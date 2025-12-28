経済指標カレンダー
英国マークイット/CIPS建設購買担当者景気指数 (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))
|中
|39.4
|41.2
|
44.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|38.6
|
39.4
|次の発表
|実際
|予測
|
前
UK マークイット/CIPS建設業PMI はMarkitとChartered Institute of Procurement & Supplyによって共同公開されます。この指標は、建設部門の購買担当者の活動レベルを示します。
多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。
PMI計算は、GDPに最も貢献している170以上の英国建設会社の購買担当者に送付されたアンケートへの毎月の回答から収集されたデータに基づいています。担当者は、国内建設部門のビジネス及び経済状況を特徴づけるよう依頼されます。アンケートでは、以下の経済的変数が対象となります。
- 一般的なビジネス活動
- 住宅建設活動
- 商業的建設活動
- 土木工事
- 新規注文
- 雇用
- 購入量
- 仕入先納品時間
- 投入物価格
- 下請け業者との協力（活動、可用性、料金、品質)
- 近い将来の景気の見通し
調査参加者は、数字が増加したか、減少したか、または変化していないかを相対的に推定します。この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、建設部門全体の運用情報が提供されています。これは、建設部門の活動とインフレの先行指標と解釈されます。建設PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、GBPの伸びにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国マークイット/CIPS建設購買担当者景気指数 (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Construction Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
