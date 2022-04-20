GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 52 1...454647484950515253545556575859...100 新しいコメント 削除済み 2020.09.29 08:03 #511 Igor Bebeshin:"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。 これはすでに議論されていることですが。 問題は異なっている - MACDは、価格に従って、それが将来的にあるかもしれない場所と時間を示していない - 指標は、クロスロード（私はすでにあまりにもそれについて書いている）の背後にある=信号をリードしていない、遅れている。DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波動レベルのアンドリュース・フォークがどの日付から構築され、その後、どのようにxチャートツールが機能するかを見てください。 あなたのベースメント・インジケータ - これによって、あなたはあるサイトに行く必要があることを理解することができます。 - ムーブメントの判定にどのように使うのですか？ Igor Bebeshin 2020.09.29 14:46 #512 SanAlex:あなたのベースメント・インジケータ-からわかることは、あるサイトに行く必要があるということです。- ムーブメントを判断するために、どのような使い方をするのでしょうか？ できません。これは、混乱を防ぐために波動レベルをスケーリングするためだけの補助的な情報です。 すべての値動きの目標は、価格と時間の両方において、アンドリュースのピッチフォーク・チャートの 特定の波動レベル（値動きの尺度）によって決定されます。 ブログ（チャート上のアドレス）として公開し、FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016の連載記事で省略しました。 削除済み 2020.09.29 15:13 #513 Igor Bebeshin:"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。 これはすでに議論されていることですが。 問題は、MACDは価格に追随し、いつ、どこで、将来、そうなる可能性があるかを示さないことです。この指標は遅行性であり、先行性ではありません＝十字路の後ろの信号（私はそれについてもすでに書きました）。DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波動レベルのアンドリュース・フォークがどの日付から構築され、その後どのようにxチャートツールが機能するかを見てみましょう。 Macd先行指標。macdのようにma12とma26をチャートにセットして見てください。 VVT 2020.09.29 15:24 #514 Vladimir Baskakov: MACDは先行指標です。チャート上のma12とma26をmacdに設定し、見てみましょう。 MACDはシグナルを生成するものであり、 将来を予測するものではありません。すべてのパラメータは 各機器に個別に最適化されていますhttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd Igor Bebeshin 2020.09.29 15:26 #515 Vladimir Baskakov: MacDの先行指標。チャート上でma12とma26をmacdのように設定して見る 少なくともディナポリのクラシックの指標に関する分類を 確認してから反論してくれ。 "指標"、"オシレーター"・・・。回転する前に値動きが必要なものは、遅行指標に分類される、、、、、。 MACDの設定は、あくまで値動きとの整合性を判断するものです。 そして、ところで、価格の動きの異なるスケールだけでなく、異なる金融商品で補正を必要とする、....... 先進的な表示システムに求められないもの、それは「あらゆる場面で一つの設定をすること」です。 削除済み 2020.09.29 17:09 #516 Igor Bebeshin:少なくともディナポリのクラシックの指標に関する分類を 確認してから反論してくれ。"指標"、"オシレーター"・・・。回転する前に値動きが必要なものは、遅行指標に分類される、、、、、。MACDの設定は、あくまで値動きとの整合性を判断するものです。 そして、ところで、価格の動きの異なるスケールだけでなく、異なる金融商品で補正を必要とする、.......先進的な表示システムに求められないもの、それは「あらゆる場面で一つの設定をすること」です。 もう一度、線が速くクロスしているところを、チャート上、あるいはmacd上で見てください。そして、そのデナポリは、アークではありません。 Igor Bebeshin 2020.10.01 10:18 #517 岐路に立つ! 波動[iv]分足の 頂点が形成されている可能性があり、モデル違反はありません（モデルのグラフ表示と比較してください）。 しかし、この頂点から構築されたアンドリュース上昇ピッチフォークのレッドゾーンの境界はまだ破られていない、つまり、上昇反転が確認されていないのです。 サブミヌエット 波動下限での上昇波動の形成は持続性がなく（下図参照）、疑念を抱かせる。 取引の判断は待つことにします。 分足 シニア波動レベルのアンドリュースピッチフォークの赤色境界線と 分足 波動レベルのアンドリュースピッチフォークの50％メドを突破- 買いの場合。 ミヌエット 波レベルのアンドリュースピッチフォークの不確定チャネルの下限を下回る価格のロールバックで、 最も近いターゲットで ... ...分上位 波動レベルのアンドリュースのピッチフォークの基準線で この支持帯が破られた場合、深い調整局面として下降するリスクは高まるばかりです。 削除済み 2020.10.01 10:25 #518 Igor Bebeshin: 岐路に立つ! 波動[iv]分足の 頂点が形成されている可能性があり、モデル違反はありません（モデルのグラフ表示と比較してください）。 しかし、この頂点から構築されたアンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンの境界はまだ破られていない、つまり、上方反転が確認されていないのである。 サブミヌエット 波動下限での上昇波動形成は持続性がなく（下図参照）、疑念を抱かせる。 取引の判断は待つことにします。 分足 シニア波動レベルと アンドリュース・ピッチフォークの50％メドのレッドゾーンの境界線を突破- 買いの場合。 ミヌエット 波レベルのアンドリュースピッチフォークの不確定チャネルの下限を下回る価格のロールバックで、 最も近いターゲットで ... ...分上位 波動レベルのアンドリュースのピッチフォークの基準線で このブロックも突破されるようであれば、深い調整局面として下降するリスクが高まります。 ちょっと腑に落ちない感じですね。 私のはもっと単純で、今日は1909.13まで行くと思います。 ファイル: XAUUSDH2_567890-.png 66 kb XAUUSDH2_567891-.PNG 96 kb 削除済み 2020.10.01 11:13 #519 SanAlex:という感じです。もっと簡単なのがあるんだけどなー、今日は1909.13までかなー。 金しかない底辺の道 削除済み 2020.10.01 11:26 #520 Vladimir Baskakov: ゴールドは下がるしかない。 そう願うよ！ ただね～、もっと上がれば、利益確定が早くなるんだけどね。 1...454647484950515253545556575859...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。
これはすでに議論されていることですが。
問題は異なっている - MACDは、価格に従って、それが将来的にあるかもしれない場所と時間を示していない - 指標は、クロスロード（私はすでにあまりにもそれについて書いている）の背後にある=信号をリードしていない、遅れている。
DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波動レベルのアンドリュース・フォークがどの日付から構築され、その後、どのようにxチャートツールが機能するかを見てください。
あなたのベースメント・インジケータ - これによって、あなたはあるサイトに行く必要があることを理解することができます。
- ムーブメントの判定にどのように使うのですか？
あなたのベースメント・インジケータ-からわかることは、あるサイトに行く必要があるということです。
- ムーブメントを判断するために、どのような使い方をするのでしょうか？
できません。これは、混乱を防ぐために波動レベルをスケーリングするためだけの補助的な情報です。
すべての値動きの目標は、価格と時間の両方において、アンドリュースのピッチフォーク・チャートの 特定の波動レベル（値動きの尺度）によって決定されます。
ブログ（チャート上のアドレス）として公開し、FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016の連載記事で省略しました。
"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。
これはすでに議論されていることですが。
問題は、MACDは価格に追随し、いつ、どこで、将来、そうなる可能性があるかを示さないことです。この指標は遅行性であり、先行性ではありません＝十字路の後ろの信号（私はそれについてもすでに書きました）。
DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波動レベルのアンドリュース・フォークがどの日付から構築され、その後どのようにxチャートツールが機能するかを見てみましょう。
MACDは先行指標です。チャート上のma12とma26をmacdに設定し、見てみましょう。
MACDはシグナルを生成するものであり、 将来を予測するものではありません。すべてのパラメータは 各機器に個別に最適化されていますhttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
MacDの先行指標。チャート上でma12とma26をmacdのように設定して見る
少なくともディナポリのクラシックの指標に関する分類を 確認してから反論してくれ。
"指標"、"オシレーター"・・・。回転する前に値動きが必要なものは、遅行指標に分類される、、、、、。
MACDの設定は、あくまで値動きとの整合性を判断するものです。
そして、ところで、価格の動きの異なるスケールだけでなく、異なる金融商品で補正を必要とする、.......
先進的な表示システムに求められないもの、それは「あらゆる場面で一つの設定をすること」です。
少なくともディナポリのクラシックの指標に関する分類を 確認してから反論してくれ。
"指標"、"オシレーター"・・・。回転する前に値動きが必要なものは、遅行指標に分類される、、、、、。
MACDの設定は、あくまで値動きとの整合性を判断するものです。
そして、ところで、価格の動きの異なるスケールだけでなく、異なる金融商品で補正を必要とする、.......
先進的な表示システムに求められないもの、それは「あらゆる場面で一つの設定をすること」です。
岐路に立つ!
波動[iv]分足の 頂点が形成されている可能性があり、モデル違反はありません（モデルのグラフ表示と比較してください）。
しかし、この頂点から構築されたアンドリュース上昇ピッチフォークのレッドゾーンの境界はまだ破られていない、つまり、上昇反転が確認されていないのです。
サブミヌエット 波動下限での上昇波動の形成は持続性がなく（下図参照）、疑念を抱かせる。
取引の判断は待つことにします。
この支持帯が破られた場合、深い調整局面として下降するリスクは高まるばかりです。
岐路に立つ!
波動[iv]分足の 頂点が形成されている可能性があり、モデル違反はありません（モデルのグラフ表示と比較してください）。
しかし、この頂点から構築されたアンドリュースのピッチフォークのレッドゾーンの境界はまだ破られていない、つまり、上方反転が確認されていないのである。
サブミヌエット 波動下限での上昇波動形成は持続性がなく（下図参照）、疑念を抱かせる。
取引の判断は待つことにします。
このブロックも突破されるようであれば、深い調整局面として下降するリスクが高まります。
ちょっと腑に落ちない感じですね。
私のはもっと単純で、今日は1909.13まで行くと思います。
という感じです。
もっと簡単なのがあるんだけどなー、今日は1909.13までかなー。
ゴールドは下がるしかない。
そう願うよ！ ただね～、もっと上がれば、利益確定が早くなるんだけどね。