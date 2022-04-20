GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 62 1...555657585960616263646566676869...100 新しいコメント VVT 2020.11.17 21:21 #611 Александр:予定より早く取引を終了しました(( 行きはよいよい。数日待っていた エントリーポイントに、これはでたらめだ!!!!ローソク足を見ていると、今日も昨日も金は全く取引されていない感じがします !!! まあ、上がらないなら下がってみるか) Vitaly Muzichenko 2020.11.17 21:23 #612 VVT:まあ、上がらないなら下がってみるか) まだどこにも行かない、資本戦が続いているんだ :) Александр 2020.11.17 21:24 #613 Vitaly Muzichenko:いわば...ローソク足があれば出来高があったということであり、出来高があれば取引があったということです。現在のチャートで判断すると、良い動きがあるはずです、限界がたくさんあります - あなたは、小さな時間枠でそれを見ることができます。追伸：スタッドレスを見ると、売り手より買い手の方が多い。 Александр 2020.11.17 21:26 #614 Александр: このスタッドレスこそ、恥ずかしい!むしろ、デノウエを待ちたいくらいです。 Vitaly Muzichenko 2020.11.17 21:44 #615 Александр: 迷うのはこのスタッドレス!むしろ、デカップリングを待ちたいくらいです。 Heiken Ashiインジケータで 価格を模擬すると、次のような図になります。 VVT 2020.11.17 21:52 #616 Vitaly Muzichenko:まだどこにも行かない、資本戦が続いているんだ :) レッズが勝っている、いつまで続くのか) Vitaly Muzichenko 2020.11.17 22:06 #617 VVT:レッズが勝っている、いつまで続くのだろう) ここで、パウエル本人から信号が入る。 小ロットでロングに挑戦しています。 VVT 2020.11.17 22:19 #618 Vitaly Muzichenko:ここで、パウエル本人からの合図がある。小ロットでロングに挑戦しています。 バウンスに入るのが嫌なんです。 Vitaly Muzichenko 2020.11.17 22:23 #619 VVT:バウンスに巻き込まれるのは嫌だ CMEからの信号です。原則として正常に動作しますが、ターゲットを表示することはなく、頻度も週に3回程度です 削除済み 2020.11.17 23:13 #620 VVT:リバウンドが嫌だ アレクセイさん、トレンドは上向きなので、跳ね返りは落下です;) 1...555657585960616263646566676869...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
