平均週給、総賃金(ボーナスを含む) 前年比は、過去3年間の平均週収益の変化を前年同期と比較して反映しています。これは、英国における収入の変化の主要短期指標と考えられています。

この指標は1,380万人を雇用している9,000社のアンケートに基づいて計算されています。調査には、各社の給与総額と、報告された期間に給与を受け取った従業員の数に関する情報が含まれています。平均週給は、このデータに基づいて計算されます (金額を従業員数で割った値) 。計算には、自営業者、国防軍、政府支援の研修生は含まれていません。

ボーナスは指標計算に含まれています。これは、英国企業の従業員に対して仕事に対する報酬として週に支払われる、税金やその他の控除前の平均金額です。この数値には、未払得、現物の給付、給与の延滞は含まれていません。報告書の完全版には、名目値 (インフレ調整なし) 値と実質 (インフレ調整済み) 値が含まれています。

この指標ではパートタイム労働者の割合や労働力構造の変化が考慮されないため、賃金の増減の純粋な尺度とはみなされません。

平均週給指数は、インフレと消費者活動の主要指標の1つです。したがって、指標の伸びは、英国ポンドにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: