英国Index of Services(サービス指数) (United Kingdom Index of Services)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
消費者
0.4% 0.9%
0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
サービスインデックスは、サービス産業の成果の変化を測定します。これは、国内サービス部門の成長の月次指標です。今日では、GDPの測定に対するアウトプットアプローチに最大の貢献をしており、英国GDPの73.9％を占めています。

指数計算のためのデータは、約26,000の英国のサービス会社（計算に使用された49％）およびその他の定期的な調査および管理ソース（51％）からの月次ビジネス調査から収集されます。

計算されたサービス指数は、休日や気象条件の影響を除外するために季節調整されています。 指数は、英国の経済サービス部門の短期的な見積りを提供します。この最も重要な経済指標は、サービス産業の企業で追加された総価値の月次変動（提供されるサービスのコストとその生産コストの差）を示します。

計算では、次の業界カテゴリが考慮されます。

  • 流通、ホテル、レストラン
  • 輸送サービス、貯蔵、通信
  • ビジネスサービスと金融
  • 政府およびその他のサービス

各カテゴリーは、一般的なGDPへの相対的貢献度に応じて重み付けされています。

サービスインデックスは他のマクロ経済指標とは別に解釈されることはほとんどありません。それはしばしばGDPに沿って解釈されます。急激な指数の上昇は、GDPの見積りにプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国Index of Services(サービス指数) (United Kingdom Index of Services)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
7月 2025
0.4%
0.9%
0.4%
2月 2025
0.6%
0.5%
0.4%
12月 2024
0.2%
0.2%
0.0%
9月 2024
0.1%
0.3%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.6%
7月 2024
0.6%
0.5%
0.8%
6月 2024
0.8%
0.3%
1.1%
5月 2024
1.1%
1.0%
4月 2024
0.9%
0.7%
3月 2024
0.7%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.0%
-0.2%
12月 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
11月 2023
0.0%
0.0%
-0.1%
10月 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
8月 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
7月 2023
0.1%
0.3%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.2%
0.0%
5月 2023
0.0%
-0.4%
0.0%
4月 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
3月 2023
0.1%
0.2%
0.1%
2月 2023
0.1%
-0.2%
0.1%
1月 2023
0.0%
0.1%
0.0%
12月 2022
0.0%
0.3%
0.0%
11月 2022
-0.1%
-0.4%
-0.1%
10月 2022
-0.1%
-0.1%
0.0%
9月 2022
0.0%
0.5%
0.1%
8月 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
7月 2022
-0.2%
-0.8%
-0.4%
6月 2022
-0.4%
0.9%
0.0%
5月 2022
0.1%
-0.6%
0.2%
4月 2022
0.0%
0.4%
0.4%
3月 2022
0.4%
2.0%
0.6%
2月 2022
0.8%
0.9%
1.4%
1月 2022
1.0%
1.2%
1.2%
12月 2021
1.2%
2.5%
1.3%
11月 2021
1.3%
0.5%
1.2%
10月 2021
1.1%
-0.6%
1.6%
9月 2021
1.6%
3.7%
3.5%
8月 2021
3.7%
1.2%
5.2%
7月 2021
4.5%
5.3%
5.7%
6月 2021
5.7%
5.5%
3.9%
5月 2021
3.9%
7.3%
1.4%
4月 2021
1.4%
-7.5%
-2.0%
3月 2021
-2.0%
3.6%
-2.1%
2月 2021
-1.9%
-7.4%
-1.9%
1月 2021
-2.4%
-4.4%
0.6%
12月 2020
0.6%
8.7%
4.1%
11月 2020
3.7%
7.5%
10.0%
12345
