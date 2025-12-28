経済指標カレンダー
NIESRイギリス国内総生産予想 (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|低
|-0.1%
|
-0.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
NIESRGDP予測 は国立経済社会研究所によって発表されます。これは、統計モデルと公表されたデータに基づいた、国のGDPの非公式かつ予備的な月次計算です。この指数は、過去3か月間に英国で生産されたすべての商品とサービスの推定値の変化を測定します。
計算には、産業、農業、建設、民間サービス、公共サービス（教育、保健、防衛、行政）の5つの条件付き部門が含まれます。計算は、これらのセクターに関連する毎月発行されたインデックスに基づいています。これには、生産指数、建設量、サービス部門生産指数、小売売上高などが含まれます。
農業と公共サービスには利用できる明白な指標変数はありません。したがって、これらの部門のデータは、以前に受信したデータを考慮して、補間および数学モデルを使用して計算されます。
NIESR報告書は公式統計が発表される3週間前に発表され、アナリストによって予備的代替GDP予測と解釈されています。得られた数字は、通常、国内総生産（GDP）の公定歩合とよく相関しています。しかし、指標は公式四半期統計の発表前にトレーダーのための予備的指針となることが多いため、ポンド・ストップ・クォーテーションに大きな影響を与えません。
直近値:
実際のデータ
予想値
"NIESRイギリス国内総生産予想 (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
