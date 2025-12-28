カレンダーセクション

英国10年財務省国債入札 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
UK債務管理事務所 (UK Debt Management Office)
市場
4.613%
4.608%
最後の発表
4.613%
次の発表
10年財務省債オークションは、政府発行の10年で満期となる財務省債の平均利回りを表します。計算された利回りは、英国の政府債務の状態を反映する可能性があるため、その増加/減少は、経済成長/減速に先行する可能性があります。

"英国10年財務省国債入札 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

