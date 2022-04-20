GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 82 1...757677787980818283848586878889...100 新しいコメント Mikhail Simakov 2021.06.16 16:16 #811 Maxim Kuznetsov:ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-) 個人的見解 - 1880に訂正します。これ以上どうなるかは、修正の仕方とスピードによる。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。ターゲットがMMの限界を超えているのが残念（画像ではグレーアウト）。 修正なしで、すぐに、しかし、私を信じてはいけない 削除済み 2021.06.24 02:35 #812 底が見えたような気がする。 最初の試み - トップの動き Ilya Vasenin 2021.06.24 05:10 #813 ハムスター :-)))すみません ))) 削除済み 2021.06.24 14:09 #814 Ilya Vasenin: ハムスター :-)))すみません ))) ハムスターはどうなんですか？-例えば、私は取引はしませんが、指標や予測を理解するために勉強しているところです。 そして、この動きがどこに向かうのか、指標は私たちに警告を発しています。そして、私たちが見ているように、指標は私たちを欺いていません。 diman1982 2021.06.24 14:18 #815 グラ族は金についてどう考えているのか？早めに買う？ Mikhail Simakov 2021.06.25 16:53 #816 diman1982: グラ族は金についてどう考えているのか？早めに買う？ 売ったほうがいいと思う。 削除済み 2021.06.25 19:37 #817 みんな、教えてくれ、Vova Iretzkyは別として、FXでお金を稼ぐことが可能だと信じている人はいるのか？ 削除済み 2021.06.26 03:38 #818 SanAlex:底が見えたような気がする。最初の試み - トップの動き トップについて語るにはまだ早い - そう、そして日足指標チャートは下を向いている。 XAUUSDDaily 1674.21 Serqey Nikitin 2021.06.26 08:28 #819 Mikhail Simakov: 売るべきだと思う 分析する。 現状は下降トレンドにある（すべての指標が下降している）...。が、はっきりと見える水平部分 - フラット... 横ばい状態では、いつトレンドが転換してもおかしくないし、下降が続く可能性もある。 最良の選択肢は、今のところ市場に 出ないこと...強い動きで下降するか、すべての指標が反転するのを待つこと...だ。 Mikhail Simakov 2021.08.05 12:52 #820 買う 1...757677787980818283848586878889...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-)
個人的見解 - 1880に訂正します。これ以上どうなるかは、修正の仕方とスピードによる。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。
ターゲットがMMの限界を超えているのが残念（画像ではグレーアウト）。
修正なしで、すぐに、しかし、私を信じてはいけない
底が見えたような気がする。
最初の試み - トップの動き
ハムスター :-)))すみません )))
ハムスターはどうなんですか？-例えば、私は取引はしませんが、指標や予測を理解するために勉強しているところです。
そして、この動きがどこに向かうのか、指標は私たちに警告を発しています。そして、私たちが見ているように、指標は私たちを欺いていません。
グラ族は金についてどう考えているのか？早めに買う？
トップについて語るにはまだ早い - そう、そして日足指標チャートは下を向いている。 XAUUSDDaily 1674.21
売るべきだと思う
分析する。
現状は下降トレンドにある（すべての指標が下降している）...。が、はっきりと見える水平部分 - フラット...
横ばい状態では、いつトレンドが転換してもおかしくないし、下降が続く可能性もある。
最良の選択肢は、今のところ市場に 出ないこと...強い動きで下降するか、すべての指標が反転するのを待つこと...だ。