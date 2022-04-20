GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 52

Igor Bebeshin:

"ギャランティ "という言葉は、貿易に使うにはおかしい。
これはすでに議論されていることですが。
問題は異なっている - MACDは、価格に従って、それが将来的にあるかもしれない場所と時間を示していない - 指標は、クロスロード（私はすでにあまりにもそれについて書いている）の背後にある=信号をリードしていない、遅れている。

DML&EWAテクニックは、先行指標に基づいて構築されています。異なる波動レベルのアンドリュース・フォークがどの日付から構築され、その後、どのようにxチャートツールが機能するかを見てください。


あなたのベースメント・インジケータ - これによって、あなたはあるサイトに行く必要があることを理解することができます。

- ムーブメントの判定にどのように使うのですか？

 
できません。これは、混乱を防ぐために波動レベルをスケーリングするためだけの補助的な情報です。


すべての値動きの目標は、価格と時間の両方において、アンドリュースのピッチフォーク・チャートの 特定の波動レベル（値動きの尺度）によって決定されます。
ブログ（チャート上のアドレス）として公開し、FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016の連載記事で省略しました。

Macd先行指標。macdのようにma12とma26をチャートにセットして見てください。
 
MACDはシグナルを生成するものであり、 将来を予測するものではありません。すべてのパラメータは 各機器に個別に最適化されていますhttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd

 
少なくともディナポリのクラシックの指標に関する分類を 確認してから反論してくれ。

"指標"、"オシレーター"・・・。回転する前に値動きが必要なものは、遅行指標に分類される、、、、、。

MACDの設定は、あくまで値動きとの整合性を判断するものです。
そして、ところで、価格の動きの異なるスケールだけでなく、異なる金融商品で補正を必要とする、.......

先進的な表示システムに求められないもの、それは「あらゆる場面で一つの設定をすること」です。

もう一度、線が速くクロスしているところを、チャート上、あるいはmacd上で見てください。そして、そのデナポリは、アークではありません。
 

岐路に立つ!


波動[iv]分足の 頂点が形成されている可能性があり、モデル違反はありません（モデルのグラフ表示と比較してください）。
しかし、この頂点から構築されたアンドリュース上昇ピッチフォークのレッドゾーンの境界はまだ破られていない、つまり、上昇反転が確認されていないのです。

サブミヌエット 波動下限での上昇波動の形成は持続性がなく（下図参照）、疑念を抱かせる。


取引の判断は待つことにします。


  1. 分足 シニア波動レベルのアンドリュースピッチフォークの赤色境界線と 分足 波動レベルのアンドリュースピッチフォークの50％メドを突破- 買いの場合。
  2. ミヌエット 波レベルのアンドリュースピッチフォークの不確定チャネルの下限を下回る価格のロールバックで、 最も近いターゲットで ...
  3. ...分上位 波動レベルのアンドリュースのピッチフォークの基準線で
    この支持帯が破られた場合、深い調整局面として下降するリスクは高まるばかりです。

ちょっと腑に落ちない感じですね。

私のはもっと単純で、今日は1909.13まで行くと思います。

ファイル:
XAUUSDH2_567890-.png  66 kb
XAUUSDH2_567891-.PNG  96 kb
金しかない底辺の道
そう願うよ！ ただね～、もっと上がれば、利益確定が早くなるんだけどね。

