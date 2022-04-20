GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...100 新しいコメント Nikolay Kositsin 2020.03.24 15:37 #221 それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム! お客様へコロナウイルスの 発生による世界経済への ダメージの拡大により、予期せぬ金の現物不足が発生していることをお知らせします。 このような異常な市場環境の結果、流動性プロバイダーによるすべてのXAUおよびXAG商品のスプレッド拡大 が発生しました。上記を鑑み、また、お客様の利益を守るための当社の方針から、XAU、XAGの全ての商品を一時的に「クローズのみ」モードに変更しました。 取引を計画する際にはこれらのリスクを考慮し、スプレッドの拡大により口座内の資金がストップアウトレベルまで減少した場合に強制的に閉じられる可能性のあるロックポジションを含むオープンポジションを維持するために十分な資金を口座内に確保しておくことを強く推奨します。 取引商品に制限的な措置が適用される場合、当社は、お客様の電子メールまたは取引プラットフォームにレターを送信することにより、できるだけ早くお客様に通知するよう最善を尽くします。 Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики www.mql5.com Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках. Edgar Akhmadeev 2020.03.24 17:51 #222 Nikolay Kositsin: それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム! しかし、それは私のこれまでの3つのDCのうちの1つです。 Александр 2020.03.24 18:49 #223 Mikhail Simakov: 長い歴史の中で、自分の戦略を検証したことがありますか？ 調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。 2019年8月より動態でテスト。2020年1月～2月に完成。 追伸：昨日の金の分析について：この口座の買いエントリーポイントは外れた。残念...！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？ Konstantin Nikitin 2020.03.24 18:53 #224 Nikolay Kositsin 他の金属のチャートもほぼ同じです。 だから、切り替えが可能なのです。 Александр 2020.03.24 19:01 #225 Konstantin Nikitin:Nikolay Kositsin 他の金属では、チャートはほぼ同じです。だから、切り替えが可能なのです。 2本目も楽しみに待ってます! GhostMan 2020.03.24 20:26 #226 Nikolay Kositsin: それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム! お客様へコロナウイルスの 発生による世界経済への 影響の拡大により、予期せぬ金の現物不足 が発生していることをお知らせします。 このような異常な市場環境の結果、流動性プロバイダーによるすべてのXAUおよびXAG商品のスプレッド拡大 が発生しました。上記を鑑み、また、お客様の利益を守るための当社の方針から、XAU、XAGの全ての商品を一時的に「クローズのみ」モードに変更しました。 取引を計画する際にはこれらのリスクを考慮し、スプレッドの拡大により口座内の資金がストップアウトレベルまで減少した場合に強制的に閉じられる可能性のあるロックポジションを含むオープンポジションを維持するために十分な資金を口座内に確保しておくことを強く推奨します。 取引商品に制限的な措置が適用される場合、当社は、お客様の電子メールまたは取引プラットフォームにレターを送信することにより、できるだけ早くお客様に通知するよう最善を尽くします。 事務局までご連絡ください。 Edgar Akhmadeev 2020.03.25 14:48 #227 GhostMan: 事務局へご連絡ください どちらかというと、すでに治っている。 Александр 2020.03.26 20:05 #228 今日、ブローカーはスプレッドを広げ、ストップを伸ばした！0.2ロットで-2400米ドルだ。再オープンしなければならなかった。 Edgar Akhmadeev 2020.03.27 11:56 #229 Александр: 今日、ブローカーはスプレッドを広げ、ストップを伸ばした！0.2ロットで-2400米ドルだ。再実行することになった。 フィガス! 私は3つのブローカーを持っています。 Edgar Akhmadeev 2020.03.27 19:02 #230 Александр: Weltrade!!! ここに書くべきことじゃなかったな。 1...161718192021222324252627282930...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それだ！お店が閉まっちゃった！？マーク・トウェインの「裸の王様」ゲーム!
お客様へ
コロナウイルスの 発生による世界経済への ダメージの拡大により、予期せぬ金の現物不足が発生していることをお知らせします。
このような異常な市場環境の結果、流動性プロバイダーによるすべてのXAUおよびXAG商品のスプレッド拡大 が発生しました。
上記を鑑み、また、お客様の利益を守るための当社の方針から、XAU、XAGの全ての商品を一時的に「クローズのみ」モードに変更しました。
取引を計画する際にはこれらのリスクを考慮し、スプレッドの拡大により口座内の資金がストップアウトレベルまで減少した場合に強制的に閉じられる可能性のあるロックポジションを含むオープンポジションを維持するために十分な資金を口座内に確保しておくことを強く推奨します。
取引商品に制限的な措置が適用される場合、当社は、お客様の電子メールまたは取引プラットフォームにレターを送信することにより、できるだけ早くお客様に通知するよう最善を尽くします。
しかし、それは私のこれまでの3つのDCのうちの1つです。
長い歴史の中で、自分の戦略を検証したことがありますか？調整後、価格は再び下落に転じると想定しています。
2019年8月より動態でテスト。2020年1月～2月に完成。
追伸：昨日の金の分析について：この口座の買いエントリーポイントは外れた。残念...！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？
Nikolay Kositsin 他の金属では、チャートはほぼ同じです。だから、切り替えが可能なのです。
2本目も楽しみに待ってます!
事務局までご連絡ください。
今日、ブローカーはスプレッドを広げ、ストップを伸ばした！0.2ロットで-2400米ドルだ。再オープンしなければならなかった。
フィガス!
私は3つのブローカーを持っています。
Weltrade!!!
ここに書くべきことじゃなかったな。