、1800に、ぶら下がるように、落ちる。1700年から1720年までの可能性がある。そして...

 
Vladimir Baskakov:
本当に上向きなのか？

これは正しい質問ではない。まず、トレンドをどう定義するかを決めなければならないからだ。エクストリームであればトレンドがあった、それ以外の方法であれば話は別です。

Sergey Lazarenko:

問題は正解です。あなたは自信を持って、トレンドは上昇中だと言った、今、あなたは始めた、もし、どちらか...。

 
どの期間を考えるかによりますが、2世紀が上昇、2ヶ月が下降、2分が上昇、何を議論しているのでしょうか？)
 
Vladimir Baskakov:
すみません、私の勘違いです。

 

コビド治療のニュースの裏で、金を大きく売り、製薬会社の株を買った人がいました。

そして、コビットは破壊活動を始めたばかりなので、業界は深化していくでしょう。空っぽのお金が投入され、金が上昇する。

 
Uladzimir Izerski:

コビド治療のニュースの裏で、金を大きく売り、製薬会社の株を買った人がいました。

昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、ずっと上昇しています。

ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。

しかし、映画館チェーンは好調で、AMCエンターテインメントは44％増、シネマークは35％増となって います。

 
denis.eremin:

金は売られ、金の再分配はまだ行われていない。このようなニュースには、さまざまな応用分野があります。時間内に売るためには、売ることが最上位にあった。

