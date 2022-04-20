GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 58 1...515253545556575859606162636465...100 新しいコメント Serqey Nikitin 2020.11.04 01:54 #571 Сергей Криушин: 最近、金の移動のファンにもなりました...。と、とても予想しやすいと思うのですが...。ショートでも-今のところ、かなり動いていますが、間に合っているので逆転がかなり目立ちます......。が、少し損をしてから...。一 番重要なのは、私が気づいたように、忍耐と神経は彼と一緒ではあまりない ことです...。 ほとんどのトレーダーは「WHY」の道を進み、彼らが「理解」していると思われるペア、つまりWHYが他のペアよりも少し多く機能するペアを見つけようとする...。 これは効果的な方法ではない!まるでCASINOのゲームのようだ...。 トレーダーが市場でWORKすることを決定した場合、このプロセスに対する態度を変更する必要があります... Denis Sartakov 2020.11.04 02:31 #572 金は、いつの時代も、金持ちになるか、死ぬか、である。 Сергей Криушин 2020.11.04 06:40 #573 Denis Sartakov:金、いつの時代も、金持ちになるか、死ぬか、である。 あるいは、便器も金になるようなミダスになるか...要は、正しい金鉱を見つけることだ...。と、1キロのナゲットが大量に...)) Сергей Криушин 2020.11.04 06:43 #574 Serqey Nikitin:ほとんどのトレーダーは「WHY」の道を進み、彼らが「理解」していると思われるペア、つまりWHYが他のペアよりも少し多く機能するペアを見つけようとする......。これは効果的な方法ではない!まるでCASINOのゲームのようだ...。トレーダーがマーケットでWORKすることを決めたのなら、そのプロセスに対する姿勢を変える必要がある...。 私にとっては、多かれ少なかれ結果が予想できるカジノなのですが...。というのも、私はよく、思わずかなり激しくハマってしまうのです...まるで悪魔が手を動かしたかのように...。 Uladzimir Izerski 2020.11.04 11:09 #575 Сергей Криушин:私にとっては、多かれ少なかれ結果が予想できるカジノなんです......。というのも、よくハマるし、意図せず結構ハマってしまうので...悪魔が手を動かしているような...。 悪魔ではありません。金の子牛です。 Сергей Криушин 2020.11.09 08:02 #576 Uladzimir Izerski:悪魔ではありません。金の子牛です。 うん、まあ、あのタウラスは面倒くさいけど...。と、言われたところに行くとはいえ、やはり怖い......。催眠術のようなもの...)) Александр 2020.11.09 13:44 #577 週明けはS/Lからスタート ) Denis Sartakov 2020.11.09 14:44 #578 13:00に急降下、何かニュースか？ denis.eremin 2020.11.09 14:45 #579 Denis Sartakov:13:00の急反発、何かニュースか何か？ コロナウイルスワクチンを発表ステージ3の臨床試験に成功し、有効性が90%以上となった。 すべての市場の急騰に備える投資家たち Sergey Lazarenko 2020.11.09 18:13 #580 denis.eremin:コロナウイルスワクチンが発表されました。第3段階の試験を成功裏に終了 - 有効性90％以上。すべての市場の急騰に備える投資家たち 緊迫した選挙後の神経衰弱というより、月曜日の下落、やることがない 1...515253545556575859606162636465...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最近、金の移動のファンにもなりました...。と、とても予想しやすいと思うのですが...。ショートでも-今のところ、かなり動いていますが、間に合っているので逆転がかなり目立ちます......。が、少し損をしてから...。一 番重要なのは、私が気づいたように、忍耐と神経は彼と一緒ではあまりない ことです...。
ほとんどのトレーダーは「WHY」の道を進み、彼らが「理解」していると思われるペア、つまりWHYが他のペアよりも少し多く機能するペアを見つけようとする...。
これは効果的な方法ではない!まるでCASINOのゲームのようだ...。
トレーダーが市場でWORKすることを決定した場合、このプロセスに対する態度を変更する必要があります...
金は、いつの時代も、金持ちになるか、死ぬか、である。
あるいは、便器も金になるようなミダスになるか...要は、正しい金鉱を見つけることだ...。と、1キロのナゲットが大量に...))
私にとっては、多かれ少なかれ結果が予想できるカジノなのですが...。というのも、私はよく、思わずかなり激しくハマってしまうのです...まるで悪魔が手を動かしたかのように...。
悪魔ではありません。金の子牛です。
うん、まあ、あのタウラスは面倒くさいけど...。と、言われたところに行くとはいえ、やはり怖い......。催眠術のようなもの...))
13:00に急降下、何かニュースか？
緊迫した選挙後の神経衰弱というより、月曜日の下落、やることがない