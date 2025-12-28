カレンダーセクション

イングランド銀行住宅ローンの承認 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
イングランド銀行 (Bank of England)
セクター
ハウジング
65.018 K 63.699 K
65.647 K
最後の発表 重要性 実際 予測
66.261 K
65.018 K
次の発表 実際 予測
イングランド銀行住宅ローン承認は前月中に英国の住宅ローン貸し手によって承認された新規住宅ローンの数を測定します。この報告書の住宅ローンの承認は、特定の住居によって担保された現金融資の貸し手の堅実な提案です。これは、クライアントによって承認されているかどうかにかかわらず、承認された融資オファーです。

BoEによって収集された統計には、3種類の承認された担保付住宅ローンがあります。

  • 住宅購入融資（プライマリーモーゲージを通じて住宅に完全に融資された貸付の承認）
  • リファイナンス（借り手が別の貸し手によって提供された貸し借りによって現在の住宅ローンを支払うことを可能にする）
  • 他の融資（住宅を改善するために同じ貸し手と現在の住宅ローンを増やすなど）

貸し手の3つの主要なタイプは住宅ローンを提供し、イングランド銀行やその他の政府機関に関連報告書を提出します。

  • 英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。
  • 住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。
  • 他の専門の貸し手. それらのデータは国家統計局によって収集されます。

住宅ローンの承認は、短期住宅ローン貸付の主要指標となります。しかし、指標の発行に先立って、いくつかの代替住宅ローン報告書が公開されています。そのため、原則としてGBPの相場に与える影響は限定的です。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イングランド銀行住宅ローンの承認 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
65.018 K
63.699 K
65.647 K
9月 2025
65.944 K
63.816 K
64.963 K
8月 2025
64.680 K
67.354 K
65.161 K
7月 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
6月 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
5月 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
4月 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
3月 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
2月 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
1月 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
12月 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
11月 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
10月 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
9月 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
8月 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
7月 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
6月 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
5月 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
4月 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
3月 2024
61.325 K
60.497 K
2月 2024
60.383 K
56.087 K
1月 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
12月 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
11月 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
10月 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
9月 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
8月 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
7月 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
6月 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
5月 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
4月 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
3月 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
2月 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
1月 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
12月 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
11月 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
10月 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
9月 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
8月 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
7月 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
6月 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
5月 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
4月 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
3月 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
2月 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
1月 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
12月 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
11月 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
10月 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
9月 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
