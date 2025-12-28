イングランド銀行住宅ローンの貸付前月比は、当月の現行の住宅担保ローンの純額の前回と比較した純額の変動を反映しています。

BoEは毎月の住宅担保ローンに関する情報を収集します。貸し手の3つの主要なタイプが住宅ローンを提供し、イングランド銀行およびその他の政府機関に関連する報告書を提出します。

英国にある銀行毎月の信用調査報告をイングランド銀行に直接提供します。

住宅金融組合は、特定の住宅ローンを提供する専門銀行です。住宅金融組合からのデータも恒久的に収集され、特別な形で提供されます。

他の専門の貸し手. それらのデータは国家統計局によって収集されます。

現在の未払いの住宅ローンの純額は、当月の貸出総額であり、ローン返済額を控除したものです。

住宅ローンの伸びは、住宅市場の拡大と銀行部門の活発化の要因を示しています。この伸びは、一般的に国民経済にとってプラスです。したがって、指標の伸びはGBPの見積りにプラスの効果をもたらす可能性があります。

