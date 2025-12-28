UKコア消費者物価指数前月比は、報告された月の消費者の視点からの商品とサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を測定します。食品及びエネルギー価格は、揮発性が高いために指数から除外されています。品目の各要素は、消費に占める消費の割合に応じて、指数の計算に一定の重みを持ちます。この指数は、国のインフレの鍵となる主要指標の1つと考えられており、指標の伸びは、GBPの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

"英国コア消費者物価指数(CPI)前月比 (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。