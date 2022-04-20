GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 96 1...8990919293949596979899100 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:09 #951 Serqey Nikitin #:働くTCについて...言い訳していると思われないように、何も公表しなかったのですが......。 しかし、注目すべきはその結果...。 デモ ...ウーン...:((( 惜しくも 悪気はないのですが） Vitaly Muzichenko 2022.03.24 20:16 #952 Yuriy Zaytsev #:デモ ...ウーン...:(((惜しくも悪気はないのですが） ユーリ、そんなことしちゃダメだよ。先生が来て知恵遅れと言われる、それしか答えようがない。 Yuriy Zaytsev 2022.03.24 20:33 #953 Vitaly Muzichenko #:ユーリ、そんなことしちゃダメだよ。先生が来て、半端者呼ばわりされる、それしか答えようがない。 まあ、この状況なら、バカであることは立派なことなんだけどね（笑) VVT 2022.03.24 20:41 #954 Maxim Kuznetsov #:少なくとも、私たちは笑いました :-) というわけで、ユーリは尋ねた) Serqey Nikitin 2022.03.25 05:33 #955 金の分析 現在の市況は上昇傾向にある。 Yuriy Zaytsev 2022.03.26 10:55 #956 Serqey Nikitin #:金の分析現在の市況 - 上昇傾向。 一つのTFのトレンドではなく、全てのTFのトレンドを見て、それを合計してグローバルトレンドを計算するのは面白いかもしれません。 追伸 W1 D1 H12 H4 H3 netting H8 H6 up - i e up trend 例（ゴールドのこの戦略によって）。 W1 - フラット D1 - フラット H12 - フラット H8 - 上昇傾向 H6 - 上昇傾向 H4 - フラット H3 - フラット H2 - フラット Serqey Nikitin 2022.03.26 11:02 #957 Yuriy Zaytsev #:一つのTFのトレンドではなく、すべてのTFの状態を見て、それを合計してグローバルなトレンドを計算するのは面白いかもしれません。 これは、EAがどのように動作するか...それは、チャートの特定のリストからのすべての指標は、その方向に一致したときにのみポジションを開く...です。 削除済み 2022.03.28 06:47 #958 XAUUSDH2 ターゲット1968.71。 Serqey Nikitin 2022.03.28 07:17 #959 Serqey Nikitin #: Advisorはこのように動作します...チャートの特定のリストからのすべての指標の方向が一致したときにのみ、ポジションを開きます... ポジションクロージングは、一般的なトレンドよりも小さなチャートで設定することができます... 例えば、H8チャートのind.3の場合、インジケータがゼロを通過したとき...( ｀・ω・´)ノ） Yuriy Zaytsev 2022.03.28 08:45 #960 GOLD先物6.22は朝から跳ね返されそうです。 レベルが見えない)1950年頃に近いかもしれませんね。 1...8990919293949596979899100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
働くTCについて...
言い訳していると思われないように、何も公表しなかったのですが......。
しかし、注目すべきはその結果...。
デモ ...ウーン...:(((
惜しくも
悪気はないのですが）
ユーリ、そんなことしちゃダメだよ。先生が来て知恵遅れと言われる、それしか答えようがない。
まあ、この状況なら、バカであることは立派なことなんだけどね（笑)
少なくとも、私たちは笑いました :-)
というわけで、ユーリは尋ねた)
金の分析
現在の市況は上昇傾向にある。
一つのTFのトレンドではなく、全てのTFのトレンドを見て、それを合計してグローバルトレンドを計算するのは面白いかもしれません。
追伸
W1 D1 H12 H4 H3 netting H8 H6 up - i e up trend
例（ゴールドのこの戦略によって）。
W1 - フラット
D1 - フラット
H12 - フラット
H8 - 上昇傾向
H6 - 上昇傾向
H4 - フラット
H3 - フラット
H2 - フラット
Advisorはこのように動作します...チャートの特定のリストからのすべての指標の方向が一致したときにのみ、ポジションを開きます...
ポジションクロージングは、一般的なトレンドよりも小さなチャートで設定することができます...
例えば、H8チャートのind.3の場合、インジケータがゼロを通過したとき...( ｀・ω・´)ノ）
GOLD先物6.22は朝から跳ね返されそうです。
レベルが見えない)1950年頃に近いかもしれませんね。