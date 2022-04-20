GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 24 1...171819202122232425262728293031...100 新しいコメント Vasiliy Vilkov 2020.03.28 15:28 #231 コロナウイルスの大流行により、米国では金地金やコインが不足しており、販売店は売り切れか一時的に営業を停止していると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が 金曜日に報じました。 投資家や銀行家がカナダに助けを求めていることさえ指摘されています。 "販売店が売り切れたり、一時的に閉店したりした。1856年以来、自社で地金を鋳造しているクレディ・スイス・グループAGは、今週、顧客に尋ねることさえしないようにと告げました。ロンドンの銀行家は、ニューヨークの取引所まで地金を運ぶために、民間の飛行機を借りたり、軍の貨物飛行機を探したりしている」と記事は伝えている。 これに関連して、金地金の増産要請がカナダ王立造幣局を直撃しています。同誌は、貴金属をニューヨークへ送るよう要請していると付け加えた。 貴金属の供給不足を背景に、米国の金先物価格が上昇しました。9％増加しました。 Coronavirus Sparks a Global Gold Rush 2020.03.27Amrith Ramkumarwww.wsj.com Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’ Александр 2020.05.07 17:47 #232 みなさん、こんにちは。いかがでしょうか？ Александр 2020.05.07 20:44 #233 急ぎで取引を成立させる 削除済み 2020.05.08 04:30 #234 Александр: うまい具合に取引を成立させた。 何のための休業か、何のためのトロールか。今日1735にタッチする可能性が最も高い 削除済み 2020.05.08 18:14 #235 Alexsandr San: 何のための休業か、何のためのトロールか。おそらく今日は1735に触れるだろう。 ということで、ここを目指しています。 Александр 2020.05.09 20:23 #236 トロールで仕事しない！？ 削除済み 2020.05.15 17:10 #237 Alexsandr San: だから、こっちを狙ってるんだよ。 方向性を間違えていました。 Александр 2020.05.27 20:27 #238 + 削除済み 2020.05.27 20:50 #239 昔、線を引いたことがあるのですが、なるほど、ポインターのようなものですね。 Edgar Akhmadeev 2020.05.27 21:30 #240 そして、私は早く出て、たぶん早く入っていたのでしょう。それでも、害はない。 1...171819202122232425262728293031...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みなさん、こんにちは。いかがでしょうか？
急ぎで取引を成立させる
うまい具合に取引を成立させた。
何のための休業か、何のためのトロールか。今日1735にタッチする可能性が最も高い
何のための休業か、何のためのトロールか。おそらく今日は1735に触れるだろう。
ということで、ここを目指しています。
トロールで仕事しない！？
だから、こっちを狙ってるんだよ。
方向性を間違えていました。
昔、線を引いたことがあるのですが、なるほど、ポインターのようなものですね。
そして、私は早く出て、たぶん早く入っていたのでしょう。それでも、害はない。