NIESRGDP予測 は国立経済社会研究所によって発表されます。これは、統計モデルと公表されたデータに基づいた、国のGDPの非公式かつ予備的な月次計算です。この指数は、過去3か月間に英国で生産されたすべての商品とサービスの推定値の変化を測定します。

計算には、産業、農業、建設、民間サービス、公共サービス（教育、保健、防衛、行政）の5つの条件付き部門が含まれます。計算は、これらのセクターに関連する毎月発行されたインデックスに基づいています。これには、生産指数、建設量、サービス部門生産指数、小売売上高などが含まれます。

農業と公共サービスには利用できる明白な指標変数はありません。したがって、これらの部門のデータは、以前に受信したデータを考慮して、補間および数学モデルを使用して計算されます。

NIESR報告書は公式統計が発表される3週間前に発表され、アナリストによって予備的代替GDP予測と解釈されています。得られた数字は、通常、国内総生産（GDP）の公定歩合とよく相関しています。しかし、指標は公式四半期統計の発表前にトレーダーのための予備的指針となることが多いため、ポンド・ストップ・クォーテーションに大きな影響を与えません。

