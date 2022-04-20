GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 62

Александр:

予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、今日も昨日も金は全く取引されていない感じがします !!!

まあ、上がらないなら下がってみるか)

 
VVT:

まあ、上がらないなら下がってみるか)

まだどこにも行かない、資本戦が続いているんだ :)

 
Vitaly Muzichenko:

いわば...ローソク足があれば出来高があったということであり、出来高があれば取引があったということです。

現在のチャートで判断すると、良い動きがあるはずです、限界がたくさんあります - あなたは、小さな時間枠でそれを見ることができます。

追伸：スタッドレスを見ると、売り手より買い手の方が多い。

 
Александр:
このスタッドレスこそ、恥ずかしい!むしろ、デノウエを待ちたいくらいです。
 
Heiken Ashiインジケータで 価格を模擬すると、次のような図になります。


 
Vitaly Muzichenko:

まだどこにも行かない、資本戦が続いているんだ :)

レッズが勝っている、いつまで続くのか)

1

 
VVT:

レッズが勝っている、いつまで続くのだろう)

ここで、パウエル本人から信号が入る。

小ロットでロングに挑戦しています。


 
Vitaly Muzichenko:

ここで、パウエル本人からの合図がある。

小ロットでロングに挑戦しています。

バウンスに入るのが嫌なんです。

 
VVT:

バウンスに巻き込まれるのは嫌だ

CMEからの信号です。原則として正常に動作しますが、ターゲットを表示することはなく、頻度も週に3回程度です

VVT:

リバウンドが嫌だ

アレクセイさん、トレンドは上向きなので、跳ね返りは落下です;)
