GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 84 1...777879808182838485868788899091...100 新しいコメント mixail789 mixajlof 2021.12.18 00:56 #831 四半期ごとの金需給統計. Serqey Nikitin 2021.12.18 12:03 #832 金の分析 トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できない...。 しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。 削除済み 2021.12.18 12:04 #833 Serqey Nikitin #:金の分析トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できないということだ...。しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。 本当にこれがメンターのザハナリシスなのか？すべての指標が上向きだから、買うのです。クール Serqey Nikitin 2021.12.18 12:09 #834 Vladimir Baskakov #: 確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きなので、買ってみよう。クール 頭が働く人は、「自分の状況」に何が必要かを知っているはずだ...。 でも、そう、VERY CRAZY!!!! mixail789 mixajlof 2021.12.18 17:04 #835 金市場には、新たな楽観論が押し寄せて いる。 今週は、ウォール街のアナリスト16名がゴールドサーベイに参加しました。参加者のうち、69%に当たる11人のアナリストが、来週の金価格の上昇を呼びかけました。同時に、 2名のアナリスト（13％）が短期的に金に弱気であり、3名のアナリスト（19％）が価格に対して中立的であった。 mixail789 mixajlof 2021.12.20 21:11 #836 ゴールドへの想い Maxim Kuznetsov 2021.12.20 21:19 #837 Vladimir Baskakov #: 確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きだから、買う。クール 今、あなたは根本的に間違っています。 指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。 PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く 削除済み 2021.12.20 21:25 #838 Maxim Kuznetsov #:今、あなたは根本的に間違っています。指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く コードベースにはEAがあります。iMACD 4つのTimeFramesアップとショで構成されています。 Andrei Trukhanovich 2021.12.20 21:30 #839 Vladimir Baskakov #: 信号はどこだ？)MACDが嘘をついたのか？ 削除済み 2021.12.20 21:32 #840 Andrei Trukhanovich #: 信号はどこだ？)MACDが嘘をついたのか？ まだあるのか、購読料は？ 1...777879808182838485868788899091...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
四半期ごとの金需給統計.
金の分析
トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できない...。
しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。
金の分析
トレンドは上向きで、すべての指標はプラスに働いている...つまり、上向きにしかトレードを計画できないということだ...。
しかし、これでマーケットウォッチングが中止されたわけではありません。不可抗力はまだ解除されていないのです...。
確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きなので、買ってみよう。クール
頭が働く人は、「自分の状況」に何が必要かを知っているはずだ...。
でも、そう、VERY CRAZY!!!!
金市場には、新たな楽観論が押し寄せて いる。
今週は、ウォール街のアナリスト16名がゴールドサーベイに参加しました。参加者のうち、69%に当たる11人のアナリストが、来週の金価格の上昇を呼びかけました。同時に、 2名のアナリスト（13％）が短期的に金に弱気であり、3名のアナリスト（19％）が価格に対して中立的であった。
ゴールドへの想い
確かにこれはメンターのセカンダリーですね。すべての指標が上向きだから、買う。クール
今、あなたは根本的に間違っています。
指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。
PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く
今、あなたは根本的に間違っています。
指標を示すだけです。そして、その結果を贈り主から受け取る。つまり、買う／売るにこだわらない。
PS/あまりに怠惰なため、フォーラムを閲覧することができない - まあ、すべてがオーバーローンであることはすでに「フォロワー」によって示されている...そんな忌まわしいものです。最初のスクリーンショットではなく、延々と続く
iMACD 4つのTimeFrames
アップとショで構成されています。
信号はどこだ？)MACDが嘘をついたのか？