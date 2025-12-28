イングランド銀行住宅ローン承認は前月中に英国の住宅ローン貸し手によって承認された新規住宅ローンの数を測定します。この報告書の住宅ローンの承認は、特定の住居によって担保された現金融資の貸し手の堅実な提案です。これは、クライアントによって承認されているかどうかにかかわらず、承認された融資オファーです。

BoEによって収集された統計には、3種類の承認された担保付住宅ローンがあります。

住宅購入融資（プライマリーモーゲージを通じて住宅に完全に融資された貸付の承認）

リファイナンス（借り手が別の貸し手によって提供された貸し借りによって現在の住宅ローンを支払うことを可能にする）

他の融資（住宅を改善するために同じ貸し手と現在の住宅ローンを増やすなど）

貸し手の3つの主要なタイプは住宅ローンを提供し、イングランド銀行やその他の政府機関に関連報告書を提出します。

英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。

住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。

他の専門の貸し手. それらのデータは国家統計局によって収集されます。

住宅ローンの承認は、短期住宅ローン貸付の主要指標となります。しかし、指標の発行に先立って、いくつかの代替住宅ローン報告書が公開されています。そのため、原則としてGBPの相場に与える影響は限定的です。

