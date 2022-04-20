GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 88 1...818283848586878889909192939495...100 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2022.02.07 20:53 #871 mixail789 mixajlof #:XAUAUDに関する ディール金先物も先週から買われている-ターゲットも同じぐらいにしたい 入り口はそれほどきれいではありませんが、少し高い位置にあります。 mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:16 #872 NEMの株式取引は、金鉱山会社 mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:24 #873 Yuriy Zaytsev #:金先物も先週から買いで入っています。 でも、これほど素敵なものはありません、ただ高いだけです。 1794.00で先物とxauusdも上げてます。 Yuriy Zaytsev 2022.02.07 21:41 #874 mixail789 mixajlof #:私は先物をやっていますが、xauusdも1794.00で高値更新しました。 ファンダメンタルズはどうなんだろう、上がったものから信号が出てるのかな？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35。 誰かが何かを言ったのか、誰かが何かをしたのか？ АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год 2022.02.07www.mql5.com С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год... Azim Shokirov 2022.02.07 22:20 #875 prostotrader:こんにちは。1130で金を買う価値はあるのか？ 削除済み 2022.02.08 06:35 #876 XAUUSD-H1 買いが入っているため1810.00付近まで反発---まあ、1840.40を目指す。 mixail789 mixajlof 2022.02.08 12:08 #877 Yuriy Zaytsev #:ファンダメンタルズはどうなんだろう、なぜ上がったのかシグナルはあるのだろうか、https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35。誰かが何かを言ったのか、誰かが何かをしたのか？ インフレの前に上がっているのでは？ mixail789 mixajlof 2022.02.08 21:44 #878 GDX-ETFの取り扱いについて 商品、金属、金、銀の分野で事業を行う企業の株式に投資するファンドです。 mixail789 mixajlof 2022.02.09 17:56 #879 XAUGBPの取引 削除済み 2022.02.10 08:13 #880 XAUUSD-H4は、1820.00に跳ね返される可能性が高いです。焦るのはまだ早い。- 1831.14は今のところ上値を抑えており、下値を切り下げるとすぐに跳ね返されることが考えられる。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 安値圏で推移し、これから参入する場合は、1831.14で 下値を切り上げる可能性があり、損切りを抑えた引け方となります。 だいたい、1831.14で踊り だすなんて、誰がそんな度胸があるんだ、要するに詐欺 だろう。 1...818283848586878889909192939495...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
XAUAUDに関する ディール
金先物も先週から買われている-ターゲットも同じぐらいにしたい入り口はそれほどきれいではありませんが、少し高い位置にあります。
NEMの株式取引は、金鉱山会社
金先物も先週から買いで入っています。でも、これほど素敵なものはありません、ただ高いだけです。
1794.00で先物とxauusdも上げてます。
私は先物をやっていますが、xauusdも1794.00で高値更新しました。
ファンダメンタルズはどうなんだろう、上がったものから信号が出てるのかな？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35。
誰かが何かを言ったのか、誰かが何かをしたのか？
こんにちは。
1130で金を買う価値はあるのか？
XAUUSD-H1 買いが入っているため1810.00付近まで反発---まあ、1840.40を目指す。
インフレの前に上がっているのでは？
GDX-ETFの取り扱いについて 商品、金属、金、銀の分野で事業を行う企業の株式に投資するファンドです。
XAUGBPの取引
XAUUSD-H4は、1820.00に跳ね返される可能性が高いです。焦るのはまだ早い。- 1831.14は今のところ上値を抑えており、下値を切り下げるとすぐに跳ね返されることが考えられる。
安値圏で推移し、これから参入する場合は、1831.14で 下値を切り上げる可能性があり、損切りを抑えた引け方となります。
だいたい、1831.14で踊り だすなんて、誰がそんな度胸があるんだ、要するに詐欺 だろう。