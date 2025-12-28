生産者物価指数インプット前月比は、報告月の英国製造業者が購入した原材料価格と燃料価格の前月に比べた変化を測定したものです。指標計算には、輸入された材料と燃料と国内の材料と燃料が含まれます。また、最終製品で使用される材料に限らず、通常の日常業務で必要とされるもの (従業員の食事、事務用品、会社車用燃料など) も含まれます。

指数は、2010年に現在設定されている基準期間に関連して計算されます。2010年の指標ベンチマークは100に設定されています。

この指標は、全国の製造業者の調査に基づくデータに基づいています。総コストに対する影響に応じて、指数コンポーネントに重みが与えられます。指数は季節調整されています。

この指数は英国の製造業の経費を反映しており、消費者物価上昇の先行指標です。指標の伸びは、ポンドの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: