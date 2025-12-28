経済指標カレンダー
イングランド銀行 (BoE) 個人向け純貸付前月比 (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)
|低
|£5.392 B
|£5.585 B
|
£6.621 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|£5.699 B
|
£5.392 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
イングランド銀行の個人向け純貸付前月比は、前月と比較した当月の融資残高の純変動を反映しています。指標計算には、個人向けの個人向け貸出金と住居用に確保された貸付金が含まれます。
現在の融資残高の純額は、融資返済額を控除した当月の総貸出フローです。
住宅ローンは、3つのタイプに分かれています。
- 住宅購入融資（プライマリーモーゲージを通じて住宅に完全に融資された貸付の承認）
- リファイナンス（借り手が別の貸し手によって提供された貸し借りによって現在の住宅ローンを支払うことを可能にする）
- 他の融資（住宅を改善するために同じ貸し手と現在の住宅ローンを増やすなど）
消費者ローンの種類には、クレジットカードの貸し出しやその他の貸付（現金による当座貸越や銀行ローンなど）が含まれます。 個人へのGBPでの貸金は、3つの主な種類の組織によって提供されます。
- 英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。
- 住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。
- その他の専門の貸し手これには、銀行や住宅金融組合以外の、英国信用供与者、専門の住宅ローン貸し手、小売業者、政府、企業、保険会社、年金基金が含まれます。それらのデータは国家統計局によって収集されます。
個人向け貸出量は、消費者の活動および小売売上高ならびに住宅市場および銀行部門の主要な指標です。指標の伸びは、経済拡大の予測を可能にし、GBPの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イングランド銀行 (BoE) 個人向け純貸付前月比 (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
