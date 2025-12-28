経済指標カレンダー
英国コア小売売上高前年比 (United Kingdom Core Retail Sales y/y)
|中
|2.3%
|2.7%
|
1.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.9%
|
2.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コア小売売上高前年比は、英国で販売された小売商品の価値の変化を、その月に前年同月と比較して示したものです。計算は5000小売業者の調査に基づいています。指数の計算には、変動の激しい自動車販売と燃料は含まれていません。
アンケートは、個々の店舗、市場、戸別訪問、電話販売など、全国の小売売上高に関するデータを収集しています。別の質問は、オンラインで行われる小売販売の総量に関係します。
小売売上の統計には、食料、衣類、靴、家庭用品などの費用が含まれます。この指標は、店舗以外の小売り (ドア・ツー・ドア、屋台、インターネット販売など) を個別に説明します。休日、航空運賃と列車の航空券、保険、銀行業などのサービスは含まれていません。調査結果に基づいて季節調整指標が算出されます。インデックスは、2013年を基準年 (ベンチマークレベルが100) と相対して計算されます。月ごとの指数の変化はパーセントで測定されます。
この指標は、経済政策の有効性を示す最も初期の指標の1つです。国別報告書 (GDP、経常収支など) を作成するときに使用されます。RSIに基づいて経済規制措置が採択されています。GDPの計算では、RSIは家計の最終消費支出 (GDPが支出アプローチから測定される場合) を測定するために使用されます。
消費者活動の指標である小売売上高の伸びは、GBPの見積もりにプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国コア小売売上高前年比 (United Kingdom Core Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
