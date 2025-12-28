カレンダーセクション

英国新車登録台数前月比 (United Kingdom New Car Registrations m/m)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
モーター製造業者および業者協会(SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
セクター
ビジネス
N/D
-53.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
新車登録数前月比は、今月の英国での新規登録乗用車の数の前月と比較した変化を反映しています。毎月第4営業日に、Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT)は、先月の新規登録車の数に関するデータを公開します。車両のタイプ、メーカー、地域ごとに個別のデータが発表されます。

レポート計算用のデータは、現地の規制当局および保険会社から収集されます。レポートには、初めてプレートを受け取った新しい車のみが含まれます。すでに国内または海外で登録されている車はすべてレポートから除外されます。したがって、登録データは自動車販売を直接反映します。

この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しています。ただし、自動車の販売と登録は、環境基準の厳格化などの非経済的要因の影響も受けます。したがって、通貨相場に対する指標の影響は限られています。一般的に、予想より高い値は英ポンド相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"英国新車登録台数前月比 (United Kingdom New Car Registrations m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
-53.7%
10月 2025
-53.7%
277.4%
9月 2025
277.4%
-40.8%
8月 2025
-40.8%
-26.7%
7月 2025
-26.7%
27.5%
6月 2025
27.5%
24.7%
5月 2025
24.7%
-66.3%
4月 2025
-66.3%
324.8%
3月 2025
324.8%
-39.7%
2月 2025
-39.7%
-1.0%
1月 2025
-1.0%
-8.3%
12月 2024
-8.3%
6.5%
11月 2024
6.5%
-47.6%
10月 2024
-47.6%
225.4%
9月 2024
225.4%
-42.7%
8月 2024
-42.7%
-17.7%
7月 2024
-17.7%
21.4%
6月 2024
21.4%
10.0%
5月 2024
10.0%
-57.7%
4月 2024
-57.7%
274.4%
3月 2024
274.4%
-40.6%
2月 2024
-40.6%
1.3%
1月 2024
1.3%
-9.9%
12月 2023
-9.9%
2.0%
11月 2023
2.0%
-43.7%
10月 2023
-43.7%
218.3%
9月 2023
218.3%
-41.0%
8月 2023
-41.0%
8.2%
7月 2023
8.2%
22.1%
6月 2023
22.1%
9.2%
5月 2023
9.2%
-53.8%
4月 2023
-53.8%
286.6%
3月 2023
286.6%
-43.6%
2月 2023
-43.6%
2.7%
1月 2023
2.7%
-10.1%
12月 2022
-10.1%
6.4%
11月 2022
6.4%
-40.4%
10月 2022
-40.4%
227.2%
9月 2022
227.2%
-38.6%
8月 2022
-38.6%
-20.4%
7月 2022
-20.4%
13.3%
6月 2022
13.3%
4.4%
5月 2022
4.4%
-51.1%
4月 2022
-51.1%
312.7%
3月 2022
312.7%
-48.7%
2月 2022
-48.7%
6.0%
1月 2022
6.0%
-6.1%
12月 2021
-6.1%
8.9%
11月 2021
8.9%
-50.6%
10月 2021
-50.6%
216.5%
