GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 82

新しいコメント
 
Maxim Kuznetsov:

ここで「おもしろ写真」コンテストが行われているのでしょうか？:-)



個人的見解 - 1880に訂正します。これ以上どうなるかは、修正の仕方とスピードによる。そして、一般的にはダウントレンドである（上部での一般的な「オーバーシュート」）。

ターゲットがMMの限界を超えているのが残念（画像ではグレーアウト）。

修正なしで、すぐに、しかし、私を信じてはいけない

削除済み  

底が見えたような気がする。

ザウドウズデイリー

最初の試み - トップの動き

XAUUSDH2


 
ハムスター :-)))すみません )))
削除済み  
Ilya Vasenin:
ハムスター :-)))すみません )))

ハムスターはどうなんですか？-例えば、私は取引はしませんが、指標や予測を理解するために勉強しているところです。

そして、この動きがどこに向かうのか、指標は私たちに警告を発しています。そして、私たちが見ているように、指標は私たちを欺いていません。

XAUUSDH2 000P

 
グラ族は金についてどう考えているのか？早めに買う？
 
diman1982:
グラ族は金についてどう考えているのか？早めに買う？
売ったほうがいいと思う。
削除済み  
みんな、教えてくれ、Vova Iretzkyは別として、FXでお金を稼ぐことが可能だと信じている人はいるのか？
削除済み  
SanAlex:

底が見えたような気がする。

最初の試み - トップの動き


トップについて語るにはまだ早い - そう、そして日足指標チャートは下を向いている。 XAUUSDDaily 1674.21

XAUUSDDaily 1674.21

 
Mikhail Simakov:
売るべきだと思う

分析する。

現状は下降トレンドにある（すべての指標が下降している）...。が、はっきりと見える水平部分 - フラット...

横ばい状態では、いつトレンドが転換してもおかしくないし、下降が続く可能性もある。

最良の選択肢は、今のところ市場に 出ないこと...強い動きで下降するか、すべての指標が反転するのを待つこと...だ。

 
買う
1...757677787980818283848586878889...100
新しいコメント