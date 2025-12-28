建設部門生産高前年比は、指定された年の前年同月と比較した英国建設部門の生産量と活動量を示しています。この指標は、期間の、付加価値税及びサブコンストラクションへの支払いを除く、建築及び工事のために顧客に請求される金額として計算されます。この金額には、企業自身のイニシアチブ (例えば、最終的なリースまたは売却のための建物) で行われた作業のコストも含まれます。

この計算は、100人以上の従業員を雇用しているまたは年間売上高が6,000万ポンド以上である8,000社を超える建設会社の月次アンケートに基づいています。これらの企業は、居住用および商業用の建物、道路および高速道路、橋およびトンネルの建設、流体のユーティリティプロジェクト、電気および電気通信のプロジェクト、掘削、敷地の準備およびその他の土木工事プロジェクトを含む24の建設業を代表しています。会社の統計情報の重みは、指標計算で考慮されます。

毎月の見積もりは季節変動に合わせて調整されます。建設は休日や週末、天候や季節条件に大きく依存するためです。指標計算に適用される季節調整パラメータは毎年修正されます。

建設会社の国家GDPへの貢献度は約5.9％です。したがって、指標はアナリストとエコノミストによって詳細に監視されます。それは経済的健康の先行指標と考えられています。建設の伸びは、不動産市場と住宅ローンの活動の主要な指標でもあります。したがって、指標の伸びはGBPにとって好ましい要因です。

直近値: