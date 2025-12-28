経済指標カレンダー
英国10年財務省国債入札 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)
国：
英国
GBP, ポンド
セクター
市場
|低
|4.613%
|
4.608%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
4.613%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
10年財務省債オークションは、政府発行の10年で満期となる財務省債の平均利回りを表します。計算された利回りは、英国の政府債務の状態を反映する可能性があるため、その増加/減少は、経済成長/減速に先行する可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"英国10年財務省国債入札 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
