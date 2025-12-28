カレンダーセクション

英国非EU貿易収支 (United Kingdom Trade Balance Non-EU)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
£​-10.158 B £​-9.222 B
£​-10.783 B
最後の発表 重要性 実際 予測
£​-10.080 B
£​-10.158 B
次の発表 実際 予測
貿易収支は、特定の期間にわたった国の輸出入の変化を測定します。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。EU諸国へ/からの輸出と輸入は計算から除外されています。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。英国のように経済が高度に発展している国では、これは、労働集約型の生産が海外に移転され、インフレを抑制し、高い生活水準を維持することを意味します。これらの場合の貿易赤字は、例えば債務証書の発行など、経済的相互作用の他の方法によってもカバーされています。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

貿易収支のGBP相場への影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてGBPに影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国非EU貿易収支 (United Kingdom Trade Balance Non-EU)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
7月 2025
£​-10.158 B
£​-9.222 B
£​-10.783 B
4月 2025
£​-8.649 B
£​-8.690 B
£​-6.834 B
2月 2025
£​-8.578 B
£​-7.072 B
£​-7.368 B
1月 2025
£​-7.074 B
£​-9.183 B
£​-8.042 B
12月 2024
£​-6.098 B
£​-5.173 B
£​-7.194 B
9月 2024
£​-5.313 B
£​-5.249 B
£​-4.848 B
8月 2024
£​-4.950 B
£​-7.500 B
7月 2024
£​-7.500 B
£​-5.561 B
£​-7.455 B
6月 2024
£​-7.455 B
£​-5.119 B
£​-7.646 B
5月 2024
£​-6.860 B
£​-6.970 B
4月 2024
£​-7.290 B
£​-3.810 B
3月 2024
£​-3.810 B
£​-2.895 B
2月 2024
£​-2.895 B
£​-2.603 B
£​-3.338 B
1月 2024
£​-3.421 B
£​-1.872 B
£​-3.319 B
12月 2023
£​-3.319 B
£​-3.216 B
£​-3.747 B
11月 2023
£​-2.838 B
£​-2.172 B
£​-3.919 B
10月 2023
£​-4.828 B
£​-4.355 B
£​-4.450 B
9月 2023
£​-4.450 B
£​-4.628 B
£​-4.831 B
8月 2023
£​-4.902 B
£​-5.064 B
£​-2.653 B
7月 2023
£​-2.361 B
£​-5.807 B
£​-2.772 B
6月 2023
£​-2.772 B
£​-6.386 B
£​-6.615 B
5月 2023
£​-6.757 B
£​-6.450 B
£​-4.635 B
4月 2023
£​-5.035 B
£​-6.509 B
£​-5.458 B
3月 2023
£​-5.458 B
£​-6.694 B
£​-5.794 B
2月 2023
£​-6.519 B
£​-7.243 B
£​-6.574 B
1月 2023
£​-7.808 B
£​-7.996 B
£​-7.484 B
12月 2022
£​-7.484 B
£​-8.898 B
£​-3.493 B
11月 2022
£​-4.666 B
£​-10.239 B
£​-2.999 B
10月 2022
£​-4.823 B
£​-11.309 B
£​-8.551 B
9月 2022
£​-8.551 B
£​-11.931 B
£​-9.248 B
8月 2022
£​-11.079 B
£​-12.362 B
£​-9.100 B
7月 2022
£​-10.194 B
£​-12.648 B
£​-12.290 B
6月 2022
£​-12.290 B
£​-12.470 B
£​-9.603 B
5月 2022
£​-10.367 B
£​-11.935 B
£​-11.408 B
4月 2022
£​-10.988 B
£​-10.578 B
£​-13.804 B
3月 2022
£​-13.804 B
£​-9.568 B
£​-13.142 B
2月 2022
£​-12.138 B
£​-8.739 B
£​-11.639 B
1月 2022
£​-13.650 B
£​-7.867 B
£​-7.876 B
12月 2021
£​-7.876 B
£​-7.650 B
£​-7.230 B
11月 2021
£​-5.665 B
£​-7.407 B
£​-6.832 B
10月 2021
£​-8.618 B
£​-6.958 B
£​-9.103 B
9月 2021
£​-9.103 B
£​-6.630 B
£​-7.438 B
8月 2021
£​-8.395 B
£​-6.524 B
£​-8.106 B
7月 2021
£​-6.990 B
£​-6.102 B
£​-7.095 B
6月 2021
£​-7.095 B
£​-5.976 B
£​-5.238 B
5月 2021
£​-4.196 B
£​-5.976 B
£​-5.658 B
4月 2021
£​-5.549 B
£​-3.596 B
£​-6.548 B
3月 2021
£​-6.548 B
£​-15.407 B
£​-5.140 B
2月 2021
£​-10.728 B
£​-0.780 B
£​-4.457 B
1月 2021
£​-1.756 B
£​-2.737 B
£​-5.200 B
