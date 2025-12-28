カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イングランド銀行 (BoE) 個人向け純貸付前月比 (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
イングランド銀行 (Bank of England)
セクター
消費者
£​5.392 B £​5.585 B
£​6.621 B
最後の発表 重要性 実際 予測
£​5.699 B
£​5.392 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

イングランド銀行の個人向け純貸付前月比は、前月と比較した当月の融資残高の純変動を反映しています。指標計算には、個人向けの個人向け貸出金と住居用に確保された貸付金が含まれます。

現在の融資残高の純額は、融資返済額を控除した当月の総貸出フローです。

住宅ローンは、3つのタイプに分かれています。

  • 住宅購入融資（プライマリーモーゲージを通じて住宅に完全に融資された貸付の承認）
  • リファイナンス（借り手が別の貸し手によって提供された貸し借りによって現在の住宅ローンを支払うことを可能にする）
  • 他の融資（住宅を改善するために同じ貸し手と現在の住宅ローンを増やすなど）

消費者ローンの種類には、クレジットカードの貸し出しやその他の貸付（現金による当座貸越や銀行ローンなど）が含まれます。 個人へのGBPでの貸金は、3つの主な種類の組織によって提供されます。

  • 英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。
  • 住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。
  • その他の専門の貸し手これには、銀行や住宅金融組合以外の、英国信用供与者、専門の住宅ローン貸し手、小売業者、政府、企業、保険会社、年金基金が含まれます。それらのデータは国家統計局によって収集されます。

個人向け貸出量は、消費者の活動および小売売上高ならびに住宅市場および銀行部門の主要な指標です。指標の伸びは、経済拡大の予測を可能にし、GBPの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イングランド銀行 (BoE) 個人向け純貸付前月比 (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
£​5.392 B
£​5.585 B
£​6.621 B
9月 2025
£​6.980 B
£​5.971 B
£​6.026 B
8月 2025
£​6.000 B
£​7.106 B
£​6.175 B
7月 2025
£​6.144 B
£​-0.618 B
£​6.861 B
6月 2025
£​6.757 B
£​1.871 B
£​3.133 B
5月 2025
£​2.913 B
£​3.273 B
£​1.167 B
4月 2025
£​0.821 B
£​11.338 B
£​14.059 B
3月 2025
£​13.838 B
£​3.931 B
£​4.611 B
2月 2025
£​4.644 B
£​4.585 B
£​5.931 B
1月 2025
£​5.947 B
£​4.036 B
£​4.405 B
12月 2024
£​4.613 B
£​3.664 B
£​3.452 B
11月 2024
£​3.352 B
£​4.258 B
£​4.461 B
10月 2024
£​4.532 B
£​3.904 B
£​3.793 B
9月 2024
£​3.771 B
£​3.694 B
£​4.203 B
8月 2024
£​4.156 B
£​3.994 B
£​4.027 B
7月 2024
£​4.001 B
£​3.512 B
£​3.494 B
6月 2024
£​3.816 B
£​2.488 B
£​2.755 B
5月 2024
£​2.725 B
£​4.711 B
£​3.019 B
4月 2024
£​3.142 B
£​1.079 B
£​1.884 B
3月 2024
£​1.837 B
£​3.075 B
2月 2024
£​2.888 B
£​0.697 B
1月 2024
£​0.791 B
£​1.150 B
£​0.367 B
12月 2023
£​0.367 B
£​-1.838 B
£​2.063 B
11月 2023
£​1.966 B
£​1.479 B
£​1.329 B
10月 2023
£​1.239 B
£​1.630 B
£​0.410 B
9月 2023
£​0.451 B
£​1.802 B
£​2.797 B
8月 2023
£​2.862 B
£​1.269 B
£​1.472 B
7月 2023
£​1.420 B
£​0.956 B
£​1.742 B
6月 2023
£​1.797 B
£​1.002 B
£​1.006 B
5月 2023
£​1.052 B
£​1.588 B
£​0.048 B
4月 2023
£​0.202 B
£​2.709 B
£​1.605 B
3月 2023
£​1.592 B
£​3.527 B
£​2.156 B
2月 2023
£​2.151 B
£​4.482 B
£​3.689 B
1月 2023
£​4.138 B
£​4.883 B
£​3.869 B
12月 2022
£​3.731 B
£​5.755 B
£​5.748 B
11月 2022
£​5.865 B
£​6.227 B
£​4.324 B
10月 2022
£​4.736 B
£​6.715 B
£​6.486 B
9月 2022
£​6.806 B
£​6.858 B
£​7.314 B
8月 2022
£​7.212 B
£​7.029 B
£​6.624 B
7月 2022
£​6.476 B
£​6.926 B
£​7.080 B
6月 2022
£​7.054 B
£​7.070 B
£​8.938 B
5月 2022
£​8.270 B
£​6.700 B
£​5.538 B
4月 2022
£​5.520 B
£​6.669 B
£​7.730 B
3月 2022
£​8.277 B
£​5.538 B
£​6.118 B
2月 2022
£​6.548 B
£​4.773 B
£​6.068 B
1月 2022
£​6.528 B
£​4.157 B
£​4.786 B
12月 2021
£​4.402 B
£​5.508 B
£​4.775 B
11月 2021
£​4.926 B
£​5.426 B
£​1.977 B
10月 2021
£​2.310 B
£​5.267 B
£​9.570 B
9月 2021
£​9.755 B
£​7.317 B
£​4.966 B
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード