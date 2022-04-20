GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 51 1...444546474849505152535455565758...100 新しいコメント VVT 2020.09.28 13:29 #501 Vitaly Muzichenko:本当にヘレンなのか、ヘレン（スタッグ）なのか？ 何か面白い質問はありますか？ 削除済み 2020.09.28 13:34 #502 VVT:何か面白い質問はありますか？ Vitalは他人に聞かない、これでも普通レベルだと信じてください VVT 2020.09.28 13:54 #503 Алексей Тарабанов:最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。 1863年レベルが見えないわけがない。 Vitaly Muzichenko 2020.09.28 20:36 #504 金の平均化をより良い価格で行う時期 まあ、大人たちが買っているのだから 削除済み 2020.09.28 21:28 #505 Vitaly Muzichenko:金の平均化をより良い価格で行う時期まあ、大人たちが買っているのだから 短絡的なおじさんの方が正しい。 Алексей Тарабанов 2020.09.28 22:03 #506 VVT:1863年レベルが見えないわけがない。 1863年レベルが見えない。1885と1855の非常に弱いレベルの間にチャンネルの境界線があると見ています。価格は現在、このチャネルを下方に突破している、パターンはすでに形成されている、3つのインディアン（立、座、横）でさえなく、4つである。4人目はどうやら塹壕の中に入ってしまったようだ。 しかし、テクニカル分析は市場に追随するのに役立つだけで、市場は巨人によって指示され、その行動はファンダメンタル分析によって制御されていることを理解しなければなりません。 https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38 Миллиардеры США "сливают акции" и готовятся к краху существующей системы 2020.09.23РоссийскийНовостнойzen.yandex.ru Сегодня поговорим о ситуации на рынках США. Об экономических делах штатов пишут почти во всех СМИ в любых странах мира. Инвестиционная компания, владельцем которой является один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффет, распродала пакет акций а немыслимые 85% крупнейшего банка Goldman Sachs. Это повлекло за собой значительные потери в... Vitaly Muzichenko 2020.09.28 22:39 #507 Алексей Тарабанов:1863年レベルが見えない。1885と1855の非常に弱いレベルの間にチャンネルの境界線があると見ています。価格は現在、このチャネルを下方に突破している、すでにパターンが形成されている、「3つのインディアン」（立、座、横）でさえなく、すでに4つだ。4人目は、どうやら塹壕に登ったらしい。しかし、テクニカル分析はあくまで市場をフォローするためのものであり、市場はファンダメンタル分析によって監視される大物によって方向づけられていることを理解しなければなりません。https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38 ファンダメンタル分析は新聞取引に適している - ユーロ、ドル、オージーなど。 一方、金の取引はもっと複雑です。 金を資産として持っていればぐっすり眠れるが、石油を資産として持っていると、朝、ニコラ・テスラの再来かどうかのニュースを読んで冷や汗をかくことになるのだ。この技術は、1日の平均消費量が〜100リットルになり、石油の価格が海上バンカーあたり10ドルになるという事実につながっている。 金は量に限りがあり、腐ることもなく、いつでも何かに交換でき、遺産として残し、森に埋め、50年後に掘り起こすことができるのです。すべての国が貨幣の備蓄として保有し、常に補充しているのは無駄ではありません。 VVT 2020.09.28 22:57 #508 指標を見ると、大手が株を捨てているようには見えません。金は代替品ではあるが万能ではないし、無限に価値を高めることはできないし、例えば食べることもできないし、ワクチンを作るのにも使えない...。 Vitaly Muzichenko 2020.09.28 23:00 #509 VVT: 大手が株を捨てていることは、指標からはわからない。金は代替品ではあるが、万能ではないし、価格が無限に伸びるわけでもないので、例えば食べたり、ワクチンを作ったりすることはできない...。 株は、今日あって、明日には倒産し、1ヵ月後には存在を忘れているような企業です。 Igor Bebeshin 2020.09.29 07:53 #510 Vladimir Baskakov: 1670への落下が確実視されている。通常のmacdでは "ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。 これはすでに議論されていることですが。 問題は異なっている - MACDは、価格に従って、それが将来的にあるかもしれない場所と時間を示していない - 指標は、クロスロード（私はすでにあまりにもそれについて書いている）の背後にある=信号をリードしていない、遅れている。 DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波レベルのアンドリュース・ピッチフォークがどの日付から構築されているか、そしてその後、どのようにxチャートツールが機能するかを見てください。 1...444546474849505152535455565758...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最も近い支持線は1800、最も強いのは1720です。そこを見ます。
金の平均化をより良い価格で行う時期
まあ、大人たちが買っているのだから
1863年レベルが見えない。1885と1855の非常に弱いレベルの間にチャンネルの境界線があると見ています。価格は現在、このチャネルを下方に突破している、パターンはすでに形成されている、3つのインディアン（立、座、横）でさえなく、4つである。4人目はどうやら塹壕の中に入ってしまったようだ。
しかし、テクニカル分析は市場に追随するのに役立つだけで、市場は巨人によって指示され、その行動はファンダメンタル分析によって制御されていることを理解しなければなりません。
ファンダメンタル分析は新聞取引に適している - ユーロ、ドル、オージーなど。
一方、金の取引はもっと複雑です。
金を資産として持っていればぐっすり眠れるが、石油を資産として持っていると、朝、ニコラ・テスラの再来かどうかのニュースを読んで冷や汗をかくことになるのだ。この技術は、1日の平均消費量が〜100リットルになり、石油の価格が海上バンカーあたり10ドルになるという事実につながっている。
金は量に限りがあり、腐ることもなく、いつでも何かに交換でき、遺産として残し、森に埋め、50年後に掘り起こすことができるのです。すべての国が貨幣の備蓄として保有し、常に補充しているのは無駄ではありません。
大手が株を捨てていることは、指標からはわからない。金は代替品ではあるが、万能ではないし、価格が無限に伸びるわけでもないので、例えば食べたり、ワクチンを作ったりすることはできない...。
株は、今日あって、明日には倒産し、1ヵ月後には存在を忘れているような企業です。
1670への落下が確実視されている。通常のmacdでは
"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。
これはすでに議論されていることですが。
問題は異なっている - MACDは、価格に従って、それが将来的にあるかもしれない場所と時間を示していない - 指標は、クロスロード（私はすでにあまりにもそれについて書いている）の背後にある=信号をリードしていない、遅れている。
DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波レベルのアンドリュース・ピッチフォークがどの日付から構築されているか、そしてその後、どのようにxチャートツールが機能するかを見てください。