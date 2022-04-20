GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 58

新しいコメント
 
Сергей Криушин:
最近、金の移動のファンにもなりました...。と、とても予想しやすいと思うのですが...。ショートでも-今のところ、かなり動いていますが、間に合っているので逆転がかなり目立ちます......。が、少し損をしてから...。一重要なのは、私が気づいたように、忍耐と神経は彼と一緒ではあまりない ことです...。

ほとんどのトレーダーは「WHY」の道を進み、彼らが「理解」していると思われるペア、つまりWHYが他のペアよりも少し多く機能するペアを見つけようとする...。

これは効果的な方法ではない!まるでCASINOのゲームのようだ...。

トレーダーが市場でWORKすることを決定した場合、このプロセスに対する態度を変更する必要があります...

 

金は、いつの時代も、金持ちになるか、死ぬか、である。

 
Denis Sartakov:

金、いつの時代も、金持ちになるか、死ぬか、である。

あるいは、便器も金になるようなミダスになるか...要は、正しい金鉱を見つけることだ...。と、1キロのナゲットが大量に...))

 
Serqey Nikitin:

ほとんどのトレーダーは「WHY」の道を進み、彼らが「理解」していると思われるペア、つまりWHYが他のペアよりも少し多く機能するペアを見つけようとする......。

これは効果的な方法ではない!まるでCASINOのゲームのようだ...。

トレーダーがマーケットでWORKすることを決めたのなら、そのプロセスに対する姿勢を変える必要がある...。

私にとっては、多かれ少なかれ結果が予想できるカジノなのですが...。というのも、私はよく、思わずかなり激しくハマってしまうのです...まるで悪魔が手を動かしたかのように...。

 
Сергей Криушин:

私にとっては、多かれ少なかれ結果が予想できるカジノなんです......。というのも、よくハマるし、意図せず結構ハマってしまうので...悪魔が手を動かしているような...。

悪魔ではありません。金の子牛です。

 
Uladzimir Izerski:

悪魔ではありません。金の子牛です。

うん、まあ、あのタウラスは面倒くさいけど...。と、言われたところに行くとはいえ、やはり怖い......。催眠術のようなもの...))

 
週明けはS/Lからスタート )

 

13:00に急降下、何かニュースか？

 
Denis Sartakov:

13:00の急反発、何かニュースか何か？

コロナウイルスワクチンを発表ステージ3の臨床試験に成功し、有効性が90%以上となった。

すべての市場の急騰に備える投資家たち

 
denis.eremin:

コロナウイルスワクチンが発表されました。第3段階の試験を成功裏に終了 - 有効性90％以上。

すべての市場の急騰に備える投資家たち

緊迫した選挙後の神経衰弱というより、月曜日の下落、やることがない

1...515253545556575859606162636465...100
新しいコメント