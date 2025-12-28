カレンダーセクション

経済指標カレンダー

英国Claimant Count Change（請求者数の変更） (United Kingdom Claimant Count Change)

国：
英国
GBP, ポンド
情報源：
国家統計局 (Office for National Statistics)
セクター
労働
25.7 K 20.2 K
-2.0 K
最後の発表 重要性 実際 予測
10.9 K
25.7 K
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

Claimant Count Change (請求者数の変更) は、報告月に失業給付を請求している人の数の変化を示します。指標は、福利厚生制度や社会的支援に関する管理データに基づいて計算されます。

これには、失業関連の給付を申請し、収入の機会を失ったときに他の形の財政支援を申請する人々も含まれます。例えば、このようなフォームには、以前の6つのキャンセルされた特典や料金を交換する、いわゆるユニバーサルクレジット (毎月の支払い) が含まれます。

申請人数の変更は、失業率の伸びと関連していますが、完全に同一ではありません。初めに、失業者のすべてが給付を受け取るわけではなく、公式に登録されているわけでもありません。2番目に、 (病気や障害などにより) 就労を義務付けられていない人々も給付を受けられる可能性があります。

しかし、この指標は労働市場の状況を反映しています。請求者数の増加は、労働市場の悪化を示しています。雇用報告は、BoEの金融政策委員会の行動に影響を及ぼす最も重要な要因の1つです。 したがって、労働市場の弱さは、GBP相場にマイナスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"英国Claimant Count Change（請求者数の変更） (United Kingdom Claimant Count Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
25.7 K
20.2 K
-2.0 K
6月 2025
25.9 K
33.9 K
15.3 K
5月 2025
33.1 K
31.2 K
-21.1 K
2月 2025
44.2 K
31.5 K
2.8 K
1月 2025
22.0 K
13.4 K
-15.1 K
11月 2024
0.3 K
27.3 K
-10.9 K
10月 2024
26.6 K
89.6 K
10.1 K
9月 2024
27.9 K
0.3 K
8月 2024
23.7 K
135.0 K
7月 2024
135.0 K
26.4 K
36.2 K
6月 2024
32.3 K
50.3 K
5月 2024
50.3 K
8.3 K
8.4 K
4月 2024
8.9 K
10.9 K
3月 2024
10.9 K
9.7 K
4.1 K
2月 2024
16.8 K
10.4 K
3.1 K
1月 2024
14.1 K
12.5 K
5.5 K
12月 2023
11.7 K
-0.7 K
0.6 K
11月 2023
16.0 K
-2.1 K
8.9 K
10月 2023
17.8 K
-3.4 K
8.9 K
9月 2023
20.4 K
-4.7 K
0.9 K
8月 2023
0.9 K
-6.0 K
7.4 K
7月 2023
29.1 K
-7.3 K
16.2 K
6月 2023
25.7 K
-8.6 K
-22.5 K
5月 2023
-13.6 K
-9.6 K
23.4 K
4月 2023
46.7 K
-10.8 K
26.5 K
3月 2023
28.2 K
-11.8 K
-18.8 K
2月 2023
-11.2 K
-12.4 K
-30.3 K
1月 2023
-12.9 K
-12.9 K
-3.2 K
12月 2022
19.7 K
-13.3 K
16.1 K
11月 2022
30.4 K
-13.3 K
-6.4 K
10月 2022
3.3 K
-12.6 K
3.9 K
9月 2022
25.5 K
-11.4 K
1.1 K
8月 2022
6.3 K
-9.2 K
-14.5 K
7月 2022
-10.6 K
-6.1 K
-26.8 K
6月 2022
-20.1 K
-2.1 K
-34.7 K
5月 2022
-19.7 K
2.5 K
-65.5 K
4月 2022
-56.9 K
7.4 K
-81.6 K
3月 2022
-46.9 K
12.5 K
-58.0 K
2月 2022
-48.1 K
17.8 K
-67.3 K
1月 2022
-31.9 K
23.2 K
-51.6 K
12月 2021
-43.3 K
29.1 K
-95.1 K
11月 2021
-49.7 K
34.9 K
-58.5 K
10月 2021
-14.9 K
40.2 K
-85.9 K
9月 2021
-51.1 K
47.3 K
-88.0 K
8月 2021
-58.6 K
55.6 K
-48.9 K
7月 2021
-7.8 K
64.4 K
-136.1 K
6月 2021
-114.7 K
79.3 K
-151.4 K
5月 2021
-92.6 K
94.7 K
-55.8 K
4月 2021
-15.1 K
105.7 K
-19.4 K
3月 2021
10.2 K
113.0 K
67.2 K
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード