国内総生産前期比は、前四半期中に全英の住民が生産したすべての財及びサービスの市場価値を反映しています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

生産アプローチは付加価値の計算に基づいています (中間コストは生産された商品の合計価格から差し引かれます) 。

所得へのアプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

英国のGDP計算には、3つのアプローチがすべて含まれています。国家統計局は、指標（PPI、CPI、小売売上データなど）、生産および建設量に関するデータ、経営調査、行政情報からのデータ、所得情報などの計算用データを収集します。デフレーターは、実質GDPの変化をインフレ過程から分離するために適用されます。季節的な影響は、短期的なGDPの変化を大幅に歪めることがあります。そのため、指標は季節的に変動します。

GDPは、英国経済の健康についての重要な指標です。その伸びは経済の拡張を意味します。したがって、GDP成長率は、GBP相場にプラスの影響を与える可能性があります。

