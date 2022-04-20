GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 23

それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム!

お客様へ

コロナウイルスの 発生による世界経済への ダメージの拡大により、予期せぬ金の現物不足が発生していることをお知らせします。

このような異常な市場環境の結果、流動性プロバイダーによるすべてのXAUおよびXAG商品のスプレッド拡大 が発生しました。

上記を鑑み、また、お客様の利益を守るための当社の方針から、XAU、XAGの全ての商品を一時的に「クローズのみ」モードに変更しました。
取引を計画する際にはこれらのリスクを考慮し、スプレッドの拡大により口座内の資金がストップアウトレベルまで減少した場合に強制的に閉じられる可能性のあるロックポジションを含むオープンポジションを維持するために十分な資金を口座内に確保しておくことを強く推奨します。

取引商品に制限的な措置が適用される場合、当社は、お客様の電子メールまたは取引プラットフォームにレターを送信することにより、できるだけ早くお客様に通知するよう最善を尽くします。
Nikolay Kositsin:

それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム!

しかし、それは私のこれまでの3つのDCのうちの1つです。

 
Mikhail Simakov:

長い歴史の中で、自分の戦略を検証したことがありますか？

調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。

2019年8月より動態でテスト。2020年1月～2月に完成。


追伸：昨日の金の分析について：この口座の買いエントリーポイントは外れた。残念...！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？


 
Nikolay Kositsin 他の金属のチャートもほぼ同じです。 だから、切り替えが可能なのです。
 
Konstantin Nikitin:
Nikolay Kositsin 他の金属では、チャートはほぼ同じです。だから、切り替えが可能なのです。

2本目も楽しみに待ってます!


 
Nikolay Kositsin:

それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム!

GhostMan:

どちらかというと、すでに治っている。
 

今日、ブローカーはスプレッドを広げ、ストップを伸ばした！0.2ロットで-2400米ドルだ。再オープンしなければならなかった。



 
Александр:

今日、ブローカーはスプレッドを広げ、ストップを伸ばした！0.2ロットで-2400米ドルだ。再実行することになった。

フィガス!

私は3つのブローカーを持っています。


 
Александр:
Weltrade!!!

ここに書くべきことじゃなかったな。

