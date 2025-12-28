経済指標カレンダー
英国事業投資前年比 (United Kingdom Business Investment y/y)
|低
|6.1%
|-0.7%
|
-0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
事業投資前年比は、指定された四半期の前年同四半期と比べた、企業の民間部門での設備投資の合計値の変化を測定したものです。指標計算には、非金融資産への投資が反映されています。
- 住宅
- 輸送機器 (飛行機、電車、自動車など)
- 他の種類の機械 (電気設備)
- 非住居建設物
- 耕作された資産 (家畜やブドウ園など)
- 無形資産 (知的財産)
中央政府または地方政府による投資は含まれていません。民間企業や公企業の純投資のみが対象となります。非生産資産 (土地など) の移転は報告書には含まれません。
指標は、24,500の英国居住企業の調査に基づいて計算されています。それらは業界別に分類され、従業員数別に分類されます。300人以上の従業員を抱える企業が恒久的に調査対象に含まれています。20〜49人、50〜99人、100〜299人の従業員を持つ企業のグループが順番に選択されます。従業員数20名未満の企業は調査に含まれません。
事業投資は、GDPの計算に使用される総固定資本形成 (GFCF) の重要な部分です。GDP計算においた事業投資の割合は約9％であるため、指標値の変更は最終GDP数値に影響を与える可能性があります。
ビジネス投資の成長は、生産の成長を示す主要な指標です。指標の伸びは、ポンドの相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"英国事業投資前年比 (United Kingdom Business Investment y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
