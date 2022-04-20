GOLD、ゴールド、XAUUSD - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...100 新しいコメント Roman Shiredchenko 2019.11.18 03:46 #171 Yuriy Zaytsev: 私たちは、トピック - 株式 - 予測と傾向を開くことができますか？ そうですね、ちなみに私もそう思います。面白いかも・・・。 prostotrader 2020.01.03 10:00 #172 Mikhail Simakov: 買うには少し早い1520は野心的すぎる。21-22はまた売れる。 1553,3 :) Aleksei Skrypnev 2020.01.06 00:02 #173 prostotrader: 1553,3 :) 3ヶ月ですでに1586本 prostotrader 2020.03.12 21:47 #174 今、金を買おうなんて思わないでください すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。 と、明日から金が下がる。 Vitaly Muzichenko 2020.03.12 22:01 #175 prostotrader: 今、金を買おうなんて思わないでください すべてが崩壊し、人々は現金に 手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。 と、明日から金が下がる。 しかも、すべての市場から。 Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:00 #176 prostotrader: 今、金を買おうなんて思わないでください すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。 明日は金が下がる。 あなたの言葉は賢明です! 2020.03.11にゴールドを買いました、全然自分の楽器じゃないのに。私は愚かにもそれを買ってしまったのですが、これは危機の第一段階であり、資産を売ってお金を溜め込み、第二段階では金のような「リスクのない」資産を探すのだろうと思いました。 Aleksey Vyazmikin 2020.03.13 08:12 #177 皆さん、教えてください。最終決算は、10:00から13:30の終値で、現在の指数相場に基づいて計算するのですか、それとも14:00にその時の相場に基づいて清算して計算するのでしょうか？ prostotrader 2020.03.13 14:46 #178 Aleksey Vyazmikin: ここで皆さんにお聞きしたいのですが、最終決算は、現在の指数相場の10時から13時30分の終値で計算されるのですか、それとも14時にその時の相場で清算して計算されるのでしょうか？ 最終決済はすべて夕刻の清算時に行う（18-59歳） MT5では、翌日に修正される可能性があります。 prostotrader 2020.03.13 15:22 #179 アメリカ人が不振から立ち直ったとはいえ ドルインデックスがまだ上昇して いるので、金の購入は控えています。 prostotrader 2020.03.13 16:00 #180 月曜日の午後3時（米国で活発な取引が始まる）には、（USD_INDEX）に注目すべきです、ロングへの良いエントリーが可能かもしれません。 1...111213141516171819202122232425...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私たちは、トピック - 株式 - 予測と傾向を開くことができますか？
買うには少し早い1520は野心的すぎる。21-22はまた売れる。
1553,3 :)
1553,3 :)
3ヶ月ですでに1586本
今、金を買おうなんて思わないでください
すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。
と、明日から金が下がる。
今、金を買おうなんて思わないでください
すべてが崩壊し、人々は現金に 手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。
と、明日から金が下がる。
しかも、すべての市場から。
今、金を買おうなんて思わないでください
すべてが崩壊し、人々は現金に手を出し、ドルインデックスは目の前で上昇している。
明日は金が下がる。
あなたの言葉は賢明です!
2020.03.11にゴールドを買いました、全然自分の楽器じゃないのに。私は愚かにもそれを買ってしまったのですが、これは危機の第一段階であり、資産を売ってお金を溜め込み、第二段階では金のような「リスクのない」資産を探すのだろうと思いました。
ここで皆さんにお聞きしたいのですが、最終決算は、現在の指数相場の10時から13時30分の終値で計算されるのですか、それとも14時にその時の相場で清算して計算されるのでしょうか？
最終決済はすべて夕刻の清算時に行う（18-59歳）
MT5では、翌日に修正される可能性があります。
アメリカ人が不振から立ち直ったとはいえ
ドルインデックスがまだ上昇して いるので、金の購入は控えています。
月曜日の午後3時（米国で活発な取引が始まる）には、（USD_INDEX）に注目すべきです、ロングへの良いエントリーが可能かもしれません。