経済指標カレンダー
英国Claimant Count Change（請求者数の変更） (United Kingdom Claimant Count Change)
Claimant Count Change (請求者数の変更) は、報告月に失業給付を請求している人の数の変化を示します。指標は、福利厚生制度や社会的支援に関する管理データに基づいて計算されます。
これには、失業関連の給付を申請し、収入の機会を失ったときに他の形の財政支援を申請する人々も含まれます。例えば、このようなフォームには、以前の6つのキャンセルされた特典や料金を交換する、いわゆるユニバーサルクレジット (毎月の支払い) が含まれます。
申請人数の変更は、失業率の伸びと関連していますが、完全に同一ではありません。初めに、失業者のすべてが給付を受け取るわけではなく、公式に登録されているわけでもありません。2番目に、 (病気や障害などにより) 就労を義務付けられていない人々も給付を受けられる可能性があります。
しかし、この指標は労働市場の状況を反映しています。請求者数の増加は、労働市場の悪化を示しています。雇用報告は、BoEの金融政策委員会の行動に影響を及ぼす最も重要な要因の1つです。 したがって、労働市場の弱さは、GBP相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
"英国Claimant Count Change（請求者数の変更） (United Kingdom Claimant Count Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
