GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 59

新しいコメント

Sergey Lazarenko 2020.11.09 18:14 #581
はしっかりと下落したものの、上昇トレンドを崩すには至りませんでした。

削除済み 2020.11.09 18:36 #582
Sergey Lazarenko:は、しっかりと下落したものの、上昇トレンドを崩しました。
本当に上昇気流なのか？

Алексей Тарабанов 2020.11.09 19:17 #583
denis.eremin:コロナウイルスワクチンが発表されました。第3段階の試験を成功裏に終了 - 有効性90％以上。投資家はすべての市場の急騰に備える

飛躍はすでに始まっているのです。保護資産ってなんだ、みんな株式なんだ！？インデックスを見る。

バイデン効果＋ニュースを言い訳に新たなバブルのインフレ万歳!

もうバブルがあまり新しくないことを考えると、弾けるのは半年後、1年後くらいだと思います。

トピック：金、私の意見では、1800に、ぶら下がるように、落ちる。1700年から1720年までの可能性がある。そして...

Sergey Lazarenko 2020.11.10 11:52 #584
Vladimir Baskakov:
本当に上向きなのか？

これは正しい質問ではない。まず、トレンドをどう定義するかを決めなければならないからだ。エクストリームであればトレンドがあった、それ以外の方法であれば話は別です。

削除済み 2020.11.10 11:56 #585
Sergey Lazarenko:これは正しい質問ではない。まず、トレンドをどう定義するかを決めなければならないからだ。エクストリームであればトレンドがあった、それ以外の方法であれば話は別です。

問題は正解です。あなたは自信を持って、トレンドは上昇中だと言った、今、あなたは始めた、もし、どちらか...。

VVT 2020.11.10 11:59 #586
どの期間を考えるかによりますが、2世紀が上昇、2ヶ月が下降、2分が上昇、何を議論しているのでしょうか？)

Sergey Lazarenko 2020.11.10 13:56 #587
Vladimir Baskakov:
問題は正解です。あなたは自信を持って「トレンドは上向きだ」と言った、今あなたは始めた、もし、どちらか...。

すみません、私の勘違いです。

Uladzimir Izerski 2020.11.10 14:40 #588
コビド治療のニュースの裏で、金を大きく売り、製薬会社の株を買った人がいました。

そして、コビットは破壊活動を始めたばかりなので、業界は深化していくでしょう。空っぽのお金が投入され、金が上昇する。

denis.eremin 2020.11.10 15:04 #589
Uladzimir Izerski:コビド治療のニュースの裏で、金を大きく売り、製薬会社の株を買った人がいました。そして、コビットは破壊活動を始めたばかりなので、業界は深化していくでしょう。空っぽのお金が投入され、金が上昇する。

昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、ずっと上昇しています。

ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。

しかし、映画館チェーンは好調で、AMCエンターテインメントは44％増、シネマークは35％増となって います。

Uladzimir Izerski 2020.11.10 15:17 #590
denis.eremin:昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、しばらく上昇を続けていたのです。ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。また、映画館チェーンも好調で、AMCエンターテインメントが44％増、シネマークが35％増 となっています。

金は売られ、金の再分配はまだ行われていない。このようなニュースには、さまざまな応用分野があります。時間内に売るためには、売ることが最上位にあった。
コロナウイルスワクチンが発表されました。第3段階の試験を成功裏に終了 - 有効性90％以上。
投資家はすべての市場の急騰に備える
飛躍はすでに始まっているのです。保護資産ってなんだ、みんな株式なんだ！？インデックスを見る。
バイデン効果＋ニュースを言い訳に新たなバブルのインフレ万歳!
もうバブルがあまり新しくないことを考えると、弾けるのは半年後、1年後くらいだと思います。
トピック：金、私の意見では、1800に、ぶら下がるように、落ちる。1700年から1720年までの可能性がある。そして...
本当に上向きなのか？
これは正しい質問ではない。まず、トレンドをどう定義するかを決めなければならないからだ。エクストリームであればトレンドがあった、それ以外の方法であれば話は別です。
問題は正解です。あなたは自信を持って「トレンドは上向きだ」と言った、今あなたは始めた、もし、どちらか...。
すみません、私の勘違いです。
そして、コビットは破壊活動を始めたばかりなので、業界は深化していくでしょう。空っぽのお金が投入され、金が上昇する。
昨日は製薬会社の強い上昇はありませんでした。夏以降、ずっと上昇しています。
ファイザーは月曜日より8.7％、バイオNテックは9.8％上昇した。
しかし、映画館チェーンは好調で、AMCエンターテインメントは44％増、シネマークは35％増となって います。
金は売られ、金の再分配はまだ行われていない。このようなニュースには、さまざまな応用分野があります。時間内に売るためには、売ることが最上位にあった。