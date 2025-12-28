カレンダーセクション

英国生産者物価指数インプットt前月比 (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
価格
-0.1% 0.6%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.5%
-0.1%
次の発表 実際 予測
生産者物価指数インプット前月比は、報告月の英国製造業者が購入した原材料価格と燃料価格の前月に比べた変化を測定したものです。指標計算には、輸入された材料と燃料と国内の材料と燃料が含まれます。また、最終製品で使用される材料に限らず、通常の日常業務で必要とされるもの (従業員の食事、事務用品、会社車用燃料など) も含まれます。

指数は、2010年に現在設定されている基準期間に関連して計算されます。2010年の指標ベンチマークは100に設定されています。

この指標は、全国の製造業者の調査に基づくデータに基づいています。総コストに対する影響に応じて、指数コンポーネントに重みが与えられます。指数は季節調整されています。

この指数は英国の製造業の経費を反映しており、消費者物価上昇の先行指標です。指標の伸びは、ポンドの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国生産者物価指数インプットt前月比 (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
-0.1%
0.6%
0.1%
12月 2024
0.1%
-0.9%
0.0%
11月 2024
0.0%
-0.1%
0.1%
10月 2024
0.1%
-1.2%
-1.0%
9月 2024
-1.0%
-0.3%
-0.3%
8月 2024
-0.5%
-0.3%
7月 2024
-0.1%
-0.8%
6月 2024
-0.8%
0.5%
-0.6%
5月 2024
0.0%
-0.6%
0.8%
4月 2024
0.6%
-0.1%
3月 2024
-0.1%
0.4%
0.3%
2月 2024
-0.4%
-0.7%
-0.1%
1月 2024
-0.8%
-1.4%
-0.4%
12月 2023
-1.2%
-1.0%
-0.4%
11月 2023
-0.3%
-0.5%
0.5%
10月 2023
0.4%
-0.5%
0.6%
9月 2023
0.4%
-0.5%
0.8%
8月 2023
0.4%
-0.5%
-0.4%
7月 2023
-0.4%
-0.7%
-1.3%
6月 2023
-1.3%
-0.3%
-1.2%
5月 2023
-1.5%
-0.6%
0.1%
4月 2023
-0.3%
-0.5%
0.2%
3月 2023
0.2%
-0.4%
0.0%
2月 2023
-0.1%
0.7%
0.4%
1月 2023
-0.1%
0.8%
-1.1%
12月 2022
-1.1%
0.9%
-0.2%
10月 2022
0.6%
1.0%
0.9%
9月 2022
0.4%
1.1%
-0.9%
8月 2022
-1.2%
1.2%
0.0%
7月 2022
0.1%
1.0%
1.8%
6月 2022
1.8%
0.9%
2.4%
5月 2022
2.1%
0.7%
2.7%
4月 2022
1.1%
2.6%
4.6%
3月 2022
5.2%
0.5%
1.8%
2月 2022
1.4%
0.2%
1.5%
1月 2022
0.9%
0.0%
0.1%
12月 2021
-0.2%
0.0%
1.5%
11月 2021
1.0%
0.0%
1.6%
10月 2021
1.4%
0.0%
0.8%
9月 2021
0.4%
0.0%
0.5%
8月 2021
0.4%
0.0%
1.3%
7月 2021
0.8%
0.0%
0.5%
6月 2021
-0.1%
0.0%
1.2%
5月 2021
1.1%
0.0%
1.2%
4月 2021
1.2%
-0.1%
1.9%
3月 2021
1.3%
0.0%
0.9%
2月 2021
0.6%
0.0%
1.0%
1月 2021
0.7%
0.0%
1.2%
12月 2020
0.8%
0.0%
0.4%
11月 2020
0.2%
-0.3%
0.4%
12345
