住宅価格指数前年比は、報告月の居住用不動産の平均値の前年同月と比較した変化を測定します。

居住用不動産取引に関する情報は、国の土地レジストリ及び英国最大級の住宅ローン貸し手の統計から収集されます。

指数の計算は、住宅購入のために個人が支払った価格に基づいています。以下の登録は計算から除外されています。

商業取引

市場価値がない売上げ

既存の住宅ローンのリファイナンス

不動産内の株式の売却

贈り物としての送金、強制収用.命令下、裁判所による命令

他の市場価値がない取引

不動産売却価格を含む収集データセットでは、住宅の物理的特性（不動産の種類、規模、場所、市場カテゴリ）は考慮されません。したがって、指数計算には、ヘドニック回帰および混合調整が使用されます。また、指数は季節調整済みです（不動産市場は季節変動に非常に敏感です）。

この指数は、不動産市場の状態を特徴付けるものです。季節調整のために、HPIの変化は、英国の不動産市場でほぼ純粋なインフレを示しています。住宅価格の上昇は、純粋なインフレ率の上昇を意味するため、国民経済にとってプラス要因です。したがって、HPIの伸びはGBP相場に対してプラスと見なされます。

直近値: