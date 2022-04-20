GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 12

私にとっては、通貨よりも金の方が適切な手段です)。

コーン、ポーク、円と全く同じです。

 

要するに、占いはしない、状況に応じて仕事をする、ある事象を見て判断する。ここに何度か投稿してみます、もしかしたら誰かが興味を持ってくれるかもしれません。私は金の先物取引のみを行っています。日中と中期でトレードしています。多くの場合、週内である。

欧州時間のオープニングでは、日中の動きの傾向を決めるような出来事が相次ぎました。Ask（小さな黄色いダイヤ）の累積取引に加え、日中の高頻度取引の方向転換が良かった。累積取引は小口ながら連続して行われた。現状では、これはネットのショートポジションであり、一定のターゲットを抱えています。ターゲットは1320-1316です。さらにHz、1320はすでに満たしている。見守ることが必要。繰り返しになりますが、推測ではなく、現状を見て判断しているのです。

 

予想される1320-1316のエリアまで修正的な動きが行われました。昨日はシステマティックなビッドアスキーが非常に明確かつ強力で、1342に向かって価格を押し上げた。この1日で、先物のOIは+10k上昇しました。

現時点では待つしかない。全体として、現状はまだ長い。ストップ高とショートへのブレーカーが崩れるのを待つ必要があり、それがロングへのさらなる移動の理由となる。ロングエントリーのターゲットは、1332-1329エリアです。

 

予想されたレンジへのダウンが起こり、必要なトレードと確認ができなかった。もっと低くしよう。ストップ高は、3月8日、9日を大きく下回り、割れました。良好な入札取引が積み重なった。金曜日のアメリカ時間後半には、買いの取引の収支がすべてイーブンになりました。残念なことに、金はレンジでしぼんでいます。まだ予測することに意味はない。金は動く準備をしている、3月21日まで待たねばならない。FRB金利、さらに3月26日にはオプション契約の満期がそう遠くない。金は1315-1300のレンジにあり、当オプション契約の関心は非常に高いが、最近は沈んで他の契約に移っており、成長は可能だが、3月26日までは無理だと物語っている。

 

現在、1307-1304レベルを突破するための準備が進められている。システム参加者は、当日の分とさらに下を割ろうと積極的に動いている。下降する場合は、1350-1400付近までさらに上昇するためのプレトレンドとなる。FRBとオプション契約満期終了を待つしかない。

 
ユーリ、この「面白い写真」は何？掲載の目的は何ですか？どのように解釈しているのでしょうか？
 
これは面白い映像ではありません。これらのフィギュアの各要素は、ある種のキャラクターを持ったディール（取引）です。だから、それを分析して、トレードのエントリーやエグジットの判断材料にしているんだ。現状を見ることで、そのシンボルに今何が起こっているのかを的確に言い当てることができるのです。昨日の金の動きを見てみましょう。誰かが自発的に言ってくれるのです。実は、それは準備の結果なのです。そのため、私はこれらの写真を簡単な行動計画とともに公開しています。もしかしたら、誰かがこれに興味を持つかもしれませんし、本当に成功しているトレーダーを見つけ、私たちの一般的なチャットに加えることができるかもしれません。
 
かなりプロフェッショナルな写真で、この情報を共有してくれてよかったです。
 

上昇気流が迫っているが、シニア期にはまだ天体のシグナルはない。


がありますが、これは


 


買い時？

