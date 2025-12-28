Claimant Count Change (請求者数の変更) は、報告月に失業給付を請求している人の数の変化を示します。指標は、福利厚生制度や社会的支援に関する管理データに基づいて計算されます。

これには、失業関連の給付を申請し、収入の機会を失ったときに他の形の財政支援を申請する人々も含まれます。例えば、このようなフォームには、以前の6つのキャンセルされた特典や料金を交換する、いわゆるユニバーサルクレジット (毎月の支払い) が含まれます。

申請人数の変更は、失業率の伸びと関連していますが、完全に同一ではありません。初めに、失業者のすべてが給付を受け取るわけではなく、公式に登録されているわけでもありません。2番目に、 (病気や障害などにより) 就労を義務付けられていない人々も給付を受けられる可能性があります。

しかし、この指標は労働市場の状況を反映しています。請求者数の増加は、労働市場の悪化を示しています。雇用報告は、BoEの金融政策委員会の行動に影響を及ぼす最も重要な要因の1つです。 したがって、労働市場の弱さは、GBP相場にマイナスの影響を与える可能性があります。

