英国雇用変化(3ヶ月) (United Kingdom Employment Change 3-months)
国：
英国
GBP, ポンド
セクター
労働
|中
|91 K
|178 K
|
232 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|90 K
|
91 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
雇用変化3ヶ月は、報告された3ヶ月における公式に雇用された英国市民の数の前年同期と比較した変化を測定します。雇用の伸びは堅調な労働市場の兆候であり、ポンド相場にプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国雇用変化(3ヶ月) (United Kingdom Employment Change 3-months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
8月 2025
91 K
178 K
232 K
5月 2025
134 K
164 K
89 K
4月 2025
89 K
100 K
112 K
1月 2025
144 K
17 K
88 K
12月 2024
107 K
57 K
35 K
10月 2024
173 K
89 K
253 K
9月 2024
219 K
122 K
373 K
8月 2024
373 K
265 K
7月 2024
265 K
97 K
6月 2024
97 K
70 K
19 K
5月 2024
19 K
-140 K
4月 2024
-140 K
-251 K
-177 K
3月 2024
-177 K
-156 K
2月 2024
-156 K
-57 K
-89 K
1月 2024
-21 K
151 K
72 K
12月 2023
72 K
108 K
11月 2023
73 K
55 K
10月 2023
50 K
54 K
9月 2023
54 K
85 K
-82 K
8月 2023
-82 K
-230 K
-207 K
7月 2023
-207 K
-177 K
-66 K
6月 2023
-66 K
23 K
103 K
5月 2023
103 K
229 K
250 K
4月 2023
250 K
134 K
182 K
3月 2023
182 K
207 K
169 K
2月 2023
169 K
91 K
66 K
1月 2023
66 K
107 K
74 K
12月 2022
74 K
-48 K
27 K
11月 2022
27 K
80 K
27 K
10月 2022
27 K
-31 K
-53 K
9月 2022
-53 K
-97 K
-109 K
8月 2022
-109 K
-88 K
39 K
7月 2022
39 K
50 K
160 K
6月 2022
160 K
339 K
297 K
5月 2022
297 K
228 K
177 K
4月 2022
177 K
-73 K
65 K
3月 2022
84 K
-110 K
10 K
2月 2022
10 K
-70 K
-13 K
1月 2022
-13 K
10 K
-38 K
12月 2021
-38 K
95 K
59 K
11月 2021
59 K
162 K
149 K
10月 2021
149 K
92 K
247 K
9月 2021
247 K
75 K
236 K
8月 2021
236 K
65 K
183 K
7月 2021
183 K
66 K
95 K
6月 2021
95 K
75 K
25 K
5月 2021
25 K
92 K
61 K
4月 2021
113 K
-10 K
83 K
3月 2021
83 K
-29 K
-73 K
2月 2021
-73 K
-42 K
-148 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用