Serqey Nikitin #:

働くTCについて...

言い訳していると思われないように、何も公表しなかったのですが......。

しかし、注目すべきはその結果...。


デモ ...ウーン...:(((

惜しくも

悪気はないのですが）

 
Yuriy Zaytsev #:

ユーリ、そんなことしちゃダメだよ。先生が来て知恵遅れと言われる、それしか答えようがない。

 
Vitaly Muzichenko #:

ユーリ、そんなことしちゃダメだよ。先生が来て、半端者呼ばわりされる、それしか答えようがない。

まあ、この状況なら、バカであることは立派なことなんだけどね（笑)

 
Maxim Kuznetsov #:

少なくとも、私たちは笑いました :-)

というわけで、ユーリは尋ねた)

 

金の分析



現在の市況は上昇傾向にある。

 
Serqey Nikitin #:

一つのTFのトレンドではなく、全てのTFのトレンドを見て、それを合計してグローバルトレンドを計算するのは面白いかもしれません。

追伸


W1 D1 H12 H4 H3 netting H8 H6 up - i e up trend

例（ゴールドのこの戦略によって）。

W1 - フラット

D1 - フラット

H12 - フラット

H8 - 上昇傾向

H6 - 上昇傾向

H4 - フラット

H3 - フラット

H2 - フラット

 
Yuriy Zaytsev #:

これは、EAがどのように動作するか...それは、チャートの特定のリストからのすべての指標は、その方向に一致したときにのみポジションを開く...です。
XAUUSDH2 ターゲット1968.71

xauusdh2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
Advisorはこのように動作します...チャートの特定のリストからのすべての指標の方向が一致したときにのみ、ポジションを開きます...

ポジションクロージングは、一般的なトレンドよりも小さなチャートで設定することができます...

例えば、H8チャートのind.3の場合、インジケータがゼロを通過したとき...( ｀・ω・´)ノ）



 

GOLD先物6.22は朝から跳ね返されそうです。

レベルが見えない)1950年頃に近いかもしれませんね。

