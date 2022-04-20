GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 18

Yuriy Zaytsev:

私たちは、トピック - 株式 - 予測と傾向を開くことができますか？

そうですね、ちなみに私もそう思います。面白いかも・・・。
 
Mikhail Simakov:

買うには少し早い1520は野心的すぎる。21-22はまた売れる。

1553,3 :)

 
prostotrader:

3ヶ月ですでに1586本

 

今、金を買おうなんて思わないでください

すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。

と、明日から金が下がる。

 
prostotrader:

しかも、すべての市場から。


 
prostotrader:

あなたの言葉は賢明です!

2020.03.11にゴールドを買いました、全然自分の楽器じゃないのに。私は愚かにもそれを買ってしまったのですが、これは危機の第一段階であり、資産を売ってお金を溜め込み、第二段階では金のような「リスクのない」資産を探すのだろうと思いました。

 
皆さん、教えてください。最終決算は、10:00から13:30の終値で、現在の指数相場に基づいて計算するのですか、それとも14:00にその時の相場に基づいて清算して計算するのでしょうか？
 
Aleksey Vyazmikin:
ここで皆さんにお聞きしたいのですが、最終決算は、現在の指数相場の10時から13時30分の終値で計算されるのですか、それとも14時にその時の相場で清算して計算されるのでしょうか？

最終決済はすべて夕刻の清算時に行う（18-59歳）

MT5では、翌日に修正される可能性があります。

 

アメリカ人が不振から立ち直ったとはいえ


ドルインデックスがまだ上昇して いるので、金の購入は控えています。

 


月曜日の午後3時（米国で活発な取引が始まる）には、（USD_INDEX）に注目すべきです、ロングへの良いエントリーが可能かもしれません。

