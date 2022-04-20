GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 84

新しいコメント
 

四半期ごとの金需給統計.


 

金の分析


トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できない...。

しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。

削除済み  
Serqey Nikitin #:

金の分析


トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できないということだ...。

しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。

本当にこれがメンターのザハナリシスなのか？すべての指標が上向きだから、買うのです。クール
 
Vladimir Baskakov #:
確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きなので、買ってみよう。クール

頭が働く人は、「自分の状況」に何が必要かを知っているはずだ...。

でも、そう、VERY CRAZY!!!!

 

市場には、新たな楽観論が押し寄せて いる。

今週は、ウォール街のアナリスト16名がゴールドサーベイに参加しました。参加者のうち、69%に当たる11人のアナリストが、来週の金価格の上昇を呼びかけました。同時に 2名のアナリスト（13％）が短期的に金に弱気であり、3名のアナリスト（19％）が価格に対して中立的であった。


 

ゴールドへの想い


 
Vladimir Baskakov #:
確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きだから、買う。クール

今、あなたは根本的に間違っています。

指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。

PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く

削除済み  
Maxim Kuznetsov #:

今、あなたは根本的に間違っています。

指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。

PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く

コードベースにはEAがあります。

iMACD 4つのTimeFrames

アップとショで構成されています。

 
Vladimir Baskakov #:
信号はどこだ？)MACDが嘘をついたのか？
削除済み  
Andrei Trukhanovich #:
信号はどこだ？)MACDが嘘をついたのか？
まだあるのか、購読料は？
1...777879808182838485868788899091...100
新しいコメント