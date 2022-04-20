GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 99

Serqey Nikitin #:

で、「鏡」の実物の「10億5千万」はどこにあるんだ......？

子供の遊び - ズボンをストラップに！......!

EAをデバッグしていると書きました。

でも、デモは本番の鏡(ミラー) :)だと言っていましたね。

みんなに 迷惑をかけたくないならみんなに迷惑をかける気はないんだろうけど、むしろチャンスはないんだろうな。

この場合、問題は、みんなの鼻をこすりつけたくないというか、できないことです。

 
Yuriy Zaytsev #:

私を含め、みんなを黙らせるために


好きなだけ戦えばいい...- 興味もないし、不快でもない...。

若いトレーダーの一般的な成長のために例を示し、努力すべき可能性のある目標を特定するために...

憧れるか憧れないか...。

 
Serqey Nikitin #:

好きなだけ戦えばいい...- 気にしない、気にしない...。

この例は、若いトレーダーの一般的な成長のために、努力すべき目標を示すものである...

憧れるか憧れないか...。

なるほど～、だから負けたのか・・・。

 
Yuriy Zaytsev #:

なるほど～、出てきたんですね・・・。

世間知らずなんですね。

すべての「スタンプ」の前で、自分の本当のアカウントを見せられるとでも思っているのだろうか......。

 

最近の出来事によると、ルーブルで買うと決めて、ルーブルが金の価格にペッグされたとき、金は小さな廊下を歩くことになるようだ。

このような乱高下は考えにくい、直近の下落で買い、直近の上昇で売ればよい、平均化の助けもある。

私は見るが、これは最も近い時間のための最も平らな資産である可能性が高い。

 
Vitaly Muzichenko #:

小さな廊下を歩いているようです。


はい、チャンネルは追跡可能です...。

しかし、偽のシグナル（チャネルを突破する）を得ることを避けるために、チャネルと組み合わせて、いくつかの高速トレンド指標を使用する方が良い....


 
こんにちは。

質問：今週の金相場はどうなると思いますか？

より正確な予報を急ぎます。

 

金の分析

現在の市況は上昇傾向にある。

見通し - 上昇トレンドの継続。

ターゲットはチャンネルの上限（2010年）...だが、相場を見なければならない...。

長期予報はNG!

 

こんにちは。

インジケーターによると、ダイバージェンスが発生していますね。

つまり、金を売ったのです。))

