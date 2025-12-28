経済指標カレンダー
イングランド銀行住宅ローンの貸付 (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
|低
|£4.273 B
|£2.826 B
|
£5.223 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|£4.309 B
|
£4.273 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
イングランド銀行住宅ローンの貸付前月比は、当月の現行の住宅担保ローンの純額の前回と比較した純額の変動を反映しています。
BoEは毎月の住宅担保ローンに関する情報を収集します。貸し手の3つの主要なタイプが住宅ローンを提供し、イングランド銀行およびその他の政府機関に関連する報告書を提出します。
- 英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。
- 住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。
- 他の専門の貸し手. それらのデータは国家統計局によって収集されます。
現在の未払いの住宅ローンの純額は、当月の貸出総額であり、ローン返済額を控除したものです。
住宅ローンの伸びは、住宅市場の拡大と銀行部門の活発化の要因を示しています。この伸びは、一般的に国民経済にとってプラスです。したがって、指標の伸びはGBPの見積りにプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イングランド銀行住宅ローンの貸付 (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
